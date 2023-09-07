አዲስ የ LED ዲዛይን እድገቶች በእውነታዊነት በአስማጭ ማሳያዎች ውስጥ

በሜይጆ ዩኒቨርሲቲ እና በኪንግ አብዱላህ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ (KAUST) ተመራማሪዎች አስማጭ ማሳያዎችን ሊያሳድጉ የሚችሉ ርካሽ እና እጅግ በጣም አነስተኛ ብርሃን አመንጪ ዳዮዶች (LEDs) ፈጥረዋል። እነዚህ ኤልኢዲዎች ባለ ሙሉ ቀለም ምስልን በከፍተኛ ጥራት ያነቃሉ፣ ይህም ለምናባዊ እና ለተጨመሩ የእውነታ ልምዶች ወሳኝ ነው። ተመራማሪዎቹ ሰማያዊ፣ አረንጓዴ እና ቀይ ማይክሮ ኤልኢዲ አደራደሮችን በተመሳሳዩ ንጥረ ነገር ላይ በመደርደር በአንድ ኢንች 330 ፒክስል ጥግግት ማሳካት ችለዋል።
በ LEDs ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉት ጋሊየም ኢንዲየም ናይትራይድ ሴሚኮንዳክተሮች ለትክክለኛ የእይታ ልምዶች አስፈላጊ የሆኑትን የመፍትሄ፣ የዝርዝር እና የቀለም ስፋት መስፈርቶች ያሟላሉ። ጥሩ አፈጻጸምን ለማግኘት ኤልኢዲዎችን እንደ አንድ ነጠላ አሃድ በተመሳሳዩ ንጥረ ነገር ላይ መገንባት አስፈላጊ ነው.
የኤልኢዲዎች ልቀት የሞገድ ርዝመት 486፣ 514 እና 604 ናኖሜትሮች ሲሆኑ ቀይ፣ ሰማያዊ እና አረንጓዴ ብርሃንን ለመልቀቅ እና በመካከላቸው ለመለየት የሚያስችል ጠባብ ልቀት ያለው ነው። ምንም እንኳን አንዳንድ የውጭ የሚለቀቁ የሞገድ ርዝመቶች እና ቀይ እና ሰማያዊ ልቀቶች ከአረንጓዴው ልቀት ያነሱ በመሳሪያዎች ማምረቻ ወቅት በደረሰ ጉዳት ምክንያት፣ ተመራማሪዎቹ ክሪስታል የእድገት ሁኔታዎችን ማመቻቸት እነዚህን ጉድለቶች እንደሚፈታ ያምናሉ።
የተሻሻሉ የ LEDs እድገት በአስማጭ ማሳያዎች ውስጥ የሚቀጥለውን ደረጃ እውነታን ለማሳካት ወሳኝ ነው። እነዚህን ኤልኢዲዎች ወደ ዘመናዊ ሜታቨርስ አፕሊኬሽኖች በማካተት ተጠቃሚዎች በጨዋታ፣ በመዋቢያዎች እና በሌሎችም መስኮች የበለጠ መሳጭ እና ደማቅ ተሞክሮዎችን ማግኘት ይችላሉ። ተመራማሪዎቹ አሁን መሳሪያዎቹን በርካሽ የሳፋየር ንኡስ እቃዎች ለተግባራዊ ጥቅም በማዘጋጀት ላይ ይገኛሉ።
ይህ አዲሱ የ LED ዲዛይን እጅግ በጣም ከፍተኛ ብሩህነትን እና ፍቺን በአስማጭ ማሳያዎች ውስጥ ለመፍጠር፣ ለበለጠ እውነታዊ እና አሳታፊ የእይታ ልምዶች እድሎችን ለመክፈት ጠቃሚ እርምጃን ያሳያል።
ምንጭ፡ ሜይጆ ዩኒቨርሲቲ፣ አፕላይድ ፊዚክስ ኤክስፕረስ (DOI፡ 10.35848/1882-0786/aced7c)