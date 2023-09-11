BMW M 1000 RR በማስተዋወቅ ላይ፡ አዲስ የአፈጻጸም ደረጃ

BMW S 1000 RR ከረዥም ጊዜ ጀምሮ በአለም የሱፐር ስፖርት ብስክሌቶች ውስጥ እንደ አንጸባራቂ ኮከብ ተቆጥሯል, ይህም ለዘመናዊ አፈፃፀም መለኪያን አስቀምጧል. ሆኖም፣ BMW አሁን M 1000 RR በማስተዋወቅ ነገሮችን ወደ አዲስ ደረጃ ወስዷል። ይህ አስደናቂ ማሽን በጨዋታዎ አናት ላይ ቢሆኑም እንኳ ለመሻሻል ሁል ጊዜ ቦታ እንዳለ ያረጋግጣል።
M 1000 RR አንዳንድ ከሚታወቁ ማሻሻያዎች ጋር አብሮ ይመጣል፣ ይህም ከቀዳሚው ጎልቶ እንዲታይ ያደርገዋል። ነገር ግን፣ እነዚህ ማሻሻያዎች ከፍ ያለ የዋጋ መለያ ይዘው ይመጣሉ፣ ይህም M 1000 RR ዛሬ በገበያ ላይ ካሉት በጣም ውድ የማምረቻ ሞተር ሳይክሎች አንዱ ያደርገዋል። በማሌዥያ፣ ጉልህ የሆነ RM 289,500 ያዛል፣ በአሜሪካ ውስጥ ግን፣ የአምራች የችርቻሮ ዋጋ (MSRP) 37,990 ዶላር ነው።
የ M 1000 RR አንዱ ገጽታ የ M ውድድር ጥቅል ነው, ይህም ለአድናቂዎች አስደናቂ ማሻሻያዎችን ያቀርባል. ይህ ፓኬጅ አኖዳይዝድ የአልሙኒየም ዥዋዥዌ ክንድ፣ ኤም ብሬክ እና ክላች ሌቨርስ፣ የብሬክ ሌቨር ጠባቂ፣ M Endurance Chain እና M Rider Footrest ያካትታል። የኤም ካርቦን መንኮራኩሮች የብስክሌቱን ዘይቤ ከማሳደጉም በተጨማሪ ያልተነደፈ ክብደትን ይቀንሳሉ፣ ይህም በመንገድ ወይም ትራክ ላይ የተሻሻለ አያያዝ እና ምላሽ ይሰጣል።
በአስደናቂው የውጪው ክፍል፣ BMW M 1000 RR ለሩጫ ትራኩ ፍላጎቶች የተስተካከለ አስፈሪ የሻሲ ዲዛይን ይመካል። በ999cc፣ ፈሳሽ በሚቀዘቅዝ የመስመር ላይ ባለአራት-ሲሊንደር ባለአራት-ስትሮክ ሞተር፣ በኤም ሞተር ተከላካይ ለተጨማሪ ጥንካሬ የተጠበቀ ነው። ሞተሩ የ BMW's ShiftCam ቴክኖሎጂን ይዟል፣ ተለዋዋጭ ቅበላ ካሜራ መቆጣጠሪያን ያቀርባል። ይህ ቴክኖሎጂ በተለያዩ የ RPM ክልሎች ውስጥ አፈጻጸምን ያመቻቻል፣ አስደናቂ 212 የፈረስ ጉልበት በ15,000 ሩብ እና 79 ፓውንድ ጫማ የማሽከርከር ፍጥነት በ11,000 ሩብ ደቂቃ።
በቴክኖሎጂ ረገድ M 1000 RR ትልቅ ባለ 6.5 ኢንች ቲኤፍቲ ማሳያ እና OBD በይነገጽ ለመደበኛው ኤም ጂፒኤስ-ላፕቶርገር አብሮ ይመጣል። በተጨማሪም አሽከርካሪዎች የተለያዩ የንፋስ መከላከያዎችን፣ ኤም ዳታሎገርን እና ኤም ሽፋን ኪትን ጨምሮ በተመረጡ ተጨማሪ መለዋወጫዎች ብስክሌታቸውን የማበጀት አማራጭ አላቸው።
BMW M 1000 RR በአፈፃፀሙ ብቻ ሳይሆን በብርሃን ነጭ፣ እሽቅድምድም ብሉ ሜታልሊክ እና የእሽቅድምድም ቀይ የቀለም መርሃ ግብር ማስደመሙን ቀጥሏል። በአስደናቂ ማሻሻያዎቹ፣ ይህ የሱፐር ስፖርት ብስክሌት ደረጃውን ከፍ ያደርገዋል እና ከፍተኛ አፈፃፀም ባላቸው ሞተርሳይክሎች ውስጥ አዲስ መስፈርት ያወጣል።
ምንጮች:
- BMW M 1000 RR ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ
- የሞተር ብስክሌት መጽሔት