የስፔስኤክስ ሮኬት ማስጀመሪያ ስጋቶች ቢበዙም አስደናቂ ብርሃንን ፈጠረ

ማጠቃለያ፡ በቅርቡ በፍሎሪዳ የስፔስኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬት የተወነጨፈ ሮኬት ሙሉ ጨረቃ አካባቢ ካለው የብርሃን ሃሎ ጋር ተገጣጥሟል። ጊዜው ያለፈበት ፎቶ የሮኬቱን አቅጣጫ ከኤተሪያል ቀለበት ጋር ቀርጿል፣ ይህም በሰርረስ ደመና ውስጥ ባሉ የበረዶ ክሪስታሎች ብርሃን ነጸብራቅ የተፈጠረው። ማስጀመሪያው ራሱ ሃሎውን ባያመጣም ከዚህ ቀደም ፋልኮን 9 ሮኬቶች ከተለያዩ የእይታ ክስተቶች ጋር ተያይዘዋል። የSpaceX የማስጀመሪያ ቁጥር ለአንዳንድ ማራኪ ፎቶግራፎች መንገድ እየፈጠረ ቢሆንም፣ በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና በምድር ከባቢ አየር ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አሳሳቢነቱ እየጨመረ ነው።
የስፔስ ኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬት 27 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ጭኖ ከኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ ተነስቷል ህዳር 23። ሮኬቱ ወደ ምድር ምህዋር ሲወጣ፣ የጨረቃን ሃሎ እንደ ዳራ የሚያሳይ አስደናቂ ጊዜ ያለፈበት ፎቶ ታጅቦ ነበር። በከፍታ ቦታዎች ላይ ከሚፈጠሩት ከሰርረስ ደመናዎች የሚመጡ ጥቃቅን የበረዶ ቅንጣቶችን የሚያንፀባርቅ ብርሃን ይህን ማራኪ ክስተት አመጣ።
ፎቶግራፍ አንሺው ጊልበርት ፕሉመር የሮኬቱ እሳታማ አቅጣጫ ወደ ሰማይ ከፍ እያለ ሲሄድ በብርሃን የተሞላው ሃሎ አስገራሚ ምስል ፈጠረ። ሆኖም፣ ፕሉመር የ SpaceX የማስጀመሪያ ድግግሞሽ እየጨመረ መሄዱ ያሳስበዋል። በስታርሊንክ ሳተላይቶች መስፋፋት ምክንያት የተከሰቱት የአውሮፕላን ማምረቻዎች ብዛት የምሽት ሰማይን ጉልህ በሆነ መልኩ በማድመቅ በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ላይ ፈተና እንደፈጠረ ይጠቅሳል።
በቅርቡ የተጀመረው ጅምር የብርሃኑን ሃሎ ያመጣው ባይሆንም፣ የቀደሙት ፋልኮን 9 ሮኬቶች ከሌሎች የእይታ ክስተቶች ጋር ተያይዘው ቆይተዋል እንደ አውሮራ መሰል ብርሃን እና አዙሪት መሰል ጠመዝማዛዎች ከሮኬቶች ማበረታቻዎች በተጣለ የቀዘቀዙ ነዳጅ።
ከዚህም በላይ፣ የ SpaceX ሥራዎችን የአካባቢ ተፅዕኖ በተመለከተ ሥጋቶች ተነስተዋል። ከስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት የሚገኙ ሳተላይቶች በሬዲዮ አስትሮኖሚ ላይ ጣልቃ የሚገቡ የሬዲዮ ሞገዶችን "እንደሚፈሱ" ተገኝተዋል። በተጨማሪም፣ የምድር ምህዋር መጨናነቅ እና በፀሀይ ማዕበል ወቅት የሳተላይት ግጭት ሊፈጠር የሚችለው ጉዳይ ትችትን አስከትሏል።
SpaceX በሰማያት ውስጥ መገኘቱን እየሰፋ ሲሄድ በቴክኖሎጂ እድገት መካከል ያለው ሚዛን እና በሥነ ፈለክ ጥናት እና በአካባቢ ጥበቃ ላይ ያለው ተፅእኖ የክርክር ርዕስ ሆኖ ይቆያል። ማራኪ እይታዎች ስለ ህዋ አሰሳ አስደናቂ ፍንጭ ቢሰጡም፣ ስጋቶቹን መፍታት እና ወደፊት የሚስማማ መንገድ መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው።