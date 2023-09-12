በዲጂታል ዘመን ውስጥ ያሉ የአፍሪካ ሥነ-ጽሑፍ አዳዲስ ታዳሚዎችን እና ገጽታዎችን ይመረምራል።

በአፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያው የመፅሃፍ-ርዝመት የዲጂታል ስነ-ጽሁፍ ጥናት "የአፍሪካ ስነ-ጽሁፍ በዲጂታል ዘመን: ክፍል እና ጾታዊ ፖለቲካ በአዲስ ጽሑፍ ከኬንያ እና ናይጄሪያ" ከፍተኛ የአካዳሚክ ትኩረት እያገኘ ነው. በቀድሞው ጋዜጠኛ እና የአፍሪካ ጥናት ተባባሪ ፕሮፌሰር ሾላ አዴነካን የተፃፈው መፅሃፉ የኢንተርኔት እና አዲስ ሚዲያዎች ለአፍሪካ ስነ-ጽሁፍ አዳዲስ ተመልካቾችን በመቅረጽ ያላቸውን ሚና ይዳስሳል።
አዴነካን መጽሐፉን ለመጻፍ ያነሳሳው ከራሱ የኢንተርኔት ልምድ እና ከጸሐፊዎች እና አሳቢዎች ጋር በኢሜል ሊስትሰርዘር እና በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ባደረገው ግንኙነት ነው። እንደ ጦማሮች፣ ድረ-ገጾች እና በኋላም እንደ ማይስፔስ፣ ፌስቡክ እና Tumblr ባሉ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ የአፍሪካ ስነ-ጽሁፍ እየታተመ እያደገ መሆኑን አስተውሏል።
ቀዳሚ ተመልካቾቻቸው ከባህላዊ አታሚዎች ይልቅ የአፍሪካ ዲጂታል ህዝባዊ ስለሆኑ ዲጂታል መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ለእነዚህ ብቅ ያሉ ድምፆች የበለጠ ኦርጋኒክ ቦታን ሰጥቷል። ብዙዎቹ ጸሃፊዎች እና አሳቢዎች ሴቶች እና ቄሮ አፍሪካውያን ስራዎቻቸው በባህላዊ አሳታሚዎች ዘንድ ይገባቸዋል ተብለው አልተቆጠሩም። እንደ የሶካሪ ኢኪን ብሎግ፣ የባህል እና የስነፅሁፍ አውታሮች ያሉ መድረኮች ከኬንያ፣ ሶማሊያ እና ደቡብ አፍሪካ ለመጡ ቄሮ ጸሃፊዎች ስራቸውን እንዲገናኙ እና እንዲካፈሉ ቦታ ሰጥተዋል።
በይነመረቡ በኬንያ እና በናይጄሪያ ስነጽሁፍ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። ለምሳሌ ናይጄሪያዊው ደራሲ ቺማማንዳ ንጎዚ አዲቺ ቀደምት ስራዎች በመስመር ላይ ታትመው የወጡ ሲሆን ኬንያዊው ጸሃፊ ቢሊ ካሆራ ልቦለድ ያልሆነው መጽሃፍ ግን አሁን በጠፋ ብሎግ ላይ ከታተመ ቁራጭ ነው። እንደ አፍሪካዊ ጸሐፊዎች፣ አፍሪካዊ ጽሕፈት እና ክዋኒ ያሉ የአፍሪካ ዲጂታል መጽሔቶች ዛሬ ለብዙ አፍሪካውያን ጸሃፊዎች መድረኮችን በማቅረብ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል።
የኩዌር አክቲቪዝም በዲጂታል ቦታ ውስጥ ቤት አገኘ። ብዙ የቄሮ ጸሃፊዎች፣ ግብረ ሰዶማዊነትን የተጋፈጡ፣ ወደ አውሮፓ እና አሜሪካ ተሰደዱ፣ ነገር ግን መድልዎ መዋጋትን ቀጥለዋል። የመስመር ላይ መድረክ ልምዳቸውን እንዲገልጹ እና የአፍሪካን የቄሮ ህይወት ብልጽግናን እንዲያሳዩ አስችሏቸዋል. እንደ Keguro Macharia፣ Sokari Ekine፣ Shailja Patel፣ Unoma Azuah እና Romeo Oriogun የመሳሰሉ የቄሮ ፀሐፊዎች ስራዎች የዲጅታል አፍሪካን ለመረዳት እና ለመንደፍ መነሻ ነጥብ ይመሰርታሉ፣ ይህም የቄሮዎች፣ ፖለቲካ እና የሲቪል መብቶች መጋጠሚያዎችን ያጎላል።
ክፍል በዲጂታል ሥነ-ጽሑፍ መልክዓ ምድር ውስጥም ሚና ይጫወታል። ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ኢንተርኔት ሲጠቀሙ፣ የዲጂታል ሥነ-ጽሑፍ ማህበረሰቦች ፈር ቀዳጆች ከጠንካራ መካከለኛ መደብ የመጡ ናቸው። እነዚህ ጸሃፊዎች ብዙውን ጊዜ ለአህጉሪቱ የባህል አምባሳደሮች የመሆን መብት አላቸው እና በስራቸው ውስጥ እንደ ጾታዊ ግንኙነት ያሉ የተከለከለ ርዕሰ ጉዳዮችን መወያየት ይችላሉ።
አዴኔካን የእሱ መጽሃፍ በጽሁፋቸው ውስጥ ሌሎች የአፍሪካን ዲጂታል እና የቄሮ ህይወት እንዲመረምሩ ያነሳሳቸዋል. በአስደናቂው ላይ ከማተኮር እና ከዕለት ተዕለት የአምልኮ ሥርዓቶች ጋር መሳተፍ የአፍሪካን የዕለት ተዕለት ሕይወት ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል።
በማጠቃለያው "የአፍሪካ ስነ-ጽሁፍ በዲጂታል ዘመን" የአፍሪካን ስነ-ጽሁፍ በመቅረጽ የኢንተርኔት ተለዋዋጭ እና የመለወጥ ሃይል ላይ ብርሃንን ይሰጣል, ይህም የአፍሪካውያንን ትረካዎች እና የባህላዊ የህትመት ደንቦችን የሚቃወሙ ድምፆችን ያሳያል.
ምንጮች: የአፍሪካ ስነ-ጽሁፍ በዲጂታል ዘመን፡ ክፍል እና ጾታዊ ፖለቲካ በአዲስ ጽሑፍ ከኬንያ እና ናይጄሪያ በሾላ አዴኔካን።