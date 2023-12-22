በህዋ ውስጥ የተገኙ ኦርጋኒክ ውህዶች፡ ፈታኝ ያለፉት ግምቶች

ከሪዩጉ አስትሮይድ እና ከሙርቺሰን ሜትሮይት የተውጣጡ ኦርጋኒክ ውህዶች በቅርቡ የተደረገ ትንተና የተወሰኑ ፖሊሳይክሊክ አሮማቲክ ሃይድሮካርቦኖች (PAHs) መፈጠር ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ከቀደምት እምነቶች በተቃራኒ፣ እነዚህ PAHs በከዋክብት አቅራቢያ ከሚገኙት ሞቃት አካባቢዎች ይልቅ በከዋክብት መካከል ባሉ ቀዝቃዛ ቦታዎች ላይ የተገኙ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ የግኝት ግኝት ከመሬት በላይ ያለውን ህይወት እና የሰማይ አካላትን ኬሚስትሪ ለማጥናት አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል።
ከከርቲን ዩኒቨርሲቲ የ WA-Organic እና የኢሶቶፔ ጂኦኬሚስትሪ ማእከል (WA-OIGC) ሳይንቲስቶች ብቸኛው አውስትራሊያዊ የዓለም አቀፍ የምርምር ቡድን አባላት PAHs ለማምረት የዕፅዋትን ማቃጠል ቁጥጥር አድርገዋል። ከተቃጠሉት እፅዋት የፒኤኤች አይሶቶፒክ ስብጥርን በ Ryugu asteroid እና Murchison meteorite ቁርጥራጮች ውስጥ ከሚገኙት ጋር በማነፃፀር ተመራማሪዎቹ PAHs የተፈጠሩበትን የሙቀት መጠን ማወቅ ችለዋል።
የዋ-OIGC ዳይሬክተር ፕሮፌሰር ክሊቲ ግሪስ “በ PAHs ውስጥ በቀላል እና በከባድ የካርቦን ኢሶቶፖች መካከል ያለው ትስስር የተተነተነው የተፈጠሩበትን የሙቀት መጠን ለማወቅ ነው። ከ Ryugu እና Murchison PAH ን ይምረጡ የተለያዩ ባህሪያትን አሳይተዋል፡ ትናንሾቹ PAHs የተፈጠሩት በቀዝቃዛው ህዋ ላይ ሲሆን ትልልቆቹ ግን በሞቃታማ አካባቢዎች ለምሳሌ በኮከብ አቅራቢያ ወይም በሰለስቲያል አካል ውስጥ የተገኙ ናቸው።
የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ የሆኑት ዶ/ር አሌክስ ሆልማን የ PAHs ኢሶቶፒክ ስብጥርን የመረዳትን አስፈላጊነት አጉልተዋል። ይህ እውቀት እነዚህ ሞለኪውሎች በተፈጠሩበት ሁኔታ እና አካባቢ ላይ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ይህም ስለ የሰማይ አካላት ታሪክ እና ኬሚስትሪ እንደ አስትሮይድ እና ሜትሮይትስ ያሉ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል። ዶ/ር ሆልማን አጽንዖት ሰጥተዋል፣ “ይህ ጥናት ኦርጋኒክ ውህዶች ከመሬት በላይ እንዴት እንደሚፈጠሩ እና ከህዋ ውስጥ ከየት እንደመጡ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጠናል። ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ዘዴዎችን እና የፈጠራ ሙከራዎችን በመጠቀም፣ በአስትሮይድ ላይ የተመረጡ PAHs በቀዝቃዛ ቦታ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ አሳይተናል።
“በኢንተርስቴላር ሚድዩር ውስጥ በተፈጠሩት የሪዩጉ ናሙናዎች ውስጥ ያሉ ፖሊሳይክሊክ አሮማቲክ ሃይድሮካርቦኖች” የሚል ርዕስ ያለው ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር ሳይንስ በተባለው መጽሔት ላይ ይታተማል ፣ ይህም በህዋ ውስጥ ያሉ ኦርጋኒክ ውህዶችን ግንዛቤ ለማሳደግ ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። ግኝቶቹ ከዚህ በፊት የነበሩትን ግምቶች የሚፈታተኑ ሲሆን ለቀጣይ የኬሚስትሪ እና ከፕላኔታችን በላይ ያለውን ህይወት ለመፈተሽ መንገድ ጠርጓል።