The Geminids Meteor Shower፡ የኮስሚክ መነጽር

ማጠቃለያ፡ የጌሚኒድስ ሜትሮ ሻወር በታህሳስ 15 ምሽት ከፍተኛውን ደረጃ ላይ ለመድረስ ተዘጋጅቷል፣ ይህም አስደናቂ የተኩስ ኮከቦችን ያሳያል። በኮሜትዎች ከሚፈጠሩት አብዛኞቹ የሜትሮ ሻወርዎች በተለየ፣ ጀሚኒድስ የሚመነጩት ከአስትሮይድ 3200 ፋቶን ነው። በየዓመቱ እስከ 150 ሜትሮዎችን በሰአት በማምረት ሻወር እየጠነከረ ይሄዳል። ይህንን አስደናቂ ክስተት ለመታዘብ በጣም ጥሩው ጊዜ ከጠዋቱ 2 ሰአት እስከ ጧት 3 ሰአት ባለው ጊዜ ውስጥ የብርሃን ጭረቶች በሰማይ ላይ ይታያሉ። ሜትሮዎች ብዙውን ጊዜ ቢጫ ቢመስሉም, በቀለም ሊለያዩ ይችላሉ. ጀሚኒድስ ከኮሜት 8P/Tuttle የመነጨው የኡርሲድስ ሜትሮ ሻወር ይከተላሉ።
የኮስሚክ ርችቶችን እንደገና መወሰን
የጌሚኒድስ ሜትሮ ሻወር የሌሊት ሰማይን ሲያከብር ለሰለስቲያል ትርኢት ይዘጋጁ። ይህ አመታዊ ክስተት ዲሴምበር 15 ምሽት ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተዘጋጅቷል፣ ይህም አስደናቂ የተኩስ ኮከቦችን ያሳያል። ጀሚኒድስ በኮሜት ከመፈጠር ይልቅ መነሻቸው አስትሮይድ 3200 ፋቶን በመሆኑ ከሌሎች የሜትሮ ሻወር ጋር ይለያሉ። አፖሎ አስትሮይድ በመባል የሚታወቀው ይህ የጠፈር አለት ከየትኛውም ተለይቶ ከሚታወቅ አስትሮይድ የበለጠ ወደ ፀሀይ ይጠጋል።
3200 ፋቶን ወደ ፀሀይ ሲቃረብ፣ኃይለኛው ሙቀት በረዶውን አቅልጦ በድንጋዩ ውስጥ ያለውን ጋዞች በመተንፈሻ ፍርስራሹን ትቶ ይሄዳል። እነዚህ ትናንሽ ቅንጣቶች ከፕላኔታችን ጋር መንገዶችን የሚያቋርጡ በአስትሮይድ ምህዋር ላይ ተንጠልጥለዋል። ውጤቱም አስደናቂ የብርሃን ትዕይንት ሲሆን ሜትሮዎች በተለያዩ አቅጣጫዎች ሰማዩን ይርመሰመሳሉ። ጌሚኒዶች በሰዓት ወደ 150 የሚጠጉ በጠራ ሰማይ ውስጥ የሚያመርቱ ቢሆንም፣ ሻወር በየአመቱ እየጠነከረ ያለ ይመስላል።
ይህንን የሰለስቲያል ክስተት ለማየት በቀላሉ ከብርሃን ብክለት የራቀ ቦታ ይፈልጉ እና ከጠዋቱ 2 ሰአት እስከ ጧት 3 ሰአት ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ ሰማይ ይመልከቱ። ቀለማቸው ሊለያይ ቢችልም ሜትሮዎች ቢጫ ሊመስሉ ይችላሉ. ይህ ማራኪ ማሳያ ከአንታርክቲካ በስተቀር በአለም ዙሪያ ላለው አይን ይታያል። ለእውነተኛ የማይረሳ ተሞክሮ፣ ሙሉ በሙሉ የጠራ የሌሊት ሰማይ ያለበት ቦታ መምረጥዎን ያረጋግጡ።
ከጌሚኒድስ ታላቅነት በኋላ የሰማይ ተመልካቾች ከኮሜት 8P/Tuttle የመጣውን የኡርሲድስ ሜትሮ ሻወር በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። ምንም እንኳን ከሰለስቲያል ቀዳሚው ያነሰ ትርዒት ቢኖረውም፣ ዑርሲዶች በታህሳስ 22-23 ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይሆናሉ። እንግዲያው፣ በተፈጥሮ የጠፈር ርችቶች ለመደነቅ ተዘጋጁ እና እራስዎን በሚያስደነግጥ የጌሚኒድስ ሜትሮ ሻወር ውበት ውስጥ ያስገቡ።