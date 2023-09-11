በስታርፊልድ ውስጥ ክሬዲቶችን በፍጥነት እንዴት ማግኘት እንደሚቻል

የስታርፊልድ፣ የቤቴስዳ የቅርብ ጊዜ የጠፈር አሰሳ ጨዋታ፣ መሳሪያ ለመግዛት፣ የጠፈር መንኮራኩር ለማሻሻል እና የቡድን አባላትን ለመቅጠር ክሬዲቶችን በማግኘት ላይ ያተኩራል። በጨዋታው ውስጥ ክሬዲቶችን ለማግኘት ብዙ ዘዴዎች ቢኖሩም ብዙዎቹ ቀርፋፋ እና እውነተኛ ገንዘብ ማውጣት ለማይፈልጉ ሰዎች ውጤታማ አይደሉም። በስታርፊልድ ውስጥ ክሬዲቶችን በህጋዊ መንገድ ለመሰብሰብ አንዳንድ ፈጣኑ መንገዶች እዚህ አሉ።
1) የንግድ ችሎታን ይክፈቱ
በስታርፊልድ ውስጥ እቃዎችን ለመግዛት እና ለመሸጥ የንግድ ሥራ ክህሎት አስፈላጊ ነው። የክህሎት ነጥቦችን ወደ ንግድ ውስጥ በማዋል እንደ የግዢ ቅናሽ፣ የጨመረ የሽያጭ ትርፍ እና ሌሎችን የመሳሰሉ ጥቅማጥቅሞችን መክፈት ይችላሉ። ይህንን ክህሎት የበለጠ በሚያዳብሩበት ጊዜ ቅናሾቹ እና የትርፍ ጭማሪዎቹ የበለጠ ጉልህ ይሆናሉ።
2) በስልት መዝረፍ
በስታርፊልድ ውስጥ በሄዱበት ቦታ ሁሉ የሚሰበሰቡ ዕቃዎች አሉ። ይሁን እንጂ ሁሉም እቃዎች ክብደታቸውን ለማረጋገጥ በቂ ዋጋ ያላቸው አይደሉም. የመሸከም አቅሙ ውስን በመሆኑ፣ ለመውሰድ ወይም ላለመውሰድ ከመወሰንዎ በፊት የንጥሉን ዋጋ ከክብደቱ ጋር በተዛመደ በጥንቃቄ መገምገም አስፈላጊ ነው።
3) የስካቬንሽን ክህሎትን ያሳድጉ
በስታርፊልድ ውስጥ ያለው የስካቬንሽን ክህሎት የተደበቁ ሀብቶችን እንድታገኝ ብቻ ሳይሆን በኮንቴይነሮች ውስጥ ጠቃሚ ነገሮችን እንድታገኝ ያስችልሃል። ወደ Scavenging እየገሰገሱ ሲሄዱ ብርቅዬ እና የበለጠ ዋጋ ያላቸው እቃዎች ያጋጥሙዎታል፣ ይህም በማሰስ ላይ ክሬዲቶችን ለማግኘት የሚያስችል ጠቃሚ እድል ይሰጣል።
4) ከሁሉም ተልዕኮ ቦርዶች ስራዎችን ይውሰዱ
በተለያዩ ሰፈራዎች እና አንጃዎች ያሉ የተልእኮ ሰሌዳዎች በክሬዲቶች የሚሸልሙ የጎን ተልእኮዎችን ያቀርባሉ። እነዚህን ተልእኮዎች ማጠናቀቅ ጉልህ የሆነ የክሬዲት ሽልማቶችን ያስገኝልዎታል፣ እና የእያንዳንዱ ክፍል ተልዕኮ ቦርድ ከግቦቻቸው ጋር የተጣጣሙ ልዩ ተልእኮዎች ይኖሯቸዋል።
5) መውጫዎችን ይገንቡ
በፕላኔቶች ላይ መውጫዎችን ማቋቋም የተወሰነ ጥረት ይጠይቃል ፣ ግን ሽልማቱ የሚያስቆጭ ነው። ውድ ሀብቶችን ለማምረት የውጭ ፖስቶችዎን በማዋቀር ለክሬዲት ሊሸጡ የሚችሉ ብዙ ሀብቶችን ማሰባሰብ ይችላሉ። ብዙ የውጪ ልኡክ ጽሁፎችን በሚያስተዳድሩት መጠን፣ የሚያገኙት ትርፍ የበለጠ ይሆናል።
6) ያለዎትን ተጨማሪ መርከቦች ይሽጡ
ከምትችለው በላይ ብዙ የከዋክብት መርከቦች ካሉህ በመርከብ ቴክኒሽያን በኩል ለመሸጥ ያስቡበት። መርከብዎን ለማስመዝገብ ትንሽ ወጪ ሊኖር ቢችልም ተጨማሪ መርከቦችን መሸጥ ከፍተኛ ትርፍ ያስገኛል እና የበለጠ ትርፋማ ለሆኑ ስራዎች ቦታ ያስለቅቃል።
7) የተሟሉ አንጃዎች ተልእኮዎች
የቡድን ተልእኮዎችን መጀመር የጨዋታውን ታሪክ ከማሳደጉም በላይ ለጋስ የክሬዲት ሽልማቶችንም ይሰጣል። እነዚህ ተልእኮዎች ከመረጡት አንጃ ግቦች ጋር ይጣጣማሉ እና ክሬዲቶችዎን በመንገድ ላይ ለማጠናከር ጥሩ መንገድ ያቀርባሉ።
8) በመስመራዊ ተልዕኮ ግስጋሴ እድገት
የዘመቻ ተልእኮዎችን ማጠናቀቅ ክሬዲቶችን ለማግኘት ቀጥተኛ መንገድ ነው። አብዛኛዎቹ ተልእኮዎች የገንዘብ ማካካሻ ይሰጣሉ፣ እና አንዳንዶች ብርቅዬ እቃዎችን ለሽልማት ያቀርባሉ። ሁለቱንም ክሬዲቶች እና ጠቃሚ ሀብቶችን ለማግኘት ለእነዚህ ተልእኮዎች ቅድሚያ መስጠትዎን ያረጋግጡ።
9) የዳሰሳ ጥናት መረጃን ይሽጡ
የተለያዩ ፕላኔቶችን ስታስሱ፣ ጊዜ ወስደህ የአካባቢውን እፅዋት፣ እንስሳት እና የጂኦሎጂካል ገፅታዎች ለመቃኘት። እያንዳንዱ ቅኝት ወደ እርስዎ የዳሰሳ ጥናት መረጃ ስብስብ ይጨምራል፣ ይህም የከዋክብት ቡድን አባል ለሆነው ቭላድሚር ሳል ለክሬዲት ሊሸጥ ይችላል።
10) የኮንሶል ትዕዛዞችን (ማጭበርበሮችን) በጥንቃቄ ይጠቀሙ
ህጎቹን ለማጣመም ፍቃደኛ ከሆኑ በStarfield ውስጥ ያሉ የኮንሶል ትዕዛዞች ፈጣን ሀብትን በክሬዲት መልክ ሊሰጡ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ማጭበርበሮችን መጠቀም በኋላ በጨዋታው ውስጥ ስኬቶችን እንዳታገኝ ሊከለክልህ ይችላል ስለዚህ በጥበብ ተጠቀምባቸው።
በማጠቃለያው ፣ ክሬዲቶች በስታርፊልድ ውስጥ አስፈላጊ ናቸው። እነዚህን ዘዴዎች በመጠቀም እውነተኛ ገንዘብን ሳይጠቀሙ ወይም ማንኛውንም ደንቦችን ሳይጥሱ በፍጥነት ክሬዲቶችን ማግኘት ይችላሉ።
ምንጮች፡- ቤተስኪያን