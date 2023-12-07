በእንሴላዱስ ላይ የህይወት እድልን ማሰስ፡ የጠፈር መንኮራኩር የፍጥነት ገደቦችን መመርመር

ከሳተርን ጨረቃዎች አንዱ የሆነው ኤንሴላደስ የሳይንቲስቶችን እና የጠፈር ወዳጆችን ቀልብ የሳበ ሲሆን በውስጡ ባለው ንቁ ጋይሰር እና ህይወትን የማስተናገድ አቅም አለው። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ኢንሴላደስን የሚመረምር የጠፈር መንኮራኩር ደካማ የአሚኖ አሲዶችን መሰብሰቡን ለማረጋገጥ የቧንቧ መስመሮቹን ከ4.2 ኪሜ በሰከንድ ባነሰ ፍጥነት ማሰስ አለበት። ይህ ግኝት ለወደፊት ተልእኮዎች ለዚህ አስደናቂ ጨረቃ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
መጀመሪያ ላይ ኢንሴላዱስ ላይ የጂስተሮች ግኝት አነስተኛ መጠን ያለው እና ከፀሀይ ያለውን ርቀት ግምት ውስጥ በማስገባት አስገራሚ ነበር. ሆኖም፣ የካሲኒ ተልዕኮ በጨረቃ ላይ በተሰበረ ስብራት የሚፈነዱ የፕላስ ምስሎች አስደናቂ ምስሎችን ሰጥቷል። ተከታዩ ትንተና በእነዚህ ፕላስ ውስጥ የውሃ በረዶ እና ኦርጋኒክ መኖራቸውን አረጋግጧል፣ ይህም ኢንሴላደስን ከመሬት ውጭ ላለው ህይወት ተስፋ ሰጪ እንዲሆን አድርጎታል።
የፕላሞቹን ስብጥር ለማጥናት የካሲኒ የጠፈር መንኮራኩር ኮሲሚክ አቧራ ተንታኝ በፈላጊው ላይ ያላቸውን ተጽእኖ በመተንተን አዲስ የተለቀቁ እህሎችን ለካ። ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች ሙሉ በሙሉ ሳይተኑ ቅንጣቶችን ለመለካት አንድ ዘዴ ፈለጉ. በምላሹ፣ በካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በከፍተኛ ፍጥነት የቅንጣት ግጭት ተለዋዋጭነትን ለማጥናት የሚያስችል ልዩ የኤሮሶል ተፅእኖ ስፔክትሮሜትር ሠሩ።
በሮበርት ኮንቲኔቲ እና በቡድኑ የተካሄዱት ሙከራዎች አሚኖ አሲዶች እንደ ኢንሴላዱስ ባሉ የበረዶ ቧንቧዎች ውስጥ ሲጓጓዙ እስከ 4.2 ኪ.ሜ. ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት ለወደፊት ተልእኮዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ይህም ጥንቃቄ የጎደለው ቅንጣቶችን መያዙን ያረጋግጣል።
ከዚህም በላይ, አንድምታዎች ከሕይወት ፍለጋ አልፈው ይጨምራሉ. በተጽእኖ ላይ የቅንጣት ባህሪን መረዳት ለመሠረታዊ ኬሚስትሪ እና የህይወት ግንባታ ብሎኮች መፈጠር አስተዋፅኦ ያደርጋል። ኮንቲኔቲ እና ባልደረቦቹ እርግጠኞች ናቸው መርማሪቸው እምቅ ባዮፊነሮችን ለመለየት ብቻ ሳይሆን በበረዶ እህል ተጽእኖዎች የሚንቀሳቀሱትን ኬሚካላዊ ሂደቶች ላይ ብርሃን ማብራት ይችላል።
ሳይንቲስቶች ወደ ኢንሴላዱስ እና እንደ ዩሮፓ ባሉ የውቅያኖስ አለም ጨረቃዎች ላይ የወደፊት ተልእኮዎችን ሲያቅዱ፣ ንቁ የውሃ ትነት ታይቷል፣ ከዚህ ምርምር የተገኘው እውቀት ጠቃሚ ይሆናል። በ2024 ለመጀመር የታቀደው የመጪው የኢሮፓ ክሊፐር ተልእኮ የኢሮፓን ገጽ ስብጥር ለማሰስ እና ሊከሰቱ የሚችሉ የውሃ ቧንቧዎችን ለመመርመር ስፔክትሮሜትር ይጠቀማል።
ተመራማሪዎች ለስኬታማ ናሙና መሰብሰብ የሚያስፈልጉትን የተፅዕኖ ፍጥነት ግምት ውስጥ በማስገባት የእነዚህን በረዷማ ጨረቃ ሚስጥሮች በመግለጽ እና ከምድር በላይ ሊኖሩ ስለሚችሉ ነገሮች ያለንን ግንዛቤ በማስፋት ላይ ናቸው። ስለ ስርዓታችን ማራኪ ጨረቃዎች ተጨማሪ ፍለጋዎችን ስንጀምር አስደሳች ጊዜ ከፊታችን ይጠብቀናል።