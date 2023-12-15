ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የፀሐይ ግርዶሽ ለምድር መጪውን አደጋ ይይዛል

እስካሁን ከተመዘገቡት ትልቁ አንዱ ተብሎ የተገለጸው በቅርብ ጊዜ የታየ የፀሐይ ግርዶሽ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ሰፊ የሬድዮ ፍሪኩዌንሲ መቋረጥ አስከትሏል። ሆኖም፣ ይህ ክስተት አስከፊ ሊሆኑ የሚችሉ ተከታታይ ክስተቶችን መጀመሪያ ብቻ ሊያመላክት ይችላል። የሳይንስ ሊቃውንት አሁን ወደ ምድር የሚያመራውን ከፍተኛ ኃይለኛ የፕላዝማ ጅረት አግኝተዋል፣ ይህም ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ያስነሳል እና ተጨማሪ ትርምስ ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል።
የፀሀይ እንቅስቃሴ የ11 አመት ዑደትን የሚከተል ሲሆን በእሳተ ጎመራው ጥንካሬ እና መጠን መሰረት ይከፋፈላል። ሐሙስ እለት በ10፡30 ፒኤም አይኤስኤ አካባቢ የተከሰተው ይህ ልዩ የእሳት ቃጠሎ እንደ X2.8 ተመድቧል፣ ይህም በመዝገብ ላይ ካሉት በጣም ኃይለኛ የፀሐይ ሬዲዮ ክስተቶች አንዱ ያደርገዋል። በርካታ የNWS ማእከል የአየር ሁኔታ አገልግሎት ክፍሎች የሬዲዮ ግንኙነት በአውሮፕላኖች ላይ ጣልቃ መግባቱን ሪፖርት አድርገዋል።
የዚህ መጠን የፀሀይ ነበልባሎች ብዙውን ጊዜ ከኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs) ጋር አብሮ የሚሄድ ሲሆን ይህም የፀሐይ ፕላዝማ ግዙፍ ደመናዎችን በሚያስደንቅ ፍጥነት በከፍተኛ ፍጥነት ወደ ህዋ ያንቀሳቅሳል። ሲኤምኢዎች ብዙ ጊዜ ባይሆኑም፣ በምድር ላይ ለወራት ሰፊ የሆነ ጥቁር መቆራረጥን የመፍጠር አቅም አላቸው፣ይህም በቢሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ጉዳት ያስከተለ እና ሳተላይቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል።
የቅርቡ ፍንዳታ በእርግጥ ከሲኤምኢ ጋር የተቆራኘ መሆኑ ተረጋግጧል፣ እና በምድር ላይ የሚመራ አካልን የሚጠቁሙ ምልክቶች አሉ። SpaceWeather በዲሴምበር 1-15 አነስተኛ G16-class ጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ CME በያዘው የፀሐይ ንፋስ ፍሰት ምክንያት ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቋል። በታህሳስ 2 ከፀሀይ ፍላር ጋር የተያያዘው CME ወደ ምድር ይደርሳል ተብሎ በሚጠበቅበት ጊዜ ሁኔታው ወደ መካከለኛ G3 ወይም ጠንካራ የጂ17 አውሎ ነፋሶች ደረጃ ሊያድግ ይችላል።
G3 የፀሐይ አውሎ ነፋስ ትናንሽ ሳተላይቶችን የመጉዳት፣ የሞባይል ኔትወርኮችን፣ የጂ ፒ ኤስ ሲስተሞችን የማስተጓጎል እና በመሬት ላይ ለተመሰረቱ ኤሌክትሮኒክስ እና የኤሌክትሪክ መረቦች ስጋት የመፍጠር አቅም አለው። በተጨማሪም፣ ከወትሮው በበለጠ ወደ ደቡብ አቅጣጫ የአውሮራ ተጽእኖን ወደ ኬክሮስ ሊያሰፋ ይችላል።
እንደ NOAA ሳይንቲስቶች ገለጻ፣ የቅርቡ የ X-class ፍላር የአሁኑን የሶላር ሳይክል 25 ከፍተኛ ነበልባል የሚወክል ብቻ ሳይሆን ከሴፕቴምበር 2017 ጀምሮ በጣም ጠቃሚው ነው። ባለሙያዎች ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ክስተት የፀሃይ እንቅስቃሴ እንደመሆኑ መጠን መጀመሪያ ላይ ብቻ ምልክት እንደሚያደርግ ባለሙያዎች ያስጠነቅቃሉ። በ2024 አጋማሽ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተተነበየ።