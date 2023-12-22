ለአስትሮባዮሎጂ አዲስ እድሎች፡ ኦርጋኒክ ውህዶች በህዋ ውስጥ ተፈጥረዋል።

ማጠቃለያ፡ ከከርቲን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከሩጉ አስትሮይድ እና ሙርቺሰን ሜትሮይት የተውጣጡ ኦርጋኒክ ውህዶች የቅርብ ጊዜ ትንተና አንዳንድ ፖሊሳይክሊክ አሮማቲክ ሃይድሮካርቦኖች (PAHs) በቀዝቃዛው የጠፈር አካባቢዎች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ አረጋግጧል፣ ይህም ቀደም ሲል በሙቀት ውስጥ ብቻ ይመሰረታል የሚለውን እምነት ይሞግታል። በከዋክብት አቅራቢያ ያሉ ክልሎች. ይህ ግኝት በህዋ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ኬሚስትሪ ለማጥናት እና ከምድርም ባሻገር ያለውን የህይወት ሚስጥሮችን ለመግለጥ አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል።
የከርቲን ዩኒቨርሲቲ የ WA-Organic እና የኢሶቶፔ ጂኦኬሚስትሪ ማእከል ሳይንቲስቶች PAHs ለማምረት ቁጥጥር የተደረገባቸው እፅዋትን ማቃጠል በማካሄድ የአለም አቀፍ የምርምር ቡድን ብቸኛ አውስትራሊያዊ አባላት አደረጋቸው። PAHs ካርቦን እና ሃይድሮጂንን ያካተቱ ኦርጋኒክ ውህዶች ናቸው፣ እና በምድር ላይም ሆነ በህዋ ላይ የተለመዱ ናቸው። እስካሁን ድረስ፣ PAHs ሊፈጠሩ የሚችሉት በከዋክብት አቅራቢያ ባለው ከፍተኛ ሙቀት እና ሃይለኛ አካባቢዎች ብቻ እንደሆነ ይታሰብ ነበር።
ከ Ryugu asteroid እና Murchison meteorite የተወጡት የኦርጋኒክ ውህዶች ትንተና የተወሰኑ PAHs ከቀዝቃዛ ኢንተርስቴላር ክልሎች፣ ከከዋክብት መካከል መገኘታቸውን አሳማኝ ማስረጃ ይሰጣል። ይህ ግኝት የ PAH ምስረታ የተለመደ ግንዛቤን የሚፈታተን እና ለሥነ ከዋክብት ጥናት እና ከፕላኔታችን በላይ ያለውን ሕይወት ፍለጋ ላይ ትልቅ አንድምታ ያለው በመሆኑ ጠቃሚ ነው።
ሳይንቲስቶች በህዋ ውስጥ ቀዝቃዛ በሆነው የጠፈር ጥልቀት ውስጥ PAHs የመፍጠር እድልን በማሳየት አሁን በህዋ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ኬሚስትሪ በአዲስ ብርሃን ማሰስ ይችላሉ። PAHs እኛ እንደምናውቀው የህይወት ቁልፍ ግንባታዎች በመሆናቸው እነዚህ ግኝቶች ከመሬት ውጭ ባሉ ህይወት እድሎች ላይ አዲስ እይታ ይሰጣሉ። PAHs በጠፈር ውስጥ መፈጠር ከቻሉ፣ ለህይወት የሚያገለግሉ ንጥረ ነገሮች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በስፋት ሊሰራጭ ይችላል።
በቀዝቃዛው ኢንተርስቴላር ክልሎች ውስጥ PAHs የተፈጠሩበትን ትክክለኛ ዘዴዎች ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ይሆናል. የእነዚህን ኦርጋኒክ ውህዶች ስብጥር እና ስርጭትን በሌሎች የሰማይ አካላት ውስጥ በማጥናት ሳይንቲስቶች ለሕይወት መፈጠር አስፈላጊ የሆኑትን ሁኔታዎች የበለጠ ለመረዳት ተስፋ ያደርጋሉ። በእያንዳንዱ አዲስ ግኝት የግንዛቤ ድንበራችንን ሲገፋ፣ ከምድር በላይ ህይወት ፍለጋ የበለጠ ትኩረት የሚስብ እና ተስፋ ሰጪ ይሆናል።