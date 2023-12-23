ሳይንቲስቶች በቀዝቃዛው የጠፈር ክልሎች ውስጥ የ PAH ምስረታ እምቅ ሁኔታን አግኝተዋል

የሳይንስ ሊቃውንት በህዋ ውስጥ ፖሊሳይክሊክ አሮማቲክ ሃይድሮካርቦኖች (PAHs) የሚባሉ ኦርጋኒክ ውህዶች መፈጠርን በሚመለከት አዲስ አስደናቂ ግኝት አድርገዋል። ቀደም ሲል በከዋክብት ዙሪያ በሚገኙ ሞቃታማ አካባቢዎች ብቻ እንደሚፈጠሩ የሚያምኑ አዳዲስ ግኝቶች እንደሚያሳዩት PAHs በቀዝቃዛው የጠፈር አካባቢዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ. ይህ ግኝት የፕላኔቷን አፈጣጠር አመጣጥ እና በአስጨናቂ ሁኔታዎች ውስጥ የመኖር እድልን ለመረዳት ከፍተኛ አንድምታ አለው።
PAHs ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን የያዙ የቀለበት ቅርጽ ባላቸው መዋቅሮች የተዋቀሩ ውስብስብ ኦርጋኒክ ውህዶች ናቸው። እነዚህ ውህዶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በብዛት ይገኛሉ እና እንዲያውም በምድር ላይ ሊገኙ ይችላሉ, ብዙውን ጊዜ ያልተሟላ የኦርጋኒክ ቃጠሎ ቅሪት. በጠፈር ውስጥ፣ PAHs በተፈጥሮ ኔቡላዎች፣ ፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች፣ ኢንተርስቴላር መካከለኛ እና ሜትሮይትስ ውስጥ ይገኛሉ።
ከምእራብ አውስትራሊያ ኦርጋኒክ እና ኢሶቶፔ ጂኦኬሚስትሪ ማእከል ተመራማሪዎች እፅዋትን በማቃጠል PAHs ለማምረት ሙከራዎችን አድርገዋል። እነዚህን በላብራቶሪ የተፈጠሩ ሞለኪውሎችን በጃፓኑ የጠፈር መንኮራኩር ሃያቡሳ2 ከተሰበሰበው አስትሮይድ Ryugu እና በሙርቺንሰን ሜትሮይት ውስጥ ከሚገኙ ናሙናዎች ጋር አወዳድረው ነበር። የሚገርመው ነገር፣ ትንታኔው ከ Ryugu እና Murchison የፒኤኤች ልዩ ባህሪያትን አሳይቷል፣ ይህም ትናንሽ PAHዎች በቀዝቃዛው ህዋ ላይ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል፣ ትላልቅ የሆኑት ደግሞ በከዋክብት አቅራቢያ ባሉ ሞቃታማ አካባቢዎች ወይም በሰለስቲያል አካላት ውስጥ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
የዚህ ግኝት አንድምታዎች ከአስትሮፊዚክስ ግዛት በላይ ይዘልቃሉ። PAHs በካርቦን ይዘታቸው ምክንያት የህይወት ቁልፍ የግንባታ ብሎኮች እንደሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ, በቀዝቃዛው የሙቀት መጠን PAH የመፍጠር እድል ህይወት በቀዝቃዛ ሁኔታዎች ውስጥ ሊበቅል የሚችል አስገራሚ እድል ይፈጥራል.
እንደ ሲ አይነት አስትሮይድ የተመደበው Ryugu በካርቦን እና በውሃ የበለፀገ በመሆኑ ስለ ስርአታችን አፈጣጠር ወሳኝ የመረጃ ምንጭ ያደርገዋል። እነዚህ የአስትሮይድ ዓይነቶች እንደ የጊዜ እንክብሎች ይሠራሉ, ስለ ፕላኔቶች እድገት የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ ፍንጮችን ይሰጣሉ.
PAHs በቀዝቃዛው የጠፈር ክልሎች ውስጥ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ማግኘቱ አጽናፈ ዓለሙን ኦርጋኒክ ውህዶችን ለመደገፍ እና ህይወትን ለመንከባከብ ያለውን ችሎታ ያለንን ግንዛቤ ያሰፋዋል። ሳይንቲስቶች ከሪዩጉ የተመለሱትን ናሙናዎች መመርመራቸውን ሲቀጥሉ፣ የፕላኔቷን አፈጣጠር እና የህይወት እድገትን በሚመሩ ሂደቶች ላይ ተጨማሪ ግንዛቤዎች ሊታዩ ይችላሉ።