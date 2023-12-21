ብርቅዬ ሱፐርኖቫ በጥንታዊው ዩኒቨርስ በድር ስፔስ ቴሌስኮፕ እርዳታ ተገኘ

የዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕን የሚጠቀሙ ሳይንቲስቶች ያልተጠበቀ ግኝት አደረጉ፡ በጥንታዊው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ የሚገኝ ሱፐርኖቫ፣ በስበት ሌንስ ጋላክሲ አጉላ። ይህ በጋላክሲ MRG-M0138 ውስጥ የታወቀው ሁለተኛው ሌንስ ሱፐርኖቫ ነው እና “ኢንኮር” የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። "Requiem" በመባል የሚታወቀው የመጀመሪያው ሱፐርኖቫ በ2016 ታይቷል እና በ2037 እንደገና ይታያል ተብሎ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በ2035 አካባቢ በቅርቡም እንደገና ሊታይ ይችላል።
የስበት ሌንሶች በህዋ ውስጥ የአንድ ነገር የስበት ሃይል ብርሃን የሚታጠፍባቸው ቦታዎች ሲሆኑ የሩቅ ብርሃን ምንጮች እንደ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ ላሉ ታዛቢዎች ትልቅ እና ብሩህ ሆነው ይታያሉ። ይህም ሳይንቲስቶች ለመለየት አስቸጋሪ የሆኑትን ደካማ እና ጥንታዊ የብርሃን ምንጮችን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል. ይህን ቴክኒክ በመጠቀም፣ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ቀደም ሲል የEarndelን፣ እጅግ ጥንታዊውን ኮከብ ምስሎችን ያነሳ ሲሆን ዌብ ደግሞ በመቶዎች የሚቆጠሩ አዳዲስ ጋላክሲዎችን ለማግኘት የስበት ሌንሶችን ተጠቅሟል።
ሁለቱም Requiem እና Encore ዓይነት 1a ወይም “መደበኛ ሻማዎች” በመባል የሚታወቁት የሱፐርኖቫ ዓይነት ናቸው። እነዚህ ሱፐርኖቫዎች ፍፁም መጠነ-መጠንን ስለሚያውቁ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ርቀታቸውን በትክክል ለማስላት ያስችላቸዋል። ይህ መረጃ የሳይንስ ሊቃውንት የአጽናፈ ሰማይን መጠን እና የማስፋፊያ መጠንን ለሚያደርጉት ወሳኝ ነው, ይህም አሁንም በአስትሮፊዚስቶች መካከል የክርክር ርዕስ ነው. ሳይንቲስቶች እነዚህን የሩቅ ደረጃቸውን የጠበቁ ሻማዎችን በመመልከት ስለ ሃብል ኮንስታንት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው እና የሃብል ውጥረትን ለመፍታት አስተዋፅኦ እንደሚያደርጉ ተስፋ ያደርጋሉ።
በጥንታዊው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ የኤንኮር ሱፐርኖቫ መገኘት የሩቅ ታሪክን ግንዛቤን ብቻ ሳይሆን ሳይንቲስቶች የመለኪያ እና ስሌቶችን እንዲያስተካክሉ እድል ይሰጣል። Requiem በሚቀጥሉት አስርት ዓመታት ውስጥ እንደገና ይታያል ተብሎ ሲጠበቅ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አዳዲስ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እና ስለ ጽንፈ ዓለማት መስፋፋት ያላቸውን ግንዛቤ ለማሻሻል በጉጉት በዝግጅት ላይ ናቸው። የዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ የኮስሞስን እንቆቅልሾች መክፈቱን ቀጥሏል፣ ይህም ደረጃውን ለሥነ ፈለክ ምርምር ጠቃሚ መሣሪያ አድርጎታል።