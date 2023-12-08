የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን በመጠቀም በቅርቡ የተደረገ ጥናት “ጡብ” በመባል የሚታወቀውን የእንቆቅልሽ ደመና ስብጥር በተመለከተ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ከቀደምት ግምቶች በተቃራኒ፣ ደመናው በጋዝ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ መጠን ያለው የቀዘቀዘ ካርቦን ሞኖክሳይድ ይዟል። ይህ ግኝት ሳይንቲስቶችን ግራ ያጋባ ሲሆን ስለኮከብ አፈጣጠር ያለንን ግንዛቤ ሊለውጥ ይችላል።
ተመራማሪዎች ጥቅጥቅ ያለ የጡብ ደመና፣ በእይታ የማይበገር እና የሳጥን ቅርጽ ያለው፣ አዲስ የኮከብ ምስረታ መድረክ ይሆናል ብለው ጠብቀው ነበር። ይሁን እንጂ የቅርብ ጊዜ ምልከታዎች ምንም ዓይነት ድብቅ, ወጣት ኮከቦችን አላሳዩም. በምትኩ፣ የዌብ መረጃ እንደሚያሳየው ጡቡ በዋነኝነት ተኝቷል።
በጡብ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው የካርቦን ሞኖክሳይድ በረዶ መገኘቱ የዚህን የቀዘቀዙ ውህዶች አመጣጥ እና ስርጭት በተመለከተ አዳዲስ ጥያቄዎችን ያስነሳል። በረዶው ሊፈጠር የሚችለው በደመናው ውስጥ ባለው ከፍተኛ የአቧራ ቅንጣቶች ቅዝቃዜ ወይም በውሃ በረዶ ውስጥ ሊዘጋ ይችላል። ይህ ግኝት ፍኖተ ሐሊብ መሃል ላይ ጥቁር ደመናን ለማጥናት ሰፋ ያለ አንድምታ ያለው ሲሆን ሳይንቲስቶች እነዚህን ክልሎች እንዴት እንደሚተነትኑ እና ወደፊት እንደሚለኩ ሊለውጥ ይችላል።
በተጨማሪም ፣ በጡብ ውስጥ የኮከብ ምስረታ አለመኖር አሁንም ምስጢር ነው። ሳይንቲስቶች አዳዲስ ኮከቦች ከአቧራ ደመና እና ከሃይድሮጂን ሞለኪውሎች እንደሚፈጠሩ ያውቃሉ። ነገር ግን በጡብ ውስጥ የሃይድሮጂን ሞለኪውሎችን በቀጥታ ማየት አይችሉም ምክንያቱም ለቴሌስኮፖች የማይታዩ ናቸው. ይልቁንም ሳይንቲስቶች የሃይድሮጅንን መጠን ለመገመት ካርቦን ሞኖክሳይድን እንደ ፕሮክሲ ይጠቀማሉ። ነገር ግን የካርቦን ሞኖክሳይድ በረዶ መገኘቱ ይህንን ግምት የሚፈታተን እና ስለዚህ ክልል ያለንን ግንዛቤ ጥያቄ ውስጥ ይጥላል።
እነዚህ ስለ የጡብ ደመና ስብጥር እና ባህሪያት አዳዲስ ግንዛቤዎች ከመልሶች በላይ ብዙ ጥያቄዎችን ከፍተዋል። የሳይንስ ሊቃውንት በጡብ ውስጥ የኮከብ መፈጠር ለምን እንዳልተከሰተ፣ እንዲሁም በደመና ውስጥ የታዩትን እንግዳ ሸንተረር እና ክር መሰል ባህሪያትን ምንነት ለማወቅ እየሞከሩ ነው። በጋላክሲአችን እምብርት ላይ የሚገኘውን የዚህን እንቆቅልሽ ደመና ምስጢር ለማወቅ ተጨማሪ ጥናትና ምርምር ያስፈልጋል።