የባልዱርን በር 3 የሰበረው አስቂኝ ስህተት

ባልዱር በር 3 አስደናቂ ግምገማዎችን እየተቀበለ ነው፣ እና ብዙዎች የአመቱ ጨዋታ አድርገው ይመለከቱታል። አጓጊው ተዋንያን፣አስደሳች አከባቢዎች እና በቦታ ላይ የሚደረግ ውይይት የተጫዋቾችን ረዘም ላለ ጊዜ የጨዋታ ልምዶች ያላቸውን ፍቅር እንደገና አድገዋል። ሆኖም አንድ ተጫዋች በቅርቡ ጨዋታውን ወደ አዲስ የደስታ ደረጃ ያደረሰው ችግር አጋጥሞታል።
ሞዲንግ ጨዋታዎችን የሚወደው ተጫዋቹ ከዚህ ቀደም በርካታ የቴክኒክ ችግሮች አጋጥመውታል። ነገር ግን በባልዱር በር 3 ላጋጠማቸው ችግር ምንም ሊያዘጋጃቸው አልቻለም። ጨዋታውን ለተወሰነ ጊዜ ከተጫወቱ በኋላ እረፍት ወስደዋል፣ አንዳንድ አዲስ ሞዶችን ጫኑ እና አዲስ ጨዋታ ለመጀመር ሞክረዋል። የሚገርመው፣ ከመደበኛው ያልተለመደ ትዕይንት ጋር - ስምንት ራቁታቸውን የወንድ ገጸ-ባህሪያት እና የድራጎን ሰው ተቀበሉ።
ተጫዋቹ ግራ በመጋባት ግን እየተዝናና፣ ከመሳቅ እና የሁኔታውን ብልህነት ከማድነቅ በቀር ምንም ማድረግ አልቻለም። የችግሩ መንስኤ ምን እንደሆነ እርግጠኛ አልነበሩም ነገር ግን ገፀ ባህሪ ፈጣሪውን በዚህ ያልተጠበቀ እይታ የተካው ይመስላል። የተራቆቱ ገፀ-ባህሪያት ሰው የቆመውን ስሜት ገላጭ ምስል የሚመስሉ ሲሆን በጎን በኩል ያሉት አራቱ የቁም ምስሎች ወደ አስቂኝ ተፅእኖ ጨምረዋል።
ሆኖም ተጫዋቹ በዚህ እንግዳ ስህተት ውስጥ ለዘላለም መቆየት አልፈለገም። ሞዲሶቹን ማራገፍ ብቻ ችግሩን አልፈታውም። አዲስ ጨዋታ በመደበኛነት ከመጀመራቸው በፊት የቆየ የማስቀመጫ ፋይል በመጫን ከጨዋታው መውጣት ነበረባቸው። በመጨረሻም ወደ ዋናው ገፀ ባህሪ ፈጣሪ ተመልሰው ጀብዳቸውን መቀጠል ችለዋል።
ችግሩ ለተጫዋቹ አስደሳች እና የማይረሳ ጊዜ ቢሰጥም ዳግመኛ እንደማይገጥመው ተስፋ ያደርጋሉ። አሁን የባልዱር በር 3ን መጫወቱን መቀጠል ይችላሉ፣ አውደ ጥናቱን በመመርመር እና ልዩ የሆነ ገጠመኝ በመፍጠር የጨዋታ አጨዋወታቸውን ሳያስተጓጉል የሚገርም ችግር።
ይህ ብልሽት በጣም በሚያብረቀርቁ እና ከፍተኛ እውቅና በተሰጣቸው ጨዋታዎች ውስጥ እንኳን ያልተጠበቁ እና አዝናኝ ስህተቶች አሁንም ሊከሰቱ እንደሚችሉ ለማስታወስ ያገለግላል። የጨዋታውን ልምድ ማራኪነት እና ያልተጠበቀ ሁኔታን ይጨምራል።
ምንጮች:
- Destructoid