የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በምድር የላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ የ SpaceX የሮኬት-የሚፈጠር አውሮራስ ድግግሞሽን ይመለከታሉ

ስፔስኤክስ የሮኬት ማስወንጨፍ ተከትሎ በሰማይ ላይ የሚያብረቀርቅ አውሮራ በሚመስል መልኩ የተመልካቾችን እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ቀልብ የሳበ የቅርብ ጊዜ ክስተት ነው። ለዓመታት እንዲህ ዓይነት ብርሃኖች ሲታዩ እና በሮኬት ጭስ ማውጫ እና በ ionosphere መካከል ባለው መስተጋብር የሚከሰቱ ናቸው, ባለሙያዎች አሁን እነዚህ ክስተቶች በተደጋጋሚ እንደሚከሰቱ ይጠቁማሉ.
በማክዶናልድ ኦብዘርቫቶሪ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት እስጢፋኖስ ሃምል እንዳሉት በወር የሚስተዋሉ የሰማይ ብርሃኖች ቁጥር ወደ “2 እስከ 5” አድጓል። እነዚህ በራቁት ዓይን የሚታዩ ብርሃኖች ከጥቂት ሰከንዶች እስከ ብዙ ደቂቃዎች ሊቆዩ ይችላሉ። ቀደም ሲል ብርቅዬ ተብለው የሚታሰቡት በሮኬት ማስወንጨፍ ምክንያት እየበዙ መጥተዋል።
የእነዚህ ብሩህ ክስተቶች መንስኤ በሮኬቶች ሁለተኛ ደረጃዎች ውስጥ በእንደገና በሚቃጠሉበት ጊዜ ይቃጠላሉ. የጭስ ማውጫው በከባቢ አየር ውስጥ ሲመታ, የተለየ ቀይ ብርሃንን ይተዋል. በ2018 የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የSpaceX Falcon 9 የጭስ ማውጫ ቧንቧ በ ionosphere ውስጥ ትልቅ ቀዳዳ ፈጥሯል ፣ ይህም የጂፒኤስ ስርዓቶችን እና የስነ ፈለክ ምልከታዎችን ሊጎዳ ይችላል።
በሳይንሳዊ ምርምር ላይ የእነዚህ ብርሃኖች ትክክለኛ አንድምታ አሁንም እየተጠና ነው። የስታርሊንክ ሳተላይቶች የታወቁ ጉዳዮች ሲሆኑ፣ በሥነ ፈለክ ጥናት ላይ የሚያሳድሩት ተፅዕኖ በምርመራ ወቅት፣ እየጨመረ የመጣው የሮኬት አውሮፕላን ትኩረት እየሳበ ነው። እየተስፋፋ ያለውን የጠፈር በረራ መስክ ስንጓዝ፣ በፕላኔታችን ሰማያት ላይ እነዚህ እንቅስቃሴዎች ሊያስከትሉ የሚችሉትን መዘዝ መገምገም እና መፍትሄ መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው።
በብርሃን ብክለት እና ከሮኬቶች እና ሳተላይቶች የተከማቸ ብረቶች የምድርን ስትራቶስፌር በመበከል የምሽት ሰማይን መጠበቅ ትልቅ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል። ለእነዚህ የሮኬት ማምለጫዎች እና የስታርሊንክ ሳተላይት ህብረ ከዋክብት ተጠያቂ የሆነው ስፔስኤክስ በሥነ ፈለክ ምልከታ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመቀነስ እየሰራ ነው። የእነሱ ቀጣይ ትውልድ ሳተላይቶች ከቀደምቶቹ አሥር እጥፍ ደካማ እንዲሆኑ የተነደፉ ናቸው, ይህም በሥነ ፈለክ ጥናት ላይ ያለውን ጣልቃገብነት ለመቀነስ አንድ እርምጃ ነው.
ስለ SpaceX-induced auroras እና ውጤቶቻቸው ገና ብዙ የሚማሩት ነገር ቢኖርም፣ ይህ አዲስ የተገኘ ግንዛቤ ለእነዚህ ማራኪ የሰማይ ማሳያዎች መንስኤ ምን እንደሆነ ፍንጭ ይሰጣል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡- ስፔስኤክስ ሮኬት ከተመጠቀ በኋላ የሚታየው አውሮራ መሰል ብርሃኖችን የሚያመጣው ምንድን ነው?
የሮኬት ጭስ ከ ionosphere ጋር መስተጋብር መፍጠር፣ ionized ከተባለው የላይኛው የከባቢ አየር ክልል፣ ብርሃንን ይፈጥራል።
ጥ፡ ለምንድነው እነዚህ ብርሃኖች በብዛት እየበዙ ያሉት?
እየጨመረ የመጣው የሮኬት ማስወንጨፊያዎች ቁጥር በተለይም በ SpaceX, የእነዚህ ክስተቶች መከሰት እንዲጨምር አድርጓል.
ጥ፡ እነዚህ ጨረሮች በአይን ይታያሉ?
አዎን, እነዚህ ብርሃኖች ብዙውን ጊዜ በዓይን የሚታዩ እና ከጥቂት ሰከንዶች እስከ ብዙ ደቂቃዎች ሊቆዩ ይችላሉ.
ጥ፡ እነዚህ ብርሃኖች በሥነ ፈለክ ምልከታ ላይ ምን ተጽእኖ አላቸው?
በሥነ ፈለክ ሳይንስ ላይ ያለው ትክክለኛ ተፅዕኖ አሁንም እየተገመገመ ነው። ይሁን እንጂ የስታርሊንክ ሳተላይቶች መገኘት እና በሮኬቶች በሮኬቶች የተተዉት የብረት ብክለት በስትራቶስፌር ውስጥ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አሳሳቢ ናቸው.