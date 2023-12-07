የISRO Chandrayaan-3 ፕሮፐልሽን ሞዱል በመሬት ዙሪያ አዲስ ምህዋርን ይመረምራል።

ማጠቃለያ:
ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨርን ለጨረቃ በተሳካ ሁኔታ ያደረሰው የ ISRO Chandrayaan-3 ፕሮፐልሽን ሞጁል አዲስ ተልዕኮ ጀምሯል። ሞጁሉ ከጨረቃ ምህዋር ወጥቶ አሁን ከ100 ኪሎ ግራም በላይ ነዳጅ በመያዝ ምድርን እየዞረ ይገኛል። ይህ ያልተጠበቀ ክስተት ሳይንቲስቶች ተጨማሪ ሙከራዎችን እንዲያካሂዱ እና ለወደፊቱ የጨረቃ ተልእኮዎች ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲሰበስቡ አስችሏቸዋል.
የፕሮፐልሽን ሞጁል በአሁኑ ጊዜ ምድርን በ115,000 ኪሜ (71,500 ማይል) ከፍታ ላይ በመዞር ላይ ሲሆን ይህም ከጂኦስቴሽነሪ ምህዋር በላይ ነው። የተልእኮው ቡድን ለወደፊት ተልእኮዎች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በመጠቀም የቀረውን ነዳጅ ከፍ ለማድረግ ወሰነ። ይህ ለወደፊት የናሙና መመለሻ ተልዕኮ የተልእኮ ኦፕሬሽን ስልቶችን መሞከርን ያካትታል።
በጨረቃ ምህዋር ውስጥ በነበረበት ጊዜ የፕሮፐልሽን ሞጁል ስራ ፈት አልነበረውም. ምድርን የተመለከተው እና ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ ፕላኔት መሰል ባህሪያትን ለማጥናት ጠቃሚ መረጃን የሚሰጥ SHAPE የተባለ የቦርድ ላይ ሙከራ አድርጓል። ሞጁሉ በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት የ SHAPE ክፍያን ልዩ ተግባር አከናውኗል።
ከተልዕኮው በስተጀርባ ያሉት መሐንዲሶች በጨረቃ ላይ የምሕዋር ማሳደግ እና የ Trans-Earth መርፌን በማቃጠል የተረፈውን ነዳጅ በአግባቡ መጠቀም ችለዋል። ይህ የፕሮፐልሽን ሞጁሉን ከመሬት ጋር በተገናኘ ምህዋር ውስጥ አስቀመጠው። ሞጁሉ ህዳር 10 ከጨረቃ ከመነሳቱ በፊት አራት የጨረቃ በረራዎችን አድርጓል።
በአሁኑ ጊዜ የፕሮፐልሽን ሞጁል ምድርን ወደ 13 ቀናት በሚጠጋ የምህዋር ጊዜ በ27 ዲግሪ አቅጣጫ እየዞረ ነው። ISRO ከማንኛውም ተግባራዊ የምድር ምህዋር ሳተላይቶች ጋር የመቀራረብ ስጋት እንደሌለ ያረጋግጣል።
እነዚህ ያልተጠበቁ ክዋኔዎች ISRO የመከታተያ መንገዶችን እንዲያቅድ እና እንዲፈጽም፣ ሶፍትዌሮችን እንዲያዘጋጅ እና ከቁጥጥር ውጭ በሆነ የጨረቃ ገጽ ላይ የሚደርስ ብልሽትን በተሳካ ሁኔታ እንዲያስወግድ አስችሎታል። የመሐንዲሶቹ ብልሃት የፕሮፐልሽን ሞጁሉን ወደ ሁለገብ እና ሁለገብ የጠፈር መንኮራኩሮች ቀይሮታል፣ እና የመጨረሻው ዘዴው አሁንም ሊታወቅ ይችላል።