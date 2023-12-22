አስደናቂው ኔቡላ፡ ኮስሚክ ድንቅ ምድር

ESO በቅርብ ጊዜ የሮጫ ዶሮ ቅርጽ ያለው ኔቡላ አስደናቂ ምስል አነሳ። ይህ ግርማ ሞገስ ያለው የሰማይ ትዕይንት በሰማይ ላይ ከ25 ሙሉ ጨረቃዎች ጋር የሚመጣጠን ስፋት ያለው ሲሆን ውበቱ ከማሰብ በላይ ነው። ከምድር በ6,500 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ በሴንታሪየስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው ኔቡላ የሚታይ ነው።
የሩጫ ዶሮ ኔቡላ ደማቅ የቀለማት ድብልቅ ነው፣ ከሃይድሮጂን ጋዝ የሚመነጨው ሮዝ ጥላዎች በኔቡላ ውስጥ ባሉ ወጣት ከዋክብት በሚለቀቁት ኃይለኛ ጨረር የተነሳ። በጣም ደማቅ የሆነው ክልል፣ IC 2948 በመባል የሚታወቀው፣ እንደ ዶሮ ጭንቅላት ወይም የኋላ ጫፍ የሚመስል የሚስብ ምስል ያሳያል።
በኔቡላ እምብርት ላይ IC 2944, ቀጥ ያለ ምሰሶ መሰል መዋቅር ለኤተሬያል ውበት ይጨምራል. ላምዳ ሴንታዩሪ፣ በዓይን የሚታይ ታዋቂ ኮከብ፣ በዚህ ክልል በድምቀት ያበራል። ምስሉ እንደ Gum 39፣ Gum 40 እና Gum 41 ያሉ ሌሎች አስደናቂ ንጥረ ነገሮችን ያሳያል፣ ከከዋክብት ድርድር ብርቱካንማ፣ ነጭ እና ሰማያዊ ቀለሞች ጋር በመሆን በሰፊ የጠፈር ቦታ ላይ ማራኪ ሞዛይክን ይፈጥራል።
ነገር ግን ኔቡላ እንደ ዶሮ የሚመስለው ምንድን ነው? የከዋክብት ብዛት ምንም እንኳን ውበታቸው ቢሆንም በዙሪያው ያለውን ቦታ ዶሮን የሚያስታውስ ከፍተኛ መጠን ያለው ጨረሮች ያመነጫሉ። የሚገርመው፣ ቦክ ግሎቡልስ በመባል የሚታወቁት በኔቡላ ውስጥ ያሉ የተወሰኑ ክልሎች ይህንን የቦምብ ጥቃት መቋቋም ችለዋል፣ ይህም በዶሮ መሰል ምስል ውስጥ ክፍተቶችን ይፈጥራሉ።
ይህ አስደናቂ ምስል በቺሊ በሚገኘው የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ ፓራናል ሳይት በVLT ሰርቬይ ቴሌስኮፕ (VST) ተይዟል። ከፍተኛ ጥራት ያለው ምስል 1.5 ቢሊዮን ፒክሰሎች አሉት ፣ ይህም ስለ ኔቡላ በሚያስደንቅ ሁኔታ ዝርዝር እይታን ይሰጣል። እንዲያውም 270 የብርሃን ዓመታትን የሚሸፍን ሲሆን ይህም ዶሮ በ21 ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ ሙሉ በሙሉ እንዲሮጥ ያደርገዋል።
የሩጫ ዶሮ ኔቡላ የአጽናፈ ሰማይ አስደናቂ እና ውበት ምስክር ነው። የቦታ ስፋት እና ከፕላኔታችን ባሻገር ያሉትን ስፍር ቁጥር የሌላቸው የሰማይ ድንቆችን ያስታውሰናል። የበዓል ሰሞንን ስናከብር፣ እንደ ወራጅ ዶሮ ቅርጽ ያላቸውን አስደናቂ የኮስሞስ አስደናቂ ነገሮች ትንሽ ወስደን እናደንቃለን።