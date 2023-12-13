አዲስ ጥናት የጠፈር የአየር ሁኔታ በባቡር ምልክት ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተፅዕኖ ያሳያል

በዩናይትድ ኪንግደም ላንካስተር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት የጠፈር የአየር ሁኔታ አውሎ ነፋሶች በባቡር ምልክት ምልክቶች ላይ ሊያደርሱ የሚችሉትን አደጋዎች አመልክቷል። የብሪታንያ የባቡር መሠረተ ልማት ኦፕሬተሮች ከሆኑት ከኔትወርክ ባቡር የተገኘውን መረጃ በመሳል እና የጂኦማግኔቲክስ የተፈጠሩ ሞገዶችን (ጂአይሲ) ሞዴሊንግ በመጠቀም እነዚህ አውሎ ነፋሶች “የተሳሳተ ጎን” በመባል የሚታወቁትን ጨምሮ በባቡር ምልክት ላይ ብልሽቶችን ሊያስከትሉ እንደሚችሉ ደርሰውበታል።
ካሜሮን ፓተርሰን፣ የአራተኛ ዓመት ፒኤች.ዲ. የላንካስተር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ፣ በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ የጠፈር የአየር ሁኔታ ተጽእኖ ምልክቶች ቀይ መሆን ሲገባቸው ወደ አረንጓዴነት ሊቀየሩ እንደሚችሉ ገልጿል። ይህ በቂ መፍትሄ ካልተሰጠ ወደ ግጭት ሊያመራ ይችላል። የምርምር ቡድኑ እንዳመለከተው እንደዚህ አይነት የተሳሳቱ የጎንዮሽ ጉዳቶች ቀደም ሲል ከታመነው በላይ በተደጋጋሚ ሊከሰቱ ይችላሉ, እንደዚህ አይነት ክስተቶች በየ 10 እና 20 አመታት ሊከሰቱ ይችላሉ.
ጥናቱ ያተኮረው በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ባሉ ሁለት የኤሌክትሪክ ባቡር መስመሮች ላይ ነው፡ ከፕሬስተን እስከ ላንካስተር ክፍል በዌስት ኮስት ዋና መስመር እና ከግላስጎው እስከ ኤድንበርግ መስመር። እነዚህ መስመሮች የተመረጡት የዲሲ ትራክ ወረዳዎችን ስለሚጠቀሙ ነው፣ ይህም ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በተለይ በጠፈር የአየር ሁኔታ ላይ ለሚደርሰው ተጽእኖ ተጋላጭ ሊሆኑ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። በተጨማሪም፣ ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች ሲገመገሙ የሁለቱ መንገዶች ልዩነት ጂኦሎጂዎች ግምት ውስጥ ገብተዋል።
ተመራማሪዎቹ በጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች ወቅት የሚፈጠሩትን የኤሌክትሪክ መስኮች ጥንካሬ በመረዳት በባቡር ምልክት ማድረጊያ ስርዓቶች ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመተንበይ ወሳኝ ነገር መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። እንደ NOAA የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ማዕከል እና የዩኤስ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ በህዋ አየር ሁኔታ ውስጥ አስፈላጊ መረጃዎችን በመከታተል እና በማቅረብ ረገድ ያላቸውን ሚናም ጠቁመዋል።
ጥናቱ የባቡር ሲስተሞች ለጠፈር የአየር ሁኔታ ያላቸውን ተጋላጭነት ለማስታወስ እንደ ማስጠንቀቂያ ቢሆንም ሁሉም የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች የባቡር ጉዞን እንደሚያስተጓጉሉ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ግኝቶቹ ግን በኢንዱስትሪው ውስጥ ግንዛቤ እና ዝግጁነት እንዲጨምር ይጠይቃል።
የጥናቱ አዘጋጆች የዩኬ የባቡር ኦፕሬተሮች ጥናቱን በቅርበት እየተከታተሉ ሲሆን የጥናቱን ወሰን በማስፋት በእንግሊዝ ውስጥ ተጨማሪ የባቡር መስመሮችን ለማካተት እና በካናዳ እና በዩናይትድ ስቴትስ ሊከሰቱ የሚችሉትን ተፅእኖዎች ለመፈተሽ እቅድ ተይዟል. ይህ ጥናት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እና ሳይንሳዊ ማስረጃዎችን ለማቅረብ ያለመ ሲሆን ይህም በህዋ የአየር ሁኔታ በአለም አቀፍ ደረጃ የባቡር መሠረተ ልማትን ለማስፋፋት ሊያመጣ የሚችለውን አደጋ ለመቀነስ ይረዳል።