አዲስ ግኝት፡ የበረዶ ካርታ የፕሮቶፕላኔተሪ ዲስክ ስለ ፕላኔት አፈጣጠር ፍንጭ ያሳያል

ተመራማሪዎች ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST)፡ በወጣት ኮከብ ዙሪያ ያለውን የፕሮቶፕላኔተሪ ዲስክ የበረዶ ካርታ በመጠቀም እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። እንዲህ ዓይነቱ የበረዶ ካርታ ሲፈጠር ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው, ይህም ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ለራሳችን የፀሐይ ስርዓት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
ፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች በረዶን ጨምሮ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ያቀፈ ሲሆን ይህም ቁስ አካልን በመገጣጠም ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል. ይህ የመጨናነቅ ሂደት ለፕላኔቶች እና ለኮሜትሮች አፈጣጠር ጠቃሚ ነው ተብሎ ይታሰባል። ሳይንቲስቶች የፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮችን በማጥናት የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ እና ሌሎች ፕላኔቶች እንዴት እንደሚፈጠሩ የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።
የምድር የውሃ ሞለኪውል የተጫነው ከባቢ አየር ከፍተኛ እንቅፋት ስለሚፈጥር የፕሮቶፕላኔተሪ ዲስክ የበረዶ ካርታ መፍጠር ቀላል ስራ አይደለም። ሆኖም፣ በJWST የላቀ ችሎታዎች፣ ይህ የማይቻል የሚመስለው ተግባር እውን ሆኗል።
ከላይደን ዩኒቨርሲቲ በአርጃን ስቱርም የሚመራ የተመራማሪዎች ቡድን ኤች ኤች 48 ኤን የተባለውን ወጣት ኮከብ ለመከታተል JWST ን በመጠቀም በ600 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል። ኮከቡ በፕሮቶፕላኔተሪ ዲስክ ውስጥ ሲያልፍ, ብርሃኑ በዲስክ ውስጥ ከሚገኙት አቧራ, በረዶ እና ሌሎች ቁሳቁሶች ጋር ይገናኛል. የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ልዩ የሆኑ ፊርማዎችን በመፍጠር ብርሃንን በልዩ መንገዶች ይቀበላሉ. እነዚህን ፊርማዎች በማጥናት, ተመራማሪዎች ብርሃኑ የሚያልፍባቸውን ቁሳቁሶች ስብጥር በተመለከተ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ.
"በፕላኔት በሚፈጥረው ዲስክ ውስጥ የበረዶው ቀጥታ ካርታ የምድራችንን አፈጣጠር፣በፀሀይ ስርአታችን ውስጥ ያሉ ፕላኔቶችን እና በሌሎች ከዋክብትን ዙሪያ በተሻለ ለመረዳት የሚረዱ ጥናቶችን ሞዴል ለማድረግ ጠቃሚ ግብአት ይሰጣል" ሲል አርጃን ስቱርም ገልጿል። ይህ ግኝት ሳይንቲስቶች በከዋክብት እና ፕላኔቶች አፈጣጠር ውስጥ ስላለው ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ የበለጠ ትክክለኛ መግለጫዎችን እንዲሰጡ ያስችላቸዋል።
የተገኘው ምስል, ከስፕተራል ትንተና የተገኘ, ከሃምበርገር ጋር ይመሳሰላል, ቡናማ ቡኒዎች, አረንጓዴ ሰላጣ እና ሌሎች ባህሪያት. ይህ አስደናቂ የበረዶ ካርታ የራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ በተወለድንበት ጊዜ የተከናወኑ ሂደቶችን መስኮት ያቀርባል እና በሌሎች ከዋክብት ዙሪያ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ይህ ግኝት ስለ ፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች ያለን ግንዛቤ ውስጥ አንድ ትልቅ እርምጃ ወደፊት የሚያመለክት ሲሆን የፕላኔቷን አፈጣጠር ሚስጥሮች ወደ መፍታት ቅርብ ያደርገናል። JWST በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃ መስጠቱን ቀጥሏል፣ ይህም ስለ አጽናፈ ዓለም ያለንን እውቀት የሚያጎለብት ተጨማሪ ግኝቶችን ለማግኘት መንገድ ይከፍታል።