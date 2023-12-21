ፕራይቬተር የቦታ ዝርክርክነትን ለመቀነስ እና ከፖኖ ሞዱል ጋር ትብብርን ለማዳበር ያለመ ነው።

ፕራይቬተር፣ የጠፈር ጅምር በስቲቭ ዎዝኒያክ፣ የፈጠራ የራይድ መጋራት ምህዋር ሞጁሉን ፖኖ የምሕዋር ሙከራዎችን ለማድረግ ተዘጋጅቷል። በስፔስኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬት የተወነጨፈው ሞጁል በመሬት ዙሪያ ያለውን የሳተላይት መጨናነቅ ችግር ለመፍታት እና በህዋ ተጠቃሚዎች መካከል ያለውን ትብብር ለማሳደግ ያለመ ነው።
የግሉ ዋና ሳይንቲስት እና የጠፈር ዘላቂነት ተመራማሪ ሞሪባ ጃህ ነጠላ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሳተላይቶችን መቀነስ እና በህዋ ውስጥ ወደ ክብ ኢኮኖሚ መሸጋገር አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል። ከራይድ መጋራት ጽንሰ-ሀሳብ መነሳሻን በመሳል፣ ጃህ የሳተላይት መጋራት ለስፔስ ዳታ ተመራማሪዎች ተመራጭ ምርጫ የሚሆንበትን የወደፊት ጊዜ ያሳያል። ይህ አካሄድ ብዙ ተጠቃሚዎች ሳተላይቶችን በተናጥል ለማምጠቅ ሳያስፈልጋቸው ከአንድ የጋራ ንብረት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል።
በጣሊያን ጅምር ዲ-ኦርቢት የሚንቀሳቀሰው ተልዕኮ አካል ሆኖ ፖኖን ሲጀምር ፕራይቬተር የሚሰብከውን ለመለማመድ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ሁሉም የወደፊት የፖኖ ተልእኮዎች ከሌሎች የሳተላይት ኦፕሬተሮች ጋር በመተባበር በጠፈር ውስጥ ያሉ አዳዲስ ነገሮችን ቁጥር ለመቀነስ ይከናወናሉ.
የምሕዋር ፍርስራሾች ጉዳይ እና የሚሠሩ ሳተላይቶች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ በብዙ የጠፈር ዘላቂነት ባለሙያዎች የሚጋሩት አሳሳቢ ጉዳይ ነው። በፕላኔቷ ላይ ከ6,800 በላይ የሚሰሩ ሳተላይቶች እና በሺዎች የሚቆጠሩ የጠፈር ፍርስራሾች በፕላኔቷ ዙሪያ እየተሽከረከሩ ባለበት ወቅት ተገቢውን እርምጃ ካልወሰዱ ግጭቶች በቅርቡ የተለመደ ክስተት ሊሆኑ ይችላሉ። እንደ Starlink እና Project Kuiper ያሉ ሜጋ-ህብረ ከዋክብት ይህንን ችግር የበለጠ እንደሚያባብሱት ይጠበቃል።
ፖኖ የሳተላይት መጋራትን ከማቀላጠፍ በተጨማሪ የምሕዋር ኦፕሬሽኖችን ዘላቂነት ለማሳደግ ሌላ ዓላማን ያገለግላል። ሞጁሉ ስለ ምህዋር ትራፊክ መረጃን ይሰበስባል፣ ይህም ፕራይቬተር ዋይፋይንደር የተባለ በይነተገናኝ መተግበሪያን ለመስራት አቅዷል። ይህ መተግበሪያ ከወደፊቱ የፖኖ ህብረ ከዋክብት እና ሌሎች ምንጮች መረጃን በማጣመር ከ Google ካርታዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ የጠፈር እይታን ለማቅረብ ያለመ ነው።
ፕራይቬተር ሙሉውን የፖኖስ ህብረ ከዋክብትን ይመለከታል፣ በ2024 ሁለተኛ ሞጁል ለማስጀመር አቅዷል። ውስብስብ AI እና የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮችን ማሄድ የሚችል ኃይለኛ የጠርዝ ኮምፒውተር ያለው፣ ፖኖ በ Earth-observation ገበያ ላይ መተግበሪያዎችን እንደሚያገኝ ይጠበቃል። ለተጠቃሚዎች ምስሎችን በምህዋሩ ውስጥ የማስኬድ ችሎታን ይሰጣል፣ ይህም ትላልቅ የውሂብ ስብስቦችን ወደ ምድር የመመለስን ፍላጎት ይቀንሳል።
በተጨማሪም የፖኖ ቦርዱ ኮምፒውተሮች የምሕዋር ግጭቶችን ስጋት ለመገምገም እና በራስ ገዝ የማስወገድ ስራዎችን ለመስራት እየተዘጋጁ ነው። የግል የፖኖን የንግድ ሞዴል ፍላጎት ላላቸው የሳተላይት ኦፕሬተሮች ለማቅረብ አቅዷል፣ ይህም የተሻሻለ ክትትልን፣ የተግባር አቅምን እና ተያያዥነትን በማስወገድ እንከን የለሽ መረጃን ለአዳዲስ ገበያዎች ከማድረስ ጋር።
የጠፈር መጨናነቅን በመቀነስ እና ትብብርን በማጎልበት ላይ በማተኮር የPrivateer's Pono ሞጁል ይበልጥ ቀጣይነት ያለው እና ሃብትን መሰረት ባደረገ የጠፈር ምርምር እና የሳተላይት ማሰማራት ላይ አዲስ እርምጃን ይወክላል።