የፀሐይ እንቅስቃሴ ጫፎችን በመተንበይ የጸሃይ ቦታዎች ሚና

በ IISER ኮልካታ የሚገኙ ሳይንቲስቶች በፀሐይ ዑደት ትንበያ መስክ ላይ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አግኝተዋል. ተመራማሪዎቹ ለበርካታ አሥርተ ዓመታት የቆዩ መረጃዎችን ከበርካታ የፀሐይ ማዕከሎች በመጠቀም በመካሄድ ላይ ባለው የፀሐይ ቦታ ዑደት ውስጥ ያለውን ከፍተኛ የፀሐይ እንቅስቃሴ ለመተንበይ አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ ምርምር በታዋቂው የዋልድሜየር ተፅእኖ ላይ ይገነባል እና በፀሐይ ሁለት ዋና መግነጢሳዊ መስክ ክፍሎች መካከል ያለውን ወሳኝ ግንኙነት ያሳያል።
የፀሐይ ነጠብጣቦች የፀሐይ ዳይናሞ ሂደት ምልክቶች ብቻ ናቸው ከሚለው ከተለመደው አመለካከት በተቃራኒ ይህ ጥናት በሶላር ዑደት አሠራር ውስጥ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ይከራከራሉ. ተመራማሪዎቹ የፀሃይ ዳይፕሎል መግነጢሳዊ መስክ የመቀነሱን መጠን ከፀሐይ ስፖት መረጃ ጋር በመተንተን ፣የፀሃይ ኡደት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚደርስበትን ጊዜ የመተንበይ ትክክለኛነት በእጅጉ አሻሽለዋል።
እንደ ግኝታቸው ከሆነ፣ በአሁኑ ወቅት በመካሄድ ላይ ያለው ከፍተኛው የፀሐይ ዑደት 25 በ2024 መጀመሪያ ላይ እንደሚሆን ይጠበቃል። ትንበያቸው እስከ ሴፕቴምበር 2024 ድረስ የሚዘልቅ እርግጠኛ አለመሆንን ያሳያል። የአየር ሁኔታ ትንበያ እና በመዞሪያቸው ሳተላይቶች፣ በኤሌክትሪክ ሃይል መረቦች እና በአለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ስርዓቶች ላይ ለሚደርሱ ተጽእኖዎች የተሻሻለ ዝግጁነት እንዲኖር ያስችላል።
የዚህ ግኝት ተግባራዊ አተገባበር ከሳይንሳዊ የማወቅ ጉጉት በላይ ይዘልቃል። ማህበረሰባችን በህዋ ላይ በተመሰረቱ ቴክኖሎጂዎች ላይ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ትክክለኛ የፀሐይ እንቅስቃሴ ትንበያዎች አስፈላጊ ስርዓቶቻችንን ከማይገመቱ የፀሀይ ሃይሎች ለመጠበቅ ወሳኝ ይሆናሉ። የተሻሻለ የፀሀይ ኡደት ከፍታዎች መቼ እንደሚፈጠሩ በማወቅ፣የህዋ አየር ሁኔታ እርስ በርስ በተገናኘ የቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተፅእኖ በተሻለ ሁኔታ ማዘጋጀት እና መቀነስ እንችላለን።
በየጥ:
ጥ፡ የፀሃይ ስፖት ዑደት ምንድን ነው?
መ፡ የፀሃይ ቦታ ዑደት ወደ 11 አመት የሚደርስ ጊዜ ሲሆን በዚህ ጊዜ በፀሐይ ወለል ላይ ያሉ የፀሐይ ነጠብጣቦች ብዛት ይለዋወጣል።
ጥ፡ የዋልድሜየር ተጽእኖ ምንድነው?
መ፡ የዋልድሜየር ተጽእኖ የፀሐይ ዑደት ስፋት ከቆይታ ጊዜ ጋር በተገላቢጦሽ እንደሚዛመድ ያለውን ምልከታ ይገልጻል።
ጥ፡- የፀሐይ እንቅስቃሴን ጫፎች መተንበይ እንዴት ይጠቅመናል?
መ: የፀሐይ እንቅስቃሴን ጫፎች መተንበይ በሚዞሩ ሳተላይቶች፣ በኤሌክትሪክ ሃይል መረቦች እና በአለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ስርዓቶች ላይ ሊደርሱ ለሚችሉ ተጽእኖዎች የተሻለ ዝግጁነት እንዲኖር ያስችላል። ለጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ጠቃሚ ግንዛቤዎችንም ይሰጣል።
ጥ፡ ይህ ጥናት ከቀደምት የፀሐይ ዑደት ትንበያ ዘዴዎች የሚለየው እንዴት ነው?
መ፡ ይህ ጥናት የአስርተ አመታትን እድሜ ያስቆጠረ መረጃን ይጠቀማል እና የፀሃይን ሁለቱን ዋና መግነጢሳዊ መስክ ክፍሎች በማገናኘት አዲስ ዘዴን በመዘርጋት የፀሐይን እንቅስቃሴ ጫፎች ለመተንበይ የፀሐይ ቦታዎችን ሚና ላይ አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ።