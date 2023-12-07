Exomoons ፈልግ፡ አዲስ የጥናት ጥያቄዎች ቀዳሚ የይገባኛል ጥያቄዎች

ከማክስ ፕላንክ የሶላር ሲስተም ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት እና ከሶነንበርግ ኦብዘርቫቶሪ የተውጣጡ ሳይንቲስቶች በቅርቡ የተደረገ ጥናት ጨረቃዎች ኬፕለር-1625b እና ኬፕለር-1708 ለኤክሶፕላኔቶች እየዞሩ ስለመኖራቸው ጥርጣሬን አስነስቷል። ቀደም ሲል የቀረቡት የይገባኛል ጥያቄዎች እነዚህ ሁለት ኤክስፖፕላኔቶች የጨረቃ ማስረጃ እንዳላቸው ይጠቁማሉ፣ይህም ከ5,300 በላይ ከሚታወቁት ኤክሶፕላኔቶች መካከል ብርቅዬ ያደርጋቸዋል። ይሁን እንጂ አዲሱ ጥናት የጨረቃን መኖር ግምት ውስጥ ሳያስገቡ የተመልካቾቹ ትርጓሜዎች የበለጠ ትክክለኛ መሆናቸውን ይደመድማል.
ተመራማሪዎቹ የኤክሞሞኖችን እድል የበለጠ ለመመርመር ፓንዶራ የተባለ የኮምፒዩተር አልጎሪዝም ፈጠሩ። ይህ አልጎሪዝም ለኤክሞሞኖች ፍለጋ ይረዳል እና የጨረቃ እጩዎችን ለመለየት በጠፈር ላይ የተመሰረቱ የስነ ፈለክ ምልከታዎችን መተንተን ይችላል። የተስፋፋው ግምት የሩቅ የኮከብ ሥርዓቶች እንዲሁ እንደ ራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ያሉ ጨረቃዎች ያሏቸው ፕላኔቶች ሊኖራቸው ይችላል የሚል ነው። እንደውም ከሜርኩሪ እና ከቬኑስ በቀር ሁሉም ሌሎች ፕላኔቶች በፀሀይ ስርዓታችን ውስጥ የሚዞሩት በአንድ ወይም በብዙ ጨረቃዎች ነው።
ኤክስሞኖችን የመለየት ተግዳሮት በመጠናቸው እና እነሱን ለማግኘት አስቸጋሪነት ላይ ነው። ኤክስሞኖች ከፕላኔታቸው ፕላኔቶች በጣም ያነሱ ናቸው፣ ይህም ለመለየት አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል። የፍለጋ ሂደቱን ለማሳለጥ ተመራማሪዎቹ አልጎሪዝም ለሁሉም ተመራማሪዎች እንደ ክፍት ምንጭ ኮድ አድርገውታል። ነገር ግን በኬፕለር-1625b እና በኬፕለር-1708ቢ ምልከታ ላይ አልጎሪዝምን ሲተገበሩ የኤክሞሞኖች መኖራቸውን ማረጋገጥ አልቻሉም።
በኬፕለር-1708ቢ ጉዳይ ላይ ተመራማሪዎቹ ጨረቃ የሌላቸው ሁኔታዎች ከተመልካች መረጃ ጋር እንዲሁም ከጨረቃ ጋር የሚጣጣሙ ሁኔታዎች እንዳሉ አረጋግጠዋል። ጥናቱ በኬፕለር-1708b ላይ የምትዞር ጨረቃ የመዞር እድሏ ቀደም ሲል ከታመነው ያነሰ ነው ብሏል። በተመሳሳይ መልኩ ተመራማሪዎቹ ኬፕለር-1625ቢ ግዙፍ ጓደኛ የማግኘት ዕድላቸው አነስተኛ መሆኑን ይጠቁማሉ።
ኤክሞሞኖች ፍለጋው በቀጠለበት ወቅት፣ ይህ ጥናት ቀደም ሲል የቀረቡትን የይገባኛል ጥያቄዎች ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ እና እነዚህን ትናንሽ የሰማይ አካላትን በመለየት ረገድ ያሉትን ተግዳሮቶች አጉልቶ ያሳያል። ተጨማሪ ምርምር እና የተሻሻሉ ዘዴዎች በ exoplanets ዙሪያ exomoons መኖራቸውን በእርግጠኝነት ለመወሰን አስፈላጊ ይሆናል.