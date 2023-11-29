የሳተላይት ውድድርን ማሰስ፡ የአካባቢ አንድምታዎች እና የቁጥጥር ተግዳሮቶች

በአሁኑ ጊዜ በምህዋር ውስጥ ወደ 8,000 የሚጠጉ ንቁ ሳተላይቶች እንዳሉ ያውቃሉ? ይሁን እንጂ፣ የቅርብ ጊዜ አዝማሚያዎች የሳተላይት ቀረጻ ላይ ጉልህ የሆነ ጭማሪ እንደሚያሳዩ፣ አገሮች በአንድነት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሳተላይቶችን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሳተላይቶች ፋይል በማድረግ ከ300 በላይ የተለያዩ የበርካታ ሳተላይቶች ሲስተሞች፣ ኅብረ ከዋክብት በመባል ይታወቃሉ። ጥያቄው የሚነሳው ከዚህ የሳተላይት ውድድር በስተጀርባ ያለው ምንድን ነው?
አንድ አሳማኝ ማብራሪያ የሳተላይት ኦፕሬተሮች ውርርዳቸውን አጥርተው ለመላክ ካሰቡት በላይ ብዙ ሳተላይቶችን እያስመዘገቡ መሆኑ ነው። ይህን በማድረጋቸው የባለሃብቶችን ትኩረት ሊስቡ፣ተወዳዳሪነትን ሊያገኙ ወይም የሬድዮ ስፔክትረም ክፍሎችን ለትርፍ ሊሸጡ ይችላሉ።
ከእነዚህ ሳተላይቶች ውስጥ አንድ ክፍልፋይ እንኳን ወደ ህዋ ከተመጠቀ፣ ከ100,000 በላይ ሳተላይቶች ያሉት የተጨናነቀ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር ይፈጥራል። ይህ በሳተላይቶች መካከል ግጭት እንዲጨምር፣ አደገኛ የጠፈር ፍርስራሾችን በማመንጨት ብቻ ሳይሆን በአየር ንብረት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ እና በሰዎች ወይም በአውሮፕላኖች ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ሳተላይቶች እንደገና እንዲገቡ አደጋን ይፈጥራል። ኦፕሬተሮች አሁን ባለው ፍጥነት ለሳተላይት መመዝገባቸውን ከቀጠሉ እነዚህ አደጋዎች በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራሉ።
አንዳንድ የሳተላይት ኦፕሬተሮች ስርዓቱን ለመቆጣጠር በቁጥሮች እንደሚዋጉ የሚጠቁሙ ምልክቶችም አሉ። ለምሳሌ ኢ-ስፔስ የተሰኘው የፈረንሣይ ኩባንያ በድምሩ ከ337,000 በላይ ሳተላይቶች ያላቸውን ህብረ ከዋክብት ለማግኘት አቅርቧል። ሆኖም የኩባንያው ዋና ስራ አስፈፃሚ “ቢያንስ 30,000 ሳተላይቶች” እቅድ እንዳለው ሲጠቅሱ የምርት ልማት ዲሬክተሩ ግን “ጥቂት ሺህ ሳተላይቶችን ብቻ” ጠቅሰዋል። ይህ ስለ እነዚህ ሰነዶች ትክክለኛነት ጥያቄዎችን ያስነሳል።
በተጨማሪም የሳተላይት ኦፕሬተሮች በተለያዩ የአስተዳደር ሕጎች እና ከሳተላይት ሰነዶች ጋር የተያያዙ ክፍያዎችን በመጠቀም በበርካታ አገሮች ውስጥ ያሉ ሁኔታዎች አሉ. ለምሳሌ SpaceX በዩናይትድ ስቴትስ፣ በኖርዌይ፣ በጀርመን እና አሁን በቶንጋ በኩል መዝገቡን አድርጓል። የሳተላይት ክፍተቶችን ለውጭ ኦፕሬተሮች ለትርፍ በማከራየት ታሪክ ያላት ቶንጋ በቅርቡ በጥቅምት 29,998 ስፔስኤክስ ለ2023 ሳተላይቶች ያስገባችበት ቤት ሆናለች።
እየጨመረ ያለው ይህ የሳተላይት ውድድር የቁጥጥር ፈተናዎችን ያቀርባል. የሬድዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረምን የማስተባበር ኃላፊነት ያለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሆነው አለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት (ITU) በተለያዩ የሳተላይት ኦፕሬተሮች መካከል ያለውን ቅንጅት የመቆጣጠር ሃላፊነት ተሰጥቶታል። ነገር ግን የነዚህ የሜጋከዋክብት ማህደር ፋይሎች መጠን እና የፋይሎች ክፍፍል በተለያዩ ግዛቶች መከፋፈል አይቲዩ በሳተላይት መካከል ጣልቃ እንዳይገባ እያስቸገረው ነው።
በየጥ
ለምንድነው የሳተላይት ኦፕሬተሮች ለማምጠቅ ካሰቡት በላይ ብዙ ሳተላይቶችን የሚያቀርቡት?
ኦፕሬተሮች ኢንቨስተሮችን ለመሳብ፣ ተወዳዳሪነት ለማግኘት ወይም የሬድዮ ስፔክትረም ክፍሎችን ለትርፍ ለመሸጥ ለተጨማሪ ሳተላይቶች ፋይል ማድረግ ይችላሉ።
ዝቅተኛ የምድር ምህዋር መጨናነቅ ምን አደጋዎች አሉት?
ዝቅተኛ የምድር ምህዋር መጨናነቅ በሳተላይቶች መካከል ግጭት እንዲጨምር እና አደገኛ የጠፈር ፍርስራሾችን ይፈጥራል። ወደ ሳተላይቶች መመለስ በአየር ንብረት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል, ነገር ግን ፍርስራሾች በሰዎች ወይም በአውሮፕላኖች ላይ አደጋ ሊያስከትሉ ይችላሉ.
በሳተላይት መዝገቦች ውስጥ ያሉት ቁጥሮች ትክክል ናቸው?
አንዳንድ የሳተላይት ኦፕሬተሮች ቁጥሮቹን ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ የሚጠቁሙ ምልክቶች አሉ። በአንዳንድ ሁኔታዎች የኩባንያው ኃላፊዎች የሚቃረኑ መግለጫዎች ስለ ሰነዶች ትክክለኛነት ጥርጣሬን ይፈጥራሉ.
የቁጥጥር የመሬት ገጽታ ይህንን ችግር እንዴት እየፈታ ነው?
ዓለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ዩኒየን (ITU) የሳተላይት ቀረጻዎችን የማስተባበር ኃላፊነት አለበት ነገርግን በሜጋ ህብረ-ሥነ-ሥርዓት ሰነዶች መጠን እና በተለያዩ ግዛቶች መካከል በመከፋፈሉ ምክንያት ተግዳሮቶች ይገጥማሉ። አይቲዩ የቁጥጥር ሂደቶቹን ማፋጠን እና ግምታዊ ሰነዶችን ለማስቀረት ክፍያዎችን ማስተዋወቅ ሊያስብበት ይችላል።
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