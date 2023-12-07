ተመራማሪዎች ለልዕለ-ጥራት ማይክሮስኮፒ ፈጠራ የመለኪያ መሣሪያን ፈጥረዋል።

በጀርመን የዉርዝበርግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ፒኮ ሩለርስ የተባለ እጅግ በጣም ጥራት ላለው ማይክሮስኮፒ አዲስ የመለኪያ መሣሪያ ፈጥረዋል። እነዚህ በፕሮቲን ላይ የተመሰረቱ ሞለኪውላዊ ገዥዎች በንዑስ-10-nm ክልል ውስጥ በተጨባጭ ሁኔታዎች ውስጥ በባዮሞለኪውሎች ላይ የቅርብ ጊዜውን እጅግ በጣም ጥራት ያለው ማይክሮስኮፕ ዘዴዎችን የእይታ ጥራትን ለመሞከር ይፈቅዳሉ።
ከፍተኛ ጥራት ያለው ማይክሮስኮፒ በሴሉላር ኢሜጂንግ መስክ ላይ ለውጥ አድርጓል፣ ይህም ባዮሎጂስቶች ስለ ሴሎች ውስጣዊ አሠራር ታይቶ የማይታወቅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አድርጓል። ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ የዚህ ቴክኖሎጂ የቦታ መፍታት ከአስር ናኖሜትር ወደ አንድ አሃዝ ናኖሜትር ክልል ተሻሽሏል።
ከ PicoRulers በስተጀርባ ያለው ቡድን በማርከስ ሳውየር እና ገርቲ ቤሊዩ የሚመራው በተለይ በህያዋን ህዋሶች ውስጥ ከፍተኛ ጥራት ያለው የፍሎረሰንት ማይክሮስኮፒን የመፍትሄ አቅሞችን የበለጠ ለማሳደግ ፈለገ። ሴሉላር ኢሜጂንግ አፕሊኬሽኖችን በትክክል ለመገምገም ባዮሎጂያዊ ተዛማጅነት ያላቸው የማጣቀሻ አወቃቀሮች ወይም ገዥዎች ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው ብለው ይከራከራሉ።
ተመራማሪዎቹ ፒኮ ሩለርስን የነደፉት በዲኤንኤ መባዛት እና መጠገን ውስጥ ወሳኝ ሚና በሚጫወተው ፕሮቲን ፕሮላይፋሬቲንግ ሴል ኒውክሌር አንቲጂን (PCNA) ላይ በመመስረት ነው። ቀኖናዊ ያልሆኑ አሚኖ አሲዶችን በ PCNA ፕሮቲን ውስጥ በማካተት ቡድኑ ኦርጋኒክ ማቅለሚያዎችን በተወሰኑ ቦታዎች ላይ በትንሹ የግንኙነት ስህተት ማያያዝ ችሏል። ይህ ማሻሻያ በትክክል በተገለጹ 6 nm ርቀቶች የ PCNA ትክክለኛ መለያ እንዲሰጥ አስችሏል።
ዲ ኤን ኤ-PAINT በመባል የሚታወቀውን እጅግ በጣም ጥራት ያለው ማይክሮስኮፒ ዘዴን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ የ 6 nm PicoRuler መደበኛ ትሪያንግል መዋቅር በተሳካ ሁኔታ ፈትተዋል። የ PicoRulers እድገት አዲስ የከፍተኛ ጥራት ማይክሮስኮፕ ቴክኒኮችን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ እና ለማሻሻል ጠቃሚ የመለኪያ መሣሪያ እንደሚያቀርብ ያምናሉ።
ወደፊት፣ ቡድኑ በባዮሎጂካል ኢሜጂንግ ላይ ያላቸውን ወሰን ለማስፋት የተለያዩ ፕሮቲኖችን ወይም ውስብስቦችን እንደ PicoRulers ለመጠቀም አቅዷል። እንዲሁም PicoRulersን ወደ ሴሎች ውስጥ ለሴሉላር ከፍተኛ ጥራት ያለው ምስል ሙከራዎች የማድረስ ዘዴዎችን ለመመርመር ተስፋ ያደርጋሉ።