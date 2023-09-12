የአፕል የአገናኝ ለውጦች ታሪክ፡ ከመብረቅ ወደ ዩኤስቢ-ሲ

አፕል ዩኤስቢ-ሲን በአይፎን ኮምፒዩተሮች ላይ እንዲጠቀም መወሰኑ፣ ይህም ማለት የመብረቅ ወደብ ተሰናብቷል ብዙ የአይፎን ተጠቃሚዎች አዳዲስ ኬብሎች እንዲፈልጉ አድርጓል። ባለፉት ዓመታት አፕል በመሳሪያዎቹ ላይ በርካታ የማገናኛ ለውጦችን አድርጓል፣ ይህም ተጠቃሚዎች አዲስ ኬብሎች፣ አስማሚዎች እና መለዋወጫዎች እንዲገዙ አስገድዷቸዋል።
እ.ኤ.አ. በ 30 ከ 2012-pin Dock Connector ወደ መብረቅ ወደብ የተደረገው ሽግግር ለአይፎን ተጠቃሚዎች ትልቅ ለውጥ ነበር። ብዙዎች የድሮውን ባለ 30 ፒን ኬብሎች በመብረቅ ኬብሎች መተካት ነበረባቸው። ከዚያም እ.ኤ.አ. በ 2016 የጆሮ ማዳመጫ መሰኪያውን ማስወገድ መብረቅን ወደ 3.5 ሚሜ አስማሚዎች ወይም አዲስ የጆሮ ማዳመጫዎች መግዛት አስፈላጊ ነበር።
ግን የግንኙነት ለውጦች ለአፕል አዲስ አይደሉም። ከ1998 iMac ጀምሮ፣ አፕል የአፕል ዴስክቶፕ አውቶቡስ (ADB) ማገናኛን በዩኤስቢ-A በመተካት ከፒሲ ተጓዳኝ አካላት ጋር መስተጋብር መፍጠር እና መለዋወጫዎችን ሙቅ-ተለዋዋጭ በማድረግ። ነገር ግን፣ ይህ ለውጥ ተጠቃሚዎች አዳዲስ ገመዶችን እና አስማሚዎችን እንዲገዙ አስፈልጓል።
ሌላው ጉልህ የኮኔክተር ለውጥ በ1999 የFireWire መግቢያ ነው። አፕል የ SCSI ግንኙነቶችን በፋየር ዋይር ተክቷል፣ ይህም ተጠቃሚዎች ለተለያዩ መሳሪያዎች አዲስ የፋየር ዋይር ኬብሎችን እንዲገዙ አስፈልጎ ነበር። አሁንም የድሮ SCSI መሣሪያቸውን ለመጠቀም የሚፈልጉ ተጠቃሚዎች አስማሚዎችን መግዛት ነበረባቸው።
አፕል ዩኤስቢ-ሲን ለMacbooks እና iPads ከአይፎን በፊት መውሰዱ ተጠቃሚዎች አሁን ያሉትን ኬብሎች በአዲስ ዩኤስቢ-ሲ እንዲቀይሩ ያስገድዳቸዋል። ለአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ይህ ቀደም ሲል የዩኤስቢ-ሲ ገመዶች ስላላቸው ችግር ላይሆን ይችላል። ይሁን እንጂ የአይፎን ተጠቃሚዎች የአውሮፓን ደንቦች ለማክበር አዲስ ገመዶችን መግዛት አለባቸው.
የአፕል የአገናኝ ለውጦች ታሪክ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለመቀበል ያለውን ፍላጎት ያሳያል፣ነገር ግን ተጠቃሚዎች ለውጦቹን ለመከታተል ብዙ ጊዜ በአዲስ ኬብሎች እና መለዋወጫዎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ምንም ይሁን ምን፣ አፕል በ iPhones ላይ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ለመቀየር መምረጡ በአገናኝ ዝግመተ ለውጥ ውስጥ አዲስ ምዕራፍን ያሳያል።
ምንጭ፡ ዑመር ሻኪር፣ ዘ ቨርጅ