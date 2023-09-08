የ S&P 500 አክሲዮኖች ስውር ቻይና ተጋላጭነት

በ Investor's Business Daily በ S&P 500 ላይ በቅርቡ የተደረገ ትንታኔ እንደሚያሳየው በመረጃ ጠቋሚው ውስጥ አስር አክሲዮኖች ከቻይና በሚገኝ ገቢ ላይ ጥገኛ ናቸው። ጥናቱ እንደ Qualcomm፣ Monolithic Power እና Texas Instruments ያሉ ኩባንያዎች ከቻይና ወይም ከግዛቶቿ ከ27 በመቶ በላይ ገቢ እንደሚያመነጩ አረጋግጧል።
እነዚህ ቁጥሮች ብዙውን ጊዜ ለቻይና ትልቅ መጋለጥ ከሚታየው አፕል በጣም ከፍ ያለ ነው. በእርግጥ አፕል ከቻይና ያገኘው ገቢ 18.8% ብቻ ነው። ይህ ሆኖ ሳለ ግን በቻይና ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው አሥር ኩባንያዎች አክሲዮኖቻቸው በዚህ ዓመት በ30 በመቶ በማደግ ከጠቅላላው S&P 500 ብልጫ አሳይተዋል።
ይሁን እንጂ ኢንቨስተሮች አሁን ከቻይና ገበያ ጋር በተዛመደ አደጋ ላይ ዋጋ መጨመር ሊጀምሩ እንደሚችሉ ምልክቶች አሉ. አንዳንድ ምርቶቹ በቻይና መንግስት ሊታገዱ እንደሚችሉ ሪፖርት መደረጉን ተከትሎ የአፕል አክሲዮኖች በ3 በመቶ ቀንሰዋል። ይህ ከቻይና ጋር በተያያዙ ስጋቶች ላይ ያለውን ስሜት መለወጥ አመላካች ሊሆን ይችላል።
በቻይና ኢንቨስት ለማድረግ ያለውን ስጋት የሚያባብሰው አንዱ ምክንያት ሀገሪቱ እያስመዘገበች ያለችበት የኢኮኖሚ እድገት ነው። በሁለተኛው ሩብ ዓመት የቻይና ኢኮኖሚ በ 3.2% ብቻ አድጓል, ይህም ከተለመደው ደረጃዎች በጣም ያነሰ ነው. በቻይና ገበያ ላይ ለሚተማመኑ ኩባንያዎች አደጋ የሚያመጣው የፖለቲካ ውጥረት ብቻ አይደለም; የሀገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ጤንነትም ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው።
የቴክኖሎጂ ዘርፉ በተለይ ለቻይና የተጋለጠ ሲሆን በ S&P 80 ውስጥ በቻይና ተጋላጭ ከሆኑ አስር ኩባንያዎች ውስጥ 500 በመቶው በዚህ ዘርፍ እየሰሩ ይገኛሉ። ከቻይና 63% ገቢውን የሚያገኘው Qualcomm በዚህ አመት የአክሲዮን ዋጋ በ3.2 በመቶ ቀንሷል። ሞኖሊቲክ ፓወር በበኩሉ 40 በመቶው ገቢው ከቻይና ቢመጣም አክሲዮኖቹ ከ52 በመቶ በላይ ጨምረዋል።
ባጠቃላይ፣ በአሁኑ ጊዜ ባለሀብቶች ለቻይና መጋለጣቸው ከመጠን በላይ ላያሳስባቸው ቢችልም፣ በአሜሪካ እና በቻይና መካከል ያለው ግንኙነት የበለጠ እየጠነከረ ሲመጣ እና የቻይና ኢኮኖሚ እያሽቆለቆለ በመምጣቱ ይህ ስሜት ሊለወጥ ይችላል።
ምንጭ፡ S&P ግሎባል ገበያ ኢንተለጀንስ፣ የባለሀብቱ ቢዝነስ ዴይሊ
ትርጓሜዎች
– S&P 500፡ S&P 500 በዩናይትድ ስቴትስ በሚገኙ የአክሲዮን ልውውጦች ላይ የተዘረዘሩትን 500 ትላልቅ ኩባንያዎች የአክሲዮን አፈጻጸም የሚለካ የስቶክ ገበያ መረጃ ጠቋሚ ነው።
- ገቢ፡- ገቢ ማለት አንድ ኩባንያ ከዋና ዋና ተግባራቶቹ ለምሳሌ እንደ ዕቃ ወይም አገልግሎት ሽያጭ የሚያገኘውን አጠቃላይ የገቢ መጠን ያመለክታል።
- የቻይና ተጋላጭነት፡- የቻይና መጋለጥ አንድ ኩባንያ በቻይና ውስጥ በገቢ ወይም በገንዘብ አፈፃፀሙ ላይ የሚተማመንበትን ደረጃ ያመለክታል።
- ዘርፍ፡ በፋይናንሺያል አንድ ሴክተር የሚያመለክተው የተወሰነ ኢንዱስትሪን ወይም የኢኮኖሚውን ክፍል ነው። በመረጃ ጠቋሚው ውስጥ በተካተቱት የንግድ ዓይነቶች ላይ በመመስረት S&P 500 እንደ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና የጤና አጠባበቅ ባሉ የተለያዩ ዘርፎች የተከፋፈለ ነው።