አዲስ የአሜሪካ ሮኬት ማስጀመር እስከ ጥር 8 ዘገየ

በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው አዲሱ የአሜሪካ ሮኬት ቩልካን ሴንታወር ከገና ዋዜማ ወደ ጥር 8 መራዘሙን ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ (ULA) ከልማቱ ጀርባ ያለው ኩባንያ አስታውቋል። ቴክኒካል ማሽቆልቆል መዘግየቱን ባስከተለበት ወቅት የዩኤልኤ ዋና ስራ አስፈፃሚ ቶሪ ብሩኖ በቅርቡ በተዘጋጀው የአለባበስ ልምምድ ላይ እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል።
የዚህ ጅምር ጉልህ ከሆኑት አንዱ ቩልካን ሴንታር የሚሸከመው የግል የጨረቃ ላንደር ነው። በአስጀማሪው አስትሮቦቲክ የተገነባው ይህ ላንደር ጨረቃን በመንካት የመጀመሪያው የግል እደ-ጥበብ እና እንዲሁም የአፖሎ ፕሮግራም በ1972 ካበቃ በኋላ ያረፈ የመጀመሪያው አሜሪካዊ ሮቦት የመሆን አቅም አለው። ወደ ጨረቃ መመለስ, በመጨረሻም በሰው መገኘት.
የደመወዝ ጭነት ማካተት ብቻ ትኩረት የሚስብ ስኬት ነው፣ ነገር ግን ይህ ጭነት ወደ ጨረቃ ወለል መድረሱ የበለጠ ያልተለመደ ነው። ብሩኖ የዚህን ወሳኝ ምዕራፍ አስፈላጊነት እና በሮኬቱ ዲዛይን ላይ ያላቸውን እምነት አጽንኦት ሰጥቷል።
ሰርት-1 የተሰየመው መጪው ጅምር በፍሎሪዳ በሚገኘው ኬፕ ካናቨራል ማስጀመሪያ ጣቢያ በአሜሪካ የጠፈር ሃይል ስልጣን ስር ይካሄዳል። ነገር ግን፣ ከቅርብ ጊዜ የአለባበስ ልምምዶች ጋር በተለዩ አንዳንድ መደበኛ ችግሮች ምክንያት፣ የገና ዋዜማ በረራ ማድረግ አይቻልም። አዲሱ የማስጀመሪያ መስኮት ለጃንዋሪ 8 ተቀናብሯል።
ከጨረቃ ላንደር በተጨማሪ ቩልካን ሴንታር ከተወዳጅ የ"ስታርት ጉዞ" ተከታታዮች ጋር የተቆራኙ የበርካታ ግለሰቦችን አስከሬኖች ፈጣሪው ጂን ሮድደንቤሪ እና ተዋናይዋ ኒቸል ኒኮልስን ጨምሮ ተአምረኛ ገፀ ባህሪ የሆነውን ኡሁራን ያሳያል። በተጨማሪም፣ የብሩኖ የራሱ ዲኤንኤ ናሙና ወደ ህዋ ይወሰዳል፣ ይህም ለእዚህ ታላቅ ተልዕኮ የግል ንክኪ ይጨምራል።
Vulcan Centaur የ ULA ተተኪ የአትላስ ቪ እና ዴልታ አራተኛ ሮኬቶች ሲሆን በተለይ እስከ 27.2 ሜትሪክ ቶን የሚጫኑ ሸክሞችን ወደ ዝቅተኛ ምህዋር ለማጓጓዝ የተነደፈ ነው። ይህ ችሎታ ከ SpaceX Falcon 9 ጋር እኩል ያደርገዋል, ይህም የዚህን አብዮታዊ አዲስ የአሜሪካ ሮኬት ተወዳዳሪነት እና እምቅ ችሎታ ያሳያል.