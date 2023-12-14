አዶ ጀግኖች በታዋቂው የአፕል ቲቪ+ ተከታታይ “ለመላው የሰው ልጅ” አነሳሽነት በጣም በጉጉት የሚጠበቁ አዲስ የመሰብሰቢያ ፕላቶች መውጣቱን አስታውቋል። 13ቱ የተጠለፉት ፕላቶች ልዩ ንድፍ ያላቸው የቅርብ ጊዜ ዲዛይኖች ናቸው እና አድናቂዎች ለታዋቂው ተለዋጭ የጠፈር ታሪክ ድራማ ፍቅራቸውን የሚያሳዩበት ፍጹም መንገድ ናቸው።
ከቀደምት የ patch ስብስቦች በተለየ፣ እነዚህ አዳዲስ ተጨማሪዎች በመጠን እና በዝርዝሮች ውስጥ ትክክለኛውን ሚዛን ይመታሉ። አዶ ጀግኖች እነዚህ ፕላስተሮች በትዕይንቱ ላይ የታዩትን አርማዎች በትክክል እንዲደግሙ ከ"ለሰው ዘር በሙሉ" የምርት ሰራተኞች ጋር በቅርበት ሰርተዋል። ኤም 7 በመባል ከሚታወቀው የማርስ ሰፈር አርማ እስከ ሃፕ ቫሊ መለያ፣ በአለም አቀፍ ጥምረት የተመሰረተው የማርስ መሰረት እያንዳንዱ ፕላስተር የተከታታዩን ማራኪ የታሪክ መስመር ይዘት ይይዛል።
አንዳንድ ጥገናዎች የማርስን መሠረት የሚደግፉ ቁልፍ መገልገያዎችን ያደምቃሉ። በግሪክ የብረታ ብረት ሥራ ሄፋስተስ አምላክ የተሰየመው የደስታ ሸለቆ አልሙኒየም መገኛ አርማ ውስብስብ የንድፍ አካላትን ያሳያል። በተጨማሪም፣ ኤደንን የሚወክለው ፕላስተር፣ ሃፕ ቫሊ ላይ ያሉት የግሪን ሃውስ ቤቶች፣ ከማርስ ጀርባ ጋር ተቀናጅቶ የሚገኝ ተክልን ያሳያል። ሌላ ጠጋኝ የውሃ ጠብታ ቅርፅን ያሳያል ፣ይህም የማርስ ቁሳቁሶችን ለማውጣት ጥቅም ላይ የሚውለው የ Ares Underground auger ምልክት ነው።
በተጨማሪም አምስት ጥገናዎች በአራተኛው የውድድር ዘመን ለታዩ ጉልህ የጠፈር መንኮራኩሮች እና ተልእኮዎች ክብር ይሰጣሉ። ፎኒክስ፣ የተለወጠ የጠፈር መርከብ ወደ ቋሚ የጠፈር ጣቢያ የተለወጠ፣ በነቃ ጠጋ ላይ ተወክሏል። የታይታኒያ ባጅ የሁለተኛ ትውልድ የጠፈር መንኮራኩር ስለ ውህደት ሞተር ሙከራ ይጠቁማል። የማርስ ማጓጓዣ መርከብ Sojourner 2 ምልክት ከተከታታይ የምርት ቡድን አባላት ጋር ስውር ኖድ ያካትታል።
ስብስቡን ማጠናቀቅ ለRanger asteroid-capture ተልእኮዎች ጥገናዎች ናቸው። ወደ XF ክሮኖስ ያቀናው Ranger 1 የረዳት አብራሪዎችን ስም እና በአስትሮይድ ላይ የረገጠው የመጀመሪያው ግለሰብ ነው። የሬንጀር 2 አርማ “ጎልድሎክስ” በመባል የሚታወቀውን ኢላማ አስትሮይድ ያሳያል።
የ patch ስብስብ በ$110 ለግዢ ይገኛል፣ እና አዶ ጀግኖች ከመጀመሪያዎቹ ሶስት የውድድር ዘመናት ጀምሮ እንደገና እንዲለቀቁ ቅድመ-ትዕዛዞችን እያቀረበ ነው። አድናቂዎች በተጨማሪም የፒን-ኋላ አዝራር ስብስቦቻቸውን ማሰስ ይችላሉ፣ ይህም ከቀደምት ክፍሎች የተውጣጡ አርማ ስራዎችን ያሳያል።
የሚወዱትን ጃኬት ወይም ቦርሳ በእነዚህ ልዩ ፕላቶች በማስጌጥ “ለሰው ዘር በሙሉ” ያለዎትን ፍቅር ያክብሩ እና እርስዎ የዚህ መሳጭ የጠፈር ድራማ እውነተኛ ደጋፊ መሆንዎን ለአለም ያሳውቁ።