የህንድ ታላቅ የጨረቃ ተልእኮዎች ለናሙና መመለሻ ፕሮግራም መንገዱን ጠርጉ

የህንድ የጠፈር መርሃ ግብር በጨረቃ አሰሳ እድገት ማድረጉን ቀጥሏል፣ የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ለወደፊት የናሙና የመመለሻ ተልዕኮውን በማዘጋጀት ላይ ይገኛል። በቻንድራያን-3 ተልዕኮ አማካኝነት አንዲት ትንሽ ሮቨር በጨረቃ ወለል ላይ በተሳካ ሁኔታ ካረፈች በኋላ፣ ህንድ ይህን የመሰለ ስኬት ያስመዘገበች አራተኛዋ ሀገር ሆናለች። አሁን፣ ISRO ለመጪው የናሙና መመለሻ ፕሮግራም ዝግጅት አካል የሆነውን የቻንድራያን-3 ድራይቭ ክፍልን ወደ ምድር ምህዋር አምጥቷል።
ዩናይትድ ስቴትስ ለአሥርተ ዓመታት በጨረቃ ሥራዎች ላይ ስትሰማራ፣ ሕንድ በዚህ መስክ በአንጻራዊነት አዲስ ነች። ቢሆንም፣ ISRO ተጨማሪ የጨረቃ ስራዎችን ለመስራት እና በመጨረሻም ከጨረቃ ላይ ለመተንተን ናሙናዎችን ለማምጣት ቆርጧል። ይህንን ለማሳካት ወደ ምድር መመለስ የሚችል የጠፈር መንኮራኩር አስፈላጊ ነው። እንደ እድል ሆኖ፣ ISRO በጨረቃ ምህዋር ላይ የነዳጅ መንኮራኩር ነበረው።
የፕሮፐልሽን ሞጁል፣ ትንሽ ሳጥን ያለው ከፀሃይ ፓነል እና ከታጣቂዎች ጋር፣ መጀመሪያ ላይ ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨርን ካሰማራ በኋላ ለግንኙነት ቅብብሎሽ ዓላማ ታስቦ ነበር። ነገር ግን፣ ሮቨር እና ላንደር በጨረቃ ምሽት ወደ እንቅልፍ ሁነታ ሲገቡ እና በኋላም መንቃት ባለመቻላቸው፣ የፕሮፐልሺን ሞጁሉ ትርፍ ነዳጅ ተረፈ።
አጋጣሚውን በመጠቀም፣ ISRO ተጨማሪ መረጃን ለመሰብሰብ ተጨማሪውን ነዳጅ ለመጠቀም ወሰነ። ሞጁሉን ከጨረቃ ርቆ በጥንቃቄ በማዞር ወደ ምድር ምህዋር ተመራ። በጂኦስቴሽነሪ ነገሮች ላይ ምንም አይነት ጣልቃገብነት እንዳይኖር ከፍተኛ ከፍታ ተጠብቆ ቆይቷል። በአሁኑ ጊዜ የአሽከርካሪው ሞጁል ምድርን በ96,000 ማይል (154,000 ኪሎሜትር) ይከብባል።
ከቻንድራያን-3 ተልዕኮ የተገኘው የበረራ መረጃ ሀብት ISRO በታቀደው የናሙና የመመለሻ ተልእኮ ላይ ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል። ተልዕኮው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ብቻ ሳይሆን ለተጨማሪ ፈተና እድሎችንም ሰጥቷል። በመነሻ ማረፊያው ወቅት የቪክራም ግፊቶች ላዩን ላይ ለአጭር ጊዜ “ሆፕ” ተኮሱ፣ ይህም ላንደርን ወደ ምህዋር ለመመለስ ወሳኝ እርምጃ ነው።
ከቻንድራያን-3 ባገኘው እውቀት፣ ISRO አሁን ትኩረቱን ወደ ቻንድራያን-4 አዞረ፣ እ.ኤ.አ. በ2028 መጀመሪያ ላይ ከጨረቃ ላይ ናሙና ለመሰብሰብ ዓላማ ያለው ተልእኮ። የህንድ ታላቅ የጨረቃ ተልእኮዎች ለተጨማሪ ሳይንሳዊ አሰሳ እና ምስረታ መንገድ እየከፈቱ ነው። ሀገሪቱ በህዋ ምርምር እና ግኝት ውስጥ ቁልፍ ተዋናይ በመሆን።