በእኛ ጋላክሲ ውስጥ ስላለው ሚስጥራዊው የጡብ ደመና አዲስ ግንዛቤ

"ጡብ" ተብሎ በሚታወቀው የሳጥን ቅርጽ ባለው የአቧራ ደመና ላይ የተደረገ አዲስ ጥናት ስለ አጻጻፉ አስገራሚ ዝርዝሮችን ያሳያል, በዚህ ግራ የሚያጋባ ነገር ላይ ያለውን እንቆቅልሽ የበለጠ ያደርገዋል. ጥቅጥቅ ባለ ደመና ውስጥ የኮከብ አፈጣጠር ባለመኖሩ የሳይንስ ሊቃውንት ከግዙፉ መጠንና ከክብደቱ አንጻር ሲደነቁ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን በመጠቀም በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ምልከታዎች በጡብ ስብጥር ውስጥ አዲስ አካል አግኝተዋል፡ የቀዘቀዘ ካርቦን ሞኖክሳይድ።
በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ እንደሚያሳየው ጡብ ከዚህ ቀደም ከተጠበቀው በላይ የካርቦን ሞኖክሳይድ በረዶን ይዟል። ይህ ግኝት አሁን ያሉትን የኮከብ አፈጣጠር ሞዴሎችን የሚፈታተን እና ሚልኪ ዌይ ማእከል ውስጥ ለጨለማ ደመና ጥናት አስደናቂ እንድምታ ሊኖረው ይችላል። የካርቦን ሞኖክሳይድ በረዶ መኖሩ እንደሚያመለክተው ጡቡ በጋዝ ብቻ ሳይሆን ቅዝቃዜው በሚከሰትበት ቦታ የአቧራ ቅንጣቶችን ያካትታል.
በፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት አዳም ጂንስበርግ ይህ ግኝት ሳይንቲስቶችን በጡብ ውስጥ ያለውን የጅምላ ስርጭት እንዲረዱ እንዳደረጋቸው ዋና ጸሐፊው አዳም ጂንስበርግ ያስረዳሉ። ይሁን እንጂ ስለ ካርቦን ሞኖክሳይድ በረዶ አመጣጥ እና ለምን እንደተተነበየው የኮከብ መፈጠር ለምን እንደማይከሰት አዳዲስ ጥያቄዎችን ያስነሳል። በተጨማሪም፣ በጡብ ውስጥ ያሉ እንደ ሸንተረር እና ክሮች ያሉ ልዩ ባህሪያት ሳይገለጹ ይቀራሉ።
በሴፕቴምበር 2022 ጂንስበርግ እና ቡድኑ ከዌብ ቴሌስኮፕ መረጃ አግኝተዋል፣ ይህም አሁን ካለው የሰማይ ካርታዎች ጋር ለማጣጣም ሰፊ ጽዳት እና አቅጣጫ ማስተካከልን ይጠይቃል። በጡብ ውስጥ ያለው ትርፍ የካርቦን ሞኖክሳይድ በረዶ የተመለከቱት ምስሎች የተሳሳተ ቀለም እንዲታዩ ምክንያት መሆኑን ደርሰውበታል።
በጡብ ውስጥ የካርቦን ሞኖክሳይድ በረዶ መኖር ከዚህ የተለየ ደመና ጥናት ባለፈ ትልቅ ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ዶ/ር ናታሊ ቡተርፊልድ፣ የናሽናል ራዲዮ አስትሮኖሚ ኦብዘርቫቶሪ ረዳት ሳይንቲስት፣ ይህንን ክስተት መረዳቱ በጋላክቲክ ማእከል ላይ ምርምርን እንደሚያሻሽል ይጠቁማሉ፣ ይህም እንደ ሱፐርኖቫ እና የደመና ክብደት ግምት ያሉ የተለያዩ የጥናት ዘርፎችን ይጎዳል።
የካርቦን ሞኖክሳይድ በረዶ አመጣጥ እንቆቅልሽ ሆኖ ይቀራል። በጡብ ውስጥ ባሉ የአቧራ ቅንጣቶች ቀዝቀዝ ያለ የሙቀት መጠን ወይም ካርቦን ሞኖክሳይድ በሚይዘው የውሃ ቅዝቃዜ ምክንያት ሊሆን ይችላል። እነዚህን ምስጢሮች ለመፍታት እና ስለዚህ የጋላክሲያችን እንቆቅልሽ አካባቢ አጠቃላይ ግንዛቤ ለማግኘት ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል።
በጡብ ውስጥ ያለውን በረዶ ማጥናት በጋላክሲያችን ውስጥ በከዋክብት አፈጣጠር ላይ ብርሃን ማብራት ብቻ ሳይሆን የራሳችንን ሥርዓተ ፀሐይ እና ምድርን ለመረዳትም አንድምታ አለው። የቀዘቀዘ የካርቦን ሞኖክሳይድ ግኝት የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር ለማወቅ አዳዲስ የምርምር እና የዳሰሳ መንገዶችን ይከፍታል።