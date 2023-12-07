የጠፈር ተመራማሪው አንድሪያስ ሞገንሰን ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) “ቀይ ስፕሪት” በመባል የሚታወቀውን ብርቅዬ የመብረቅ ክስተት የሚያሳይ አስደናቂ ፎቶ እና የጊዜ ማብቂያ ቪዲዮ በቅርቡ ቀርጿል። ይህ አስደናቂ ክስተት የተከሰተው አይኤስኤስ ወደ 250 ማይል በሚጠጋ ከፍታ ላይ ምድርን እየዞረ በፕላኔታችን ዙሪያ በየቀኑ ወደ 16 የሚጠጉ ጉዞዎችን ሲያደርግ ነው።
ሞገንሰን የአይኤስኤስ ዴቪስ ካሜራን በመጠቀም በመሬት ላይ ነጎድጓድ ሲፈነዳ አይቶ ቀይ ስፕሪት ለመመዝገብ ዕድሉን በፍጥነት ተጠቀመ። እነዚህ sprites Transient Luminous Events (TLEs) ተብለው የተከፋፈሉ ሲሆን በጣም ንቁ ከሆኑ ነጎድጓዶች በላይ እንደ ፍንዳታ ብርሃን ይታያሉ። እነሱ በአብዛኛው ከመሬት ወለል በላይ ከ40 እስከ 80 ኪሎ ሜትር (24 እስከ 48 ማይል) መካከል ይመሰረታሉ።
ሞገንሰን ማራኪውን ምስል በኤክስ (የቀድሞው ትዊተር) አጋርቶታል እና ቀይ ስፕሪት ከደመና ባሻገር የአለም አስደናቂ አካል እንደሆነ ገልጿል። በተጨማሪም ነጎድጓዱ ከተመታ በኋላ ቀይ ስፕሪቶች በከባቢ አየር ውስጥ በጣም ከፍ ብለው እንደሚታዩ አፅንዖት ሰጥቷል.
ከሰው ዓይን ጋር ተመሳሳይነት ያለው እና በአንጻሩ ለውጦችን የሚያውቅ የአይኤስኤስ ዴቪስ ካሜራ ይህን ያልተለመደ ክስተት በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ለሙከራው መሪ ሳይንቲስት እና በDTU Space ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ኦሊቪየር ቻንሪዮን በሞገንሰን ምስሎች “አስደናቂ” ሲሉ በፎቶው የተሰማውን ደስታ ገልጿል። ቻንሪዮን ፈጣን የመብረቅ ሂደቶችን ለመቅረጽ በማስቻል የዴቪስ ካሜራን ለከፍተኛ ጊዜያዊ ጥራት አመስግኗል።
አንድሪያስ ሞገንሰን ከኦገስት ጀምሮ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ውስጥ እየኖረ ነው, ቅዳሜን ከኩፑላ ሞጁል ምድርን ፎቶግራፍ ለማንሳት ወስኗል. እነዚህን አስደናቂ ጊዜያት ለመያዝ ያለው ቁርጠኝነት ከፕላኔታችን ከባቢ አየር ባሻገር ስለሚከሰቱት ልዩ እና አስደናቂ ክስተቶች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንድናገኝ ያስችለናል።
(ምንጭ፡- ከተለያዩ ምንጮች የተገኘ ዘገባ)