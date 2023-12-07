ISRO ለላቀ የጠፈር ምርምር ኤክስሬይ ፖላሪሜትር ሳተላይት ሊጀምር ነው።

ማጠቃለያ:
የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) በመጪው የኤክስሬይ ፖላሪሜትር ሳተላይት (XPoSat) ተልዕኮ ወደ ሌላ የፈጠራ ጉዞ እየገባ ነው። ይህ ተልእኮ የመጣው ከተሳካው Chandrayaan 3 እና Aditya L1 ተልእኮዎች በኋላ ነው፣ይህም ISRO የህንድ የውጪ ህዋ ግንዛቤን ለማሳደግ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ከዚህ ተልእኮ ጎን ለጎን፣ ISRO የሀገሪቱን የጠፈር ምርምር ወደ አዲስ ከፍታ በማሸጋገር በሚቀጥለው አመት ለተከታታይ የህዋ ፍለጋ ተልእኮዎች እያዘጋጀ ነው።
በዲሴምበር 28, 2023 እንዲጀመር የታቀደው የኤክስ ሬይ ፖላሪሜትር ሳተላይት በተለይ የተነደፈው የኮስሚክ ኤክስሬይ (polarization of cosmic X-rays) ለማጥናት ነው። በራማን ምርምር ኢንስቲትዩት የተዘጋጀው የፖላሪሜትር መሣሪያ በኤክስሬይ (POLIX) ዋናው ሳይንሳዊ ጭነት፣ የብሩህ የሥነ ፈለክ ኤክስሬይ ምንጮችን ደረጃ እና የፖላራይዜሽን ደረጃ ለመመልከት እና ለመለካት ያለመ ነው። የPOLIX ክፍያ ከ40 የሚጠጉ ደማቅ የስነ ፈለክ ምንጮች መረጃን ይሰበስባል፣ ይህም በውጫዊ ቦታ ላይ ያለውን የፖላሪሜትሪ መለኪያዎችን በመረዳት ላይ ያተኩራል።
በተጨማሪም፣ በስፔስ አስትሮኖሚ ቡድን፣ URSC የተገነባው የኤክስሬይ ስፔክትሮስኮፒ እና የጊዜ (XSPECT) ክፍያ፣ ስፔክትሮስኮፒክ መረጃን እና ለስላሳ የኤክስሬይ ጊዜን ይለካል። የXSPECT ዓላማ የኤክስሬይ ምንጮችን የረዥም ጊዜ ባህሪ መተንተን እና በጊዜ ባህሪያት እና በእይታ ሁኔታ ለውጦች መካከል ያለውን ትስስር መፍጠር ነው።
የኤክስሬይ ፖላሪሜትር ሳተላይት ቢያንስ ለአምስት ዓመታት አገልግሎት ላይ እንደሚውል ይጠበቃል፣ ይህም የ pulsars፣ የኤክስ ሬይ ሁለትዮሾች፣ ንቁ የጋላክቲክ ኒዩክሊይ እና የሙቀት-ያልሆኑ የሱፐርኖቫ ቅሪቶች ቀጣይ ምልከታ እንዲኖር ያስችላል።
ISRO ከሴፕቴምበር 2017 ጀምሮ ሀብቱን ለXPoSat ፕሮጀክት አበርክቷል፣ ይህም በPOLIX የክፍያ ጭነት ልማት እና በአጠቃላይ የሳተላይት ዲዛይን ከፍተኛ እድገት ተገኝቷል። ይህ ተልእኮ በህንድ የጠፈር ምርምር እና የማሰስ አቅሞች የሳይንሳዊ እውቀትን እና የቴክኖሎጂ ፈጠራን ድንበሮች ለመግፋት በሚጥርበት ጊዜ ትልቅ ምዕራፍ ነው።
የ ISRO የወደፊት የጠፈር ፍለጋ ተልእኮዎች እቅድ ጋር የህንድ የጠፈር መርሃ ግብር አዳዲስ ግኝቶችን ለማድረግ እና በሥነ ፈለክ እና በአስትሮፊዚክስ መስክ ለዓለም ሳይንሳዊ እድገቶች አስተዋፅኦ ለማድረግ ተዘጋጅቷል።