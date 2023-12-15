የሉንድ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ትምህርት ክፍል የጉልበተኝነት ቅሌትን ተከትሎ ፈርሷል

በአስደንጋጭ ሁኔታ በስዊድን የሚገኘው ሉንድ ዩኒቨርሲቲ በሁለት ከፍተኛ ፕሮፌሰሮች ላይ በደረሰበት የጉልበተኝነት ቅሌት ምክንያት የስነ ፈለክ ትምህርት ክፍልን ለመበተን ወስኗል። የ350 ዓመታት ታሪክን ያጎናፀፈ ዲፓርትመንት ፈርሶ ወደ ፊዚክስ ክፍል ተካቷል።
ይህ የጉልበተኝነት ቅሌት በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ለረጅም ጊዜ የቆየ ጉዳይ ሲሆን በሁለቱ መምህራን ላይ ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ በርካታ ቅሬታዎች ቀርበዋል ነገር ግን ዩኒቨርሲቲው እርምጃ የወሰደው በቅርብ ጊዜ አልነበረም። የትንኮሳ እና የጉልበተኝነት ቅሬታዎች በ 70% ምላሽ ሰጪዎች በ 2020 የሰራተኞች ዳሰሳ ጥናት ሪፖርት ተደርገዋል ፣ ይህም በመምሪያው ውስጥ ያለውን መርዛማ የሥራ ሁኔታ አጉልቶ ያሳያል ።
የስነ ፈለክ ትምህርት ክፍል መፍረስ በሉንድ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። በርካታ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የዩኒቨርሲቲው ምላሽ ዘግይቶ መሄዱ ሳይንሳዊ ምርምር ለማድረግ አቅማቸውን እንዳስተጓጎላቸው በቁጭት ገልጸዋል። በዚህ ቅሌት የተፈጠረው ግርግር በርካታ ታዋቂ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከዩኒቨርሲቲው እንዲወጡ አድርጓል።
መልሶ ማደራጀቱ የስነ ፈለክ ክፍልን ብቻ ሳይሆን በሉንድ የሚገኘውን የቲዎሬቲካል ፊዚክስ ቡድንንም ጎድቷል። ቀደም ሲል የአስትሮኖሚ እና የቲዎሬቲካል ፊዚክስ ክፍል አካል የሆነው ቡድኑ አሁን በሌሎች ክፍሎች ውስጥ ተበታትኖ ተጨማሪ መስተጓጎል እና አለመግባባት ፈጥሯል።
ዲፓርትመንቱ እንዲፈርስ የተደረገው ውሳኔ የተለያዩ አስተያየቶችን አስተላልፏል። ሥር የሰደዱ ችግሮችን ለመፍታት ብቸኛው አዋጭ መፍትሔ እንደሆነ አንዳንዶች ቢያምኑም፣ ሌሎች ጠቃሚ ጊዜና ሀብት ባክኗል ብለው ይከራከራሉ። የሉንድ ዩኒቨርሲቲ ለሥነ ፈለክ ጥናትና ምርምር ታዋቂ ተቋም የነበረው ስም ተጎድቷል፣ እናም በሳይንሳዊ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን አቋም እንደገና ለመገንባት ጊዜ ይወስዳል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የቀድሞውን የሥነ ፈለክ ሕንፃ ለቀው ሲወጡ፣ እዚያ የተቀመጡት ታሪካዊ ቅርሶች ዕጣ ፈንታ ግልጽ አይደለም። ከእነዚህ ቅርሶች መካከል የስዊድን የመጀመሪያዋ ሴት የሥነ ፈለክ ተመራማሪ በአንድ ወቅት የተጠቀመችበት 'ሜሪዲያን' ቴሌስኮፕ ይገኝበታል። የመምሪያው መፍረስ ስለ እነዚህ ጠቃሚ የሳይንስ ታሪክ ክፍሎች ተጠብቆ እና የወደፊት አጠቃቀም ላይ ጥያቄዎችን ያስነሳል።
በሉንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለው ቅሌት በአካዳሚዎች ውስጥ ጉልበተኝነት እና ትንኮሳ መስፋፋቱን እንደ ትልቅ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል። ዩኒቨርሲቲዎች ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ውጤታማ ምላሾችን ማዳበር እና ለሁሉም መምህራን እና ተመራማሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ እና ሁሉን አቀፍ የስራ አካባቢን ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ይሰጣል። ከዚያ በኋላ ብቻ ሳይንሳዊ እድገት በእውነት ሊዳብር ይችላል።