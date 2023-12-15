በፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ውስጥ አዲስ የተገኘ አስደናቂ ንድፍ ወደ የኮስሞስ ምስጢር ይጨምራል

ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRBs)፣ እነዚያ ብሩህ እና አጭር የሬዲዮ ሞገዶች ከጠፈር ላይ ብልጭታዎች፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ግራ መጋባታቸውን ቀጥለዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኙት እ.ኤ.አ. በ 2007 እነዚህ ኃይለኛ ክስተቶች ከተለያዩ የአጽናፈ ሰማይ ቦታዎች ተገኝተዋል። እነዚህ ፍንዳታዎች በአንድ ሰከንድ ውስጥ የሚፈጩት ኃይል በአንድ አመት ውስጥ ፀሐይ ከምታመነጨው ሃይል ጋር ሊመሳሰል አልፎ ተርፎም ሊበልጥ ይችላል። ይሁን እንጂ ከእነዚህ የኮስሚክ ክስተቶች በስተጀርባ ያለው ምክንያት አልታወቀም.
በቅርብ ጊዜ በሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማስታወቂያ ላይ በወጣ ጥናት ሳይንቲስቶች FRB 20220912A በተሰየመ አዲስ የተገኘ ተደጋጋሚ FRB ላይ አንድ አስገራሚ ግኝት አድርገዋል። ይህ ግኝት ተመራማሪዎች የእነዚህን ፍንዳታ ምንጭ ለመለየት በሚያደርጉት ጥረት ጠቃሚ ፍንጮችን ይሰጣል እንዲሁም ለመፍታት አዳዲስ ሚስጥሮችንም እያስተዋወቀ ነው።
በኮፍያ ክሪክ ራዲዮ ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ 42 አንቴናዎችን ያቀፈውን በካሊፎርኒያ የሚገኘው ሴቲኢ ኢንስቲትዩት Allen Telescope Array (ATA) በመጠቀም፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ ከአንድ ምንጭ 35 ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ አግኝተዋል። አብዛኛዎቹ FRBዎች ጊዜያዊ እና ለመታዘብ አስቸጋሪ ሲሆኑ፣ አንዳንዶቹ ሲደጋገሙ እና ተከታይ ፍንዳታዎችን ሲለቁ ተስተውለዋል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ወደ ሩቅ ጋላክሲዎች እንዲፈልጓቸው ያስችላቸዋል።
መጀመሪያ ላይ FRB 20220912A ከሌሎች የታወቁ ተደጋጋሚዎች ጋር ተመሳሳይ ይመስላል፣ እያንዳንዱ ፍንዳታ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ድግግሞሾች ይቀየራል። ነገር ግን፣ ምልክቱን በቅርበት ባደረገው ጥናት ልብ ወለድ ባህሪ አሳይቷል፡ በፍንዳታው መሃል ላይ የሚታይ ጠብታ የሰለስቲያል ስላይድ ፊሽካ የሚመስል። ይህንንም በምሳሌ ለማስረዳት ተመራማሪዎቹ በ xylophone ላይ ያሉ ማስታወሻዎችን በመጠቀም ምልክቶቹን ወደ ድምፅ ቀየሩት፤ ከፍተኛ ማስታወሻዎች የፍንዳታውን መጀመሪያ የሚያመለክቱ ሲሆን ዝቅተኛ ማስታወሻዎች ደግሞ የመደምደሚያ ድምጾችን ይወክላሉ።
በእያንዳንዱ ፍንዳታ መካከል ያለውን ጊዜ ቢተነተንም፣ ተመራማሪዎቹ ለFRB 20220912A የሚታይ ንድፍ ማግኘት አልቻሉም፣ ይህም የእነዚህን የሰማይ ክስተቶች ያልተጠበቀ ተፈጥሮ የበለጠ አጽንዖት ሰጥቷል። ይህ ጥናት የFRBs የታወቁ ንብረቶችን ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን የእነዚህን ሚስጥራዊ ክስተቶች አዲስ ገፅታዎችም ያሳያል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አንዳንድ FRBዎች ከማግኔትታር ወይም ጥቅጥቅ ባለው የኒውትሮን ኮከቦች መካከል ግጭት ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ይገምታሉ፣ ምንም ነጠላ ሞዴል የተመለከቱትን ባህሪያት ሙሉ በሙሉ ሊያብራራ አይችልም። በAlen Telescope Array ላይ ቀጣይነት ያለው ማሻሻያ እየተካሄደ ባለበት ወቅት፣ ወደፊት የሚደረጉ ምልከታዎች ስለ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ባህሪ እና አመጣጥ የበለጠ ብርሃን ሊሰጡ ይችላሉ። እንደ ATA ያሉ የቴሌስኮፖች ልዩ ችሎታዎች በሰፊው FRB ሳይንስ ውስጥ አዲስ እይታዎችን ይሰጣሉ።