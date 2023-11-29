በSky Spark ውስጥ ያሉ አዲስ ፍጥረቶች ስለ SpaceX ሮኬቶች ተጽእኖ

አንድ ለየት ያለ ክስተት በቅርቡ የሳይንቲስቶችን እና የሰማይ ተመልካቾችን ትኩረት ስቧል። በ SpaceX ሮኬቶች ምክንያት የምድር የላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ ያሉ ጊዜያዊ ቀዳዳዎች በሌሊት ሰማይ ላይ አውሮራስን የሚያስታውሱ ደማቅ ቀይ ቅርጾችን እየፈጠሩ ነው። የቀደሙት የሮኬት ማስወንጨፊያዎች ቀይ ብርሃንን ቢያሳይም፣ እነዚህ አዲስ “SpaceX auroras” በመልክታቸው እና ሊከሰቱ በሚችሉ መዘዞች ልዩ ናቸው።
በሮኬት ማስወንጨፊያዎች ከሚፈጠሩት የተለመዱ ጅራቶች በተለየ እነዚህ ቅርጾች ቀይ፣ ሉላዊ እና በአይን እስከ 10 ደቂቃ ድረስ የሚታዩ ናቸው። ሳይንቲስቶች በ ionosphere ውስጥ የ SpaceX ሮኬቶችን በማቀጣጠል ምክንያት እውነተኛ አውሮራዎች ሳይሆኑ ደማቅ ቀይ ኳሶች መሆናቸውን ወስነዋል። በወር ከ 2 እስከ 5 ጊዜ የሚስተዋሉ እነዚህ ክስተቶች በአሁኑ ጊዜ ተጽኖአቸውን የሚገመግሙትን ተመራማሪዎች ፍላጎት ቀስቅሰዋል.
አንደኛው ምሳሌ በኖቬምበር ላይ የ Falcon 9 ሮኬት ሁለተኛ ደረጃ ወደ ምድር ሲወርድ ቀይ ኳስ ሲፈጥር ታይቷል። የሮኬቱ ሞተሮችን ማቃጠል ionospheric ቀዳዳ አስከትሏል, በዚህም ምክንያት በሰማይ ላይ የሚታየው የተለየ ቅርጽ አለው. ከእነዚህ የስፔስኤክስ ማስወንጨፊያዎች ጋር ተመሳሳይነት ያለው የሮኬቶች መውረድ በሥነ ፈለክ ምልከታዎች ላይ ጣልቃ ሊገቡ እንደሚችሉ በሳይንቲስቶች ላይ ስጋት እየፈጠረ ነው።
ስፔስኤክስ ወደፊት በተደጋጋሚ ወደ ህዋ የማምጠቅ እቅድ እንዳወጣ፣ ሳይንቲስቶች በሰማይ ላይ የቀይ ፍካት ድግግሞሽ ሊጨምር እንደሚችል ይተነብያሉ። ይህ በሥነ ፈለክ ሳይንስ ላይ ስላላቸው ተጽእኖ እና ሊያስከትሉ ስለሚችሉት መስተጓጎል ጥያቄዎችን ያስነሳል። የረዥም ጊዜ ውጤቶችን የበለጠ ለመረዳት የሳይንስ ማህበረሰብ ሁኔታውን በቅርበት እየገመገመ ነው።
እነዚህን ስጋቶች ለማቃለል የ SpaceX ትብብር እና ለቀጣይ ምርምር አስተዋፅኦ ወሳኝ ነው። ይሁን እንጂ ኩባንያው በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ምላሽ አልሰጠም.
ብዙ ሮኬቶች ወደ ህዋ ሲተኮሱ፣ በምድር ionosphere ውስጥ ጊዜያዊ ቀዳዳዎችን የመፍጠር አቅም እንዳላቸው እየታየ ነው። ከፕላኔቷ ገጽ ላይ በግምት 80-650 ኪ.ሜ ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ ንብርብር በምድር ላይ የሬዲዮ ግንኙነቶችን በማመቻቸት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ቀደም ባሉት ጥናቶች እንደታየው የሮኬት ጭስ ማውጫ ጋዞች፣ በዋናነት ውሃ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ በ ionosphere ውስጥ የሚሞሉ ቅንጣቶችን የመፍጠር ሂደትን በእጅጉ ይለውጣሉ።
እነዚህ ቀዳዳዎች ሲፈጠሩ እንደ አውሮራስ አይነት ደማቅ ቀይ ብርሃን ጅራቶችን ሊያስነሱ ይችላሉ። ልዩ የሆነው ቀይ ቀለም ከሮኬት ጭስ ማውጫ ውስጥ ከኤሌክትሮኖች ጋር ምላሽ የሚሰጡ የኦክስጂን ions ውጤት ነው. እንደ ስፔስ ኤክስ ፋልኮን 9 በሀምሌ ወር እና በሴፕቴምበር ላይ የዩኤስ የጠፈር ሃይል የሮኬት ማስወንጨፍ ያሉ ምሳሌዎች ተስተውለዋል፣ እነዚህ ionospheric ቀዳዳዎች ሰማዩ በደካማ ቀይ ቀለም እንዲያበራ ያደረጉ ናቸው።
በሚቀጥሉት ወሮች እና አመታት ሳይንቲስቶች ስለእነዚህ አዳዲስ የሰማይ አወቃቀሮች ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ለማግኘት በማሰብ የ SpaceX ህዋሳትን በምድር የላይኛው ከባቢ አየር ላይ ያለውን ተፅእኖ መከታተል እና መመርመር ይቀጥላሉ።