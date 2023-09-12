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ቴክኖሎጂ

ለአይፎን 15 ጅምር ይዘጋጁ!

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
ለአይፎን 15 ጅምር ይዘጋጁ!

የአይፎን 15 ድግስ በቅርብ ርቀት ላይ ነው እና እርስዎ በአክብሮት ተጋብዘዋል! አፕል አዲሱን የአይፎን አሰላለፍ ያሳወቀበት የአመቱ ጊዜ እንደገና ነው፣ እና ዘንድሮ አይፎን 15 ነው። “Wonderlust” የሚባለው ዝግጅቱ ማክሰኞ ሴፕቴምበር 12 ቀን 2023 በ10፡00 AM (PST) ተይዟል። የቅድመ-ትዕዛዝ ቀን የተዘጋጀው ለዓርብ፣ ሴፕቴምበር 15፣ 2023፣ በ05:00 AM (PDT) ነው፣ እና ይፋዊው የማስጀመሪያ ቀን አርብ ሴፕቴምበር 22፣ 2023 ነው።

እንደ ብዙ ምንጮች የአይፎን 15 ምርት ከቻይና ወደ ህንድ ሊሸጋገር ይችላል የሚሉ ወሬዎች አሉ። ይህ የተረጋገጠ ባይሆንም ለጀማሪው የጉዞ መዳረሻ ለውጥ ሊኖር ስለሚችል ብዙዎች ጓጉተዋል። ከቻይናም ሆነ ከህንድ እየመጣን ፓስፖርታችንን ማዘጋጀት እና ሁሉንም የጉዞ ሰነዶቻችንን እና የጉዞ መርሃ ግብሮቻችንን መያዙን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው።

ከ14 በላይ ልጥፎች፣ 25,000 ሚሊዮን እይታዎች እና 1 ድምጾች ያለው የአይፎን 1,500 ዩኤስኤ ቅድመ-ትዕዛዝ ክር ስኬት ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት ለአዳዲስ አይፎኖች ያለው ደስታ ወደር የለሽ እንደሆነ ግልፅ ነው። በዚህ አመት ሌላ ሪከርድ መስበር እንችላለን? ጊዜ ብቻ ይነግረናል።

ማስጀመሪያው ሲቃረብ ትዕዛዞቻችንን መከታተል አስፈላጊ ይሆናል። አንዴ ትእዛዞቹ ወደ "የማጓጓዣ ዝግጅት" ደረጃ መሄድ ከጀመሩ፣ ቅዳሜና እሁድ እንቅስቃሴን ለማየት እንጠብቃለን። የቀረበውን የመከታተያ ቁጥር በመጠቀም ፓኬጆቻችንን መከታተል የምንጀምርበት በዚህ ጊዜ ነው። ዩፒኤስ ለአፕል ከማጓጓዣ አገልግሎት ሰጪዎች አንዱ ነው፣ እና የእነሱ ድረ-ገጽ የአይፎን ጭነቶችን እንድንከታተል ያስችለናል። በአፕል ድረ-ገጽ ላይ የሚገኘውን የመለያ ቁጥሩ የያዘ ደረሰኞቻችን መኖራቸው አስፈላጊ ነው።

በማጓጓዣ ሂደት ውስጥ በጣም ከሚጠበቁት ፍተሻዎች አንዱ በሉዊቪል፣ ኬንታኪ የሚገኘው የ"ኢምፖርት ቅኝት" ነው። ይህ ቅኝት ማጓጓዣው በተቀባዩ ሀገር ውስጥ የማስመጣት ሂደቶችን እንዳጸዳ እና አይፎን በሚቀጥለው ቀን እንደሚመጣ ዋስትና ይሰጣል። በአዲሶቹ አይፎን ላይ እጃችንን ከማግኘታችን በፊት የመጨረሻው ምዕራፍ ነው።

ስለዚህ፣ ለአይፎን 15 ጅምር ይዘጋጁ! ፓስፖርትዎ ወቅታዊ መሆኑን ያረጋግጡ፣ ትዕዛዝዎን ይከታተሉ እና አዲሱን የ Apple ቤተሰብ መጨመር ለመቀበል ይዘጋጁ።

ምንጮች:
- [አፕል] (www.apple.com)
- [UPS መከታተያ] (www.ups.com)
- [MacRumors] (www.macrumors.com)

By ገብርኤል Botha

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