አዲስ ግኝቶች፡ ውስብስብ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች በወጣት ፕሮቶስታርስ ውስጥ ተገኝተዋል

የሳይንስ ሊቃውንት በአጽናፈ ዓለም ውስጥ የሕይወቶችን ሕንጻዎች ለማግኘት በሚያደርጉት ፍለጋ ላይ አስደናቂ ግኝቶችን አድርገዋል። የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በመጠቀም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በወጣት ፕሮቶስታሮች ውስጥ iCOMs የሚባሉ ውስብስብ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች (COMs) አግኝተዋል። እነዚህ ቀላል አልኮሆሎች፣ esters፣ nitriles እና ethers የሚያካትቱ iCOMs ከመሬት በላይ ስላለው ህይወት እምቅ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ምልከታዎቹ 30 ወጣት ኮከቦችን በመመርመር ላይ ያተኮረው የJWST Observations of Young protoStars (JOYS+) ፕሮግራም አካል ነበር። ከፍተኛ-ጅምላ ፕሮቶስታር NGC 1333 IRAS 2A እና ዝቅተኛ-mass protostar IRAS 23385+6053ን በመተንተን ተመራማሪዎች በእነዚህ ኮከቦች በሚፈጥሩ ክልሎች ውስጥ iCOMs መኖራቸውን አረጋግጠዋል። ይህ የሚያሳየው iCOMs በመጨረሻ በነዚህ ወጣት ኮከቦች ዙሪያ በሚፈጠሩ ፕሮቶፕላኔታሪ ዲስኮች ውስጥም ሊኖሩ እንደሚችሉ ነው። እነዚህ ዲስኮች ዓለታማ ፕላኔቶች እንዲፈጠሩ ካደረጉ፣ ውስብስብ የኦርጋኒክ ሞለኪውሎች በእነዚህ ፕላኔቶች ላይ ለሕይወት እምቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት አሳማኝ መንገድ አለ።
ቀደም ሲል የሬዲዮቴሌስኮፖችን በመጠቀም የተደረጉ ምልከታዎች አንዳንድ iCOMs በሆት ኮሮች እና ትኩስ ኮሪኖዎች ውስጥ ተገኝተዋል፣ እነዚህም ኮከቦች በሚፈጥሩ ክልሎች ውስጥ ጥቅጥቅ ያሉ ጥቅጥቅ ያሉ ናቸው። ይሁን እንጂ የJWST ዘመናዊ መሣሪያዎች ሳይንቲስቶች የእነዚህን ሞለኪውሎች ፈልጎ ለማግኘት በጥልቀት እንዲመረምሩ አስችሏቸዋል። የMIRI እና የኤምአርኤስ መሳሪያዎች ኦክስጅንን የያዙ ውህዶችን ጨምሮ የበረዶ እህል COMsን ለመለየት ፈቅደዋል። የውሃ ወሳኝ አካል ስለሆነ ኦክስጅን በህይወት ኬሚስትሪ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው.
ግኝቶቹ በ COMs አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ላይ ብርሃንን ብቻ ሳይሆን ለኤክሶፕላኔቶች መኖሪያነት ጠቃሚ እንድምታዎችን ይሰጣሉ። ለሕይወት ሞለኪውላዊ ንጥረ ነገሮች በጊዜ ሂደት ይበልጥ ውስብስብ ስለሚሆኑ እንደ በረዶ ውህዶች ከፍተኛ መጠን ያሳልፋሉ። የላይደን ዩንቨርስቲ የበረዶ ዳታቤዝ፣ የJWSTን ጅምር በመጠባበቅ የተሰራ፣ ለሥነ ፈለክ አስትሮፊዚካል አይስ አናሎግ ጠቃሚ የሆነ የኢንፍራሬድ እይታን ይሰጣል። የሳይንስ ሊቃውንት የሕይወታቸውን ሕንጻዎች ሲፈጠሩ እና ሲያድጉ በመከታተል በከዋክብት ፈጣሪ ክልሎች ውስጥ ስላለው ኬሚካላዊ ውስብስብነት እና በፕላኔቶች መኖሪያነት ላይ ስላለው ተጽእኖ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ተመራማሪዎቹ በጽሑፋቸው ላይ እነዚህ ቁሳቁሶች በጥንታዊ የፕላኔቶች ስርዓቶች ውስጥ ከገቡ በኋላ የፕላኔቶችን መኖሪያነት ሊያራምዱ ስለሚችሉ COMsን ለወደፊቱ exoplanetary ስርዓቶች ማጥናት ያለውን ውስጣዊ ጠቀሜታ አጽንኦት ሰጥተዋል። እነዚህ ግኝቶች፣ በሥነ ፈለክ እና አስትሮፊዚክስ በቅርቡ የሚታተሙ፣ በኮስሞስ ውስጥ ያለውን የሕይወት ምሥጢር ለመግለጥ አንድ እርምጃ ይቀርባሉ።