አዲስ የአሜሪካ ሮኬት በቴክኒካዊ ጉዳዮች ዘግይቷል።

በቅርቡ ባወጣው ማስታወቂያ ላይ አዲሱን የአሜሪካ ሮኬት የማዘጋጀት ኃላፊነት ያለው ኩባንያ ቩልካን ሴንታር፣ የመጀመሪያ ደረጃ ማውጣቱ ከታህሳስ 24 እስከ ጃንዋሪ 8 መዘግየቱን ገልጿል። የመራዘሙ ሂደት በመጨረሻው ደቂቃ ቴክኒካል ብልሽቶች ምክንያት ነው። የዘገየ ቢሆንም የዩናይትድ ላውንች አሊያንስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ቶሪ ብሩኖ በሮኬቱ ዲዛይን ያላቸውን እምነት ገልፀው የተሳካ የአለባበስ ልምምዱን በማስጀመሪያው ላይ አሳይተዋል።
የዚህ ተልእኮ ዋና አላማ ሰርት-1 በጅምር አስትሮቦቲክ የተሰራ የግል የጨረቃ ላንደር መያዝ ነው። የተሳካለት ከሆነ ጨረቃን በመንካት የመጀመሪያው የግል እደ-ጥበብ ሲሆን በ1972 የአፖሎ ፕሮግራም ከተጠናቀቀ በኋላ በጨረቃ ላይ ያረፈ የመጀመሪያው አሜሪካዊ ሮቦት ነው። ወደ ጨረቃ ለመመለስ የመጀመሪያ እርምጃ ፣ በመጨረሻም በሰው መገኘት።
ከጨረቃ ላንደር በተጨማሪ ቩልካን ሴንታር የበርካታ ግለሰቦችን አስከሬን ከታዋቂው የ"ስታር ትሬክ" ተከታታዮች ፈጣሪ ጂን ሮድደንቤሪ እና የተጫዋች አባል ኒቸል ኒኮልስን ጨምሮ ያጓጉዛል። ይህ አስደናቂ የደመወዝ ጭነት የብሩኖ ዲ ኤን ኤ ናሙናን ይጨምራል፣ እሱ ከ"ስታር ትሪክ" ስብዕናዎች ጋር ወደ ጠፈር የመሄድ ጉጉቱን በቀልድ ሲገልጽ።
ቩልካን ሴንታር የዩናይትድ አስጀማሪ አሊያንስን አትላስ ቪ እና ዴልታ አራተኛ ሮኬቶችን ለመተካት ያለመ ነው። እስከ 27.2 ሜትሪክ ቶን የሚመዝኑ ሸክሞችን ወደ ዝቅተኛ ምህዋር እንዲሸከም ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ይህም ከ SpaceX's Falcon 9 ሮኬት አቅም ጋር ተመሳሳይ ነው።
መዘግየቱ ተስፋ አስቆራጭ ቢሆንም የሮኬቱን ዝግጁነት ማረጋገጥ እና ማንኛውንም ቴክኒካዊ ጉዳዮችን መፍታት ለስኬታማ ተልዕኮ ወሳኝ ነው። ቩልካን ሴንታወር የጠፈር ፍለጋን ወደ ፊት ለማራመድ እና የወደፊት እጣ ፈንታችንን በጨረቃ ላይ ለመቀየር የመጀመሪያ እርምጃውን ስለሚወስድ በጃንዋሪ 8 እንደገና የታቀደው ማንሳት ብዙ በጉጉት ይጠበቃል።