ስለ "ጡብ" አዲስ ግንዛቤዎች፡ የኮከብ ምስረታ ምስጢሮችን ይፋ ማድረግ

ማጠቃለያ፡- በቅርቡ በፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ አዳም ጂንስበርግ የተመራ ጥናት በጋላክሲያችን መሃከል ሚልኪ ዌይ ላይ ስለሚገኝ “ጡብ” ተብሎ ስለሚጠራው ሚስጥራዊ የጨለማ አካባቢ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ይህ የተዘበራረቀ ጋዝ ደመና አዳዲስ ከዋክብትን እንዳይፈጠሩ እንቅፋት በሆኑት ልዩ ባህሪያቱ ምክንያት ሳይንቲስቶችን ለረጅም ጊዜ ሲያስብ ቆይቷል። ተመራማሪዎች ሃይለኛውን የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) በመጠቀም በ Brick ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው የቀዘቀዘ ካርቦን ሞኖክሳይድ (CO) ባልተጠበቀ ሁኔታ በማግኘታቸው በክልሉ ውስጥ ያሉ የኮከብ አፈጣጠር ሂደቶችን ፈታኝ ሆነዋል።
ለዓመታት "ጡብ" በሳይንሳዊ ማህበረሰብ ውስጥ በባለሙያዎች መካከል ደማቅ ክርክሮችን በማቀጣጠል እንቆቅልሽ ሆኖ ቆይቷል. ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ግኝቶች አንጻር ይህ ክልል የምርምር ማዕከል ሆኗል, ሳይንቲስቶች በኮከብ አፈጣጠር ዙሪያ ያሉትን ነባር ንድፈ ሐሳቦች እንደገና እንዲያጤኑ አሳስቧል.
የዚህን ግኝት አስፈላጊነት ሲያብራራ አዳም ጂንስበርግ “በJWST አማካኝነት አሁን ሞለኪውሎችን በጠንካራ መልክ የመመርመር ችሎታ አለን ፣ ነገር ግን ቀደም ሲል የተመለከትነው በጋዝ ግዛቶች ላይ ብቻ ነው። ይህ አዲስ እይታ ስለ ሞለኪዩል ስርጭት እና መጓጓዣ የበለጠ ሰፊ ግንዛቤ ይሰጠናል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በአብዛኛው የተመካው በሚወጣው ብርሃን የ CO ጋዝን በመተንተን ላይ ነው። ነገር ግን፣ ይህ አካሄድ በጡብ ውስጥ ያለውን የCO በረዶ ስርጭት ለመከታተል ኃይለኛ የከዋክብት ብርሃን እና ሙቅ ጋዝ ስለሚያስፈልገው ገደቡን አረጋግጧል። አማራጭ ዘዴን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ ምርምራቸውን በማስፋት ከአስር ሺህ በላይ ኮከቦችን በማካተት በኢንተርስቴላር በረዶ ባህሪያት ላይ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን በማሳየት ላይ ይገኛሉ።
እነዚህ የቅርብ ጊዜ ግኝቶች በራሳችን የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ያሉትን የሞለኪውሎች አመጣጥ ለመፈተሽ ወሳኝ ናቸው። እነዚህ ሞለኪውሎች በአንድ ወቅት በጥቃቅን የአቧራ ቅንጣቶች ውስጥ ተቆልፈው እንደ ፕላኔቶች እና ኮሜትዎች ያሉ የሰማይ አካላትን እንደፈጠሩ ይታመናል። ተመራማሪዎቹ ከJWST ጋር ተጨማሪ ምልከታ በማድረግ የሰማይ በረዶዎችን ፍለጋ ለመቀጠል ስላቀዱ እነዚህ ግኝቶች የበረዶውን ጫፍ ብቻ ይወክላሉ።
አዳም ጂንስበርግ ሲያጠቃልለው፣ “ስፔክትሮስኮፒን በመጠቀም አንጻራዊ የ CO፣ ውሃ፣ CO2 እና ውስብስብ ሞለኪውሎች መጠን መለካት እንችላለን፣ ይህም በነዚህ የጋዝ ደመናዎች ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ የኬሚስትሪ እድገት ፍንጭ ይሰጣል።
በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ የታተመው “CO Absorption in the Galactic Center Cloud G0.253+0.015” የተሰኘው ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት የኮከብ አፈጣጠር ምስጢራትን በማጋለጥ ለወደፊት እድገቶች በምናደርገው ግንዛቤ ውስጥ ትልቅ እርምጃ ሆኖ ያገለግላል። አጽናፈ ሰማይ.