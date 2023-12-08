ጨለማ ጉዳይ፡ የአጽናፈ ሰማይን ምስጢር መክፈት

በካሊፎርኒያ ሪቨርሳይድ በተመራማሪዎች የተካሄደው እጅግ አስደናቂ ጥናት ስለጨለማ ቁስ እንቆቅልሽ ተፈጥሮ ጥልቅ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። በአጽናፈ ዓለም ውስጥ አብዛኛው ቁስ አካል ነው ተብሎ የሚታመነው ጨለማ ቁስ አካል ብርሃንን ለመልቀቅ፣ ለመምጠጥ እና ለማንፀባረቅ ባለመቻሉ ሳይንቲስቶችን ሲያደናግር ቆይቷል። ሆኖም፣ “በራስ መስተጋብር የሚፈጥር ጨለማ ጉዳይ” (SIDM) በመባል የሚታወቀው ልብ ወለድ ንድፈ ሃሳብ አሁን የሳይንስ ማህበረሰብን ለረጅም ጊዜ ሲያደናቅፉ በነበሩ ሁለት የአስትሮፊዚክስ እንቆቅልሾች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
በቅርቡ በአስትሮፊዚካል ጆርናል ሌተርስ ላይ የታተመው ጥናቱ SIDM እነዚህን የረጅም ጊዜ ምስጢሮች እንዴት እንደሚያስታርቅ አሳይቷል። የመጀመርያው እንቆቅልሽ በግዙፉ ሞላላ ጋላክሲ ውስጥ ከፍተኛ ጥግግት ያለው የጨለማ ቁስ ሃሎ ያልተጠበቀ ግኝትን ያካትታል። በአንጻሩ፣ ሁለተኛው እንቆቅልሽ የሚያጠነጥነው በሚያስደንቅ ሁኔታ ዝቅተኛ በሆነው የጨለማ ቁስ ሃሎስ እጅግ በጣም ሰፊ በሆነው ጋላክሲዎች ውስጥ ነው፣ እነዚህም ቀዝቃዛውን የጨለማ ቁስ ንድፈ ሃሳብ በመጠቀም ለማስረዳት አስቸጋሪ ናቸው።
SIDM እነዚህን ውዝግቦች እንዴት እንደሚፈታ ለመዳሰስ፣ ተመራማሪዎቹ የጠፈር መዋቅር አፈጣጠርን በጣም ዝርዝር መግለጫዎችን አድርገዋል። እነዚህ ምሳሌዎች በጨለማ ቁስ ቅንጣቶች መካከል የሚደረጉ እራስ መስተጋብር በጨለማ ቁስ ሃሎስ ውስጥ የሙቀት ልውውጥን እንደሚያመጣ እና በመጨረሻም በማዕከላዊ የጋላክሲዎች ክልል ውስጥ የተለያዩ እፍጋቶችን እንደሚያመጣ ያሳያሉ። ይህ በሃሎ ጥግግት ውስጥ ያለው አዲስ የተገኘ ልዩነት የጋላክሲ አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ ግንዛቤ ላይ ጉልህ አንድምታ አለው።
የሲዲኤም እንደ አስገዳጅ እጩ ብቅ ማለት ለመደበኛው ቀዝቃዛ ጨለማ ጉዳይ አማራጭ እይታን ይሰጣል። ሳይንቲስቶች የጨለማ ቁስ አካል ከዚህ ቀደም ከታሰበው የበለጠ ውስብስብነት እና ተለዋዋጭነት አለው የሚለውን አስተሳሰብ ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ እነዚህን እርስ በርሱ የሚጋጩ የሚመስሉ አስተያየቶችን ሊያስታርቁ ይችላሉ።
በተጨማሪም፣ ይህ ጥናት አስትሮፊዚካል ምልከታዎችን እና የኮምፒውተር ማስመሰያዎችን በመጠቀም ጨለማ ቁስን ለማጥናት ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል። ተመራማሪዎቹ ግኝታቸው በዚህ መስክ ላይ ተጨማሪ ምርምርን እንደሚያበረታታ አስበዋል, በተለይም በቅርብ ጊዜ ውስጥ የተትረፈረፈ መረጃን ለማቅረብ የተዘጋጁትን እንደ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እና ሩቢን ኦብዘርቫቶሪ የመሳሰሉ የከዋክብት ጥናት ባለሙያዎችን በማሰማራት ላይ ይገኛሉ.
ይህ የጥናት ምርምር የጨለማ ቁስ እንቆቅልሾችን በማውጣት አስደናቂ እድገትን ያሳያል። የዚህን እንቆቅልሽ ንጥረ ነገር ባህሪያት እና መስተጋብር ለመመርመር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። ሳይንቲስቶች መልሱን ለማግኘት በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ ሲቀጥሉ፣ እነዚህ ግኝቶች በአስትሮፊዚክስ እና በአጠቃላይ ስለ ጽንፈ ዓለም ያለን ግንዛቤ መሠረት የሚጥሉ ናቸው የሚል ብሩህ አመለካከት አለ።