አዲስ የሴንትሪፉጋል ፕሮፐልሽን ቴክኒክ ምድርን ከአስትሮይድ ግጭት ሊጠብቅ ይችላል።

በቅርብ ጊዜ የታዩት የአስትሮይድ ማፈንገጥ ቴክኒኮች ከመሬት ጋር በሚፈጠር የግጭት ኮርስ ላይ የሰማይ አካላትን ስጋት የመቀነስ አቅማችንን የመቀየር አቅም አላቸው። እንደ ባለከፍተኛ ፍጥነት ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ወይም ፈንጂዎች ያሉ ባህላዊ ዘዴዎች ብዙውን ጊዜ በ"መምታት እና ተስፋ" ተፈጥሮ ምክንያት እርግጠኛ ባልሆኑ ውጤቶች ላይ ይተማመናሉ። ነገር ግን፣ በናሆም ሜላመድ እና በቶም ሃይንሼመር የተደረገ አዲስ ጥናት፣ የሴንትሪፉጋል መነሳሳትን እና የቁሳቁስ ማስወጣትን ቀስ በቀስ ከፕላኔታችን ርቆ የሚገኘውን የአስትሮይድን አቅጣጫ ለመቀየር አማራጭ አቀራረብን አቅርቧል።
አዲሱ ቴክኒክ ሴንትሪፉጅ እና ሃይል አቅርቦትን አቅም ባለው ተፅእኖ ላይ ማሰማራትን ያካትታል። የአስትሮይድ ክፍሎችን በመሰብሰብ ወደ ህዋ በማስወጣት፣ በሚወጣበት ጊዜ የሚፈጠረው ማሽቆልቆል የእቃውን መንገድ የሚቀይር የፍጥነት ሽግግር ያስከትላል። ከቀደምት ዘዴዎች በተለየ ይህ አካሄድ "በማስወጣት፣ በመለኪያ እና በመድገም" ሂደት ትክክለኛ ማስተካከያዎችን ለማድረግ ያስችላል። እንደ ማረፊያ ቦታ፣ አስትሮይድ እሽክርክሪት፣ ፍጥነት እና አቅጣጫ፣ ጊዜ እና የጅምላ የማስወጣት ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ መግባት አለባቸው፣ ይህም የመንገዱን ማስተካከያዎች በጥሩ ሁኔታ ለማስተካከል ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል።
የዚህ አዲስ አቀራረብ አቅም በጣም ሰፊ ነው. ተመራማሪዎቹ በጥቂት ሳምንታት ቀዶ ጥገና ልክ እንደ ቼልያቢንስክ እና ቱንጉስካ ያሉ አስትሮይድስ መጠናቸው ሊገለበጥ እንደሚችል ያምናሉ። ከዚህም በላይ፣ በ22ኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛ አጋማሽ ላይ አደጋ የሚፈጥረው እንደ አስትሮይድ ቤንኑ ያሉ ትልልቅ ስጋቶችም በጥቂት አመታት ቀዶ ጥገና በተሳካ ሁኔታ ሊቀየሩ ይችላሉ።
ይህ አብዮታዊ ዘዴ ለፕላኔቶች መከላከያ የበለጠ ቀልጣፋ እና አስተማማኝ መፍትሄን ብቻ ሳይሆን የአደገኛ ዘዴዎችን አስፈላጊነት ይቀንሳል. በንድፈ ሀሳብ፣ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ተፅዕኖ ፈጣሪ የጠፈር መንኮራኩር ወይም ፍንዳታዎችን ጊዜ ያለፈበት ያደርገዋል። ይህ ፈጠራ የሆሊውድ አይነት የጀግንነት ትዕይንቶችን እንደ ብሩስ ዊሊስ እና አጋሮቹ ያሉትን አስፈላጊነት ሊያስቀር ስለሚችል አንድምታው ጉልህ ነው።
የአስትሮይድ ግጭት ስጋት ብርቅ ሆኖ ቢቆይም፣ ሊከሰቱ የሚችሉ መዘዞች ከፍተኛውን ትኩረት ይሻሉ። እንደ ሴንትሪፉጋል ፕሮፑልሽን ባሉ አዳዲስ ስልቶች እድገት፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና ሳይንቲስቶች ፕላኔታችንን ከእነዚህ የጠፈር አደጋዎች ለመጠበቅ የተሻለ እድል አላቸው። የማወቅ እና የመከታተያ ቴክኒኮች እየገፉ ሲሄዱ፣ የሰው ልጅ ከሚመጡት ተጽኖዎች ለመጠበቅ በተሻለ ሁኔታ ይዘጋጃል፣ ይህም ለመጪው ትውልድ አስተማማኝ የወደፊት እድልን ያረጋግጣል።