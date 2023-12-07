የኒው ብሩንስዊክ ተማሪዎች ሚኒ-ሳተላይትን ወደ ጠፈር ለመላክ ተዘጋጅተዋል።

የኒው ብሩንስዊክ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቡድን ሚኒ-ሳተላይትን ወደ ጠፈር ለማምጠቅ ባደረጉት ተልእኮ ከፍተኛ እድገት እያሳየ ነው። ሳተላይት ቫዮሌት የሚል ስያሜ የተሰጠው በክፍለ ሀገሩ የአበባ አርማ ሲሆን በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ ሙከራውን በተሳካ ሁኔታ ያጠናቀቀ ሲሆን እ.ኤ.አ. በ2022 መጀመሪያ ላይ ወደ አለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ለማቅናት እቅድ ተይዟል። አንዴ ወደ ምድር ምህዋር ከተሰማራ በኋላ ቡድኑ ሳይንሳዊ ሙከራዎችን ማድረግ ይችላል። የቫዮሌትን እንቅስቃሴዎች በመከታተል እና የጂፒኤስ ምልክቶችን በመያዝ የላይኛውን ከባቢ አየር እና የአየር ሁኔታን አጥኑ።
በ2018 የጀመረው ፕሮጀክት 300 ተማሪዎችን ጨምሮ ከ274 በላይ ግለሰቦችን አሳትፏል። አነስተኛ ሳተላይት ፕሮጄክቱ የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ እና በኒው ብሩንስዊክ ፈጠራ ፋውንዴሽን ነው። የኒው ብሩንስዊክ ዩኒቨርስቲ የኤሌትሪክ እና ኮምፒውተር ምህንድስና ክፍል ባልደረባ የሆኑት ፕሮፌሰር ብሬንት ፒተርሰን ሳተላይቱ ህዋ ላይ ከገባች በኋላ የሬዲዮ ግንኙነት አስፈላጊነትን አፅንዖት ሰጥተዋል።
ቡድኑ በአሁኑ ጊዜ በዩኤንቢ ጊሊን አዳራሽ የመሬት ጣቢያን ለማቋቋም እየሰራ ሲሆን ጣሪያው ላይ ባለ 17 ጫማ አንቴና ነው ። የመሬት ጣቢያው ከቫዮሌት ጋር በሬዲዮ ሲግናሎች ለመገናኘት እንደ መቆጣጠሪያ ክፍል ሆኖ ያገለግላል። UNB ለሳተላይት ቁጥጥር እና ግንኙነት ደረጃ፣ ለሚፈጠሩ ማናቸውም ቴክኒካል ተግዳሮቶች መላ መፈለግ ሀላፊነት አለበት። በዩኒቨርሲቲው ደ ሞንክተን እና በኒው ብሩንስዊክ ማህበረሰብ ኮሌጅ ከሚገኙ የምህንድስና ክፍሎች የተውጣጡ ተማሪዎችም ለፕሮጀክቱ አስተዋፅኦ አድርገዋል።
ወደ 400,000 ዶላር የሚጠጋ ሚኒ-ሳተላይት ፕሮጀክት የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን በተለያዩ የጠፈር ተልዕኮዎች ለማሰልጠን ያለመ የካናዳ CubeSat ፕሮግራም አካል ነው። ዓለም አቀፉን የጠፈር ጣቢያ ከደረሰች በኋላ ቫዮሌት ወደ ምህዋር ትሰማራለች፣ በድምሩ 14 የካናዳ ሚኒ ሳተላይቶችን ይቀላቀላል። ሳተላይቷ ምድርን በሰከንድ ስምንት ኪሎ ሜትር እንደምትዞር እና ተልዕኮውን እንደጨረሰ ወደ ከባቢ አየር ትበታተናለች ተብሎ ይጠበቃል። ቡድኑ በውጤታቸው ተደስቷል እና ኩራት ይሰማዋል፣ ተማሪ ኖህ ሊደን ልምዱን በህይወት ውስጥ አንድ ጊዜ እድል አድርጎ ገልፆታል።