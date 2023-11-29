አዲስ መጣጥፍ፡ ለሰሜናዊው መብራቶች አስደናቂ ማሳያ ተዘጋጁ

የሰሜኑ መብራቶች በአለም ዙሪያ ተመልካቾችን ለመማረክ የማይቀር አስደናቂ ክስተት ነው። እናም በዚህ ሳምንት ካናዳውያን በአየር ሁኔታው የሚተባበሩ ከሆነ በሰማይ ላይ አንድ ያልተለመደ ትርኢት የመመልከት እድል ሊያገኙ ስለሚችሉ ለደስታ ዝግጁ ናቸው። እንደ ብሔራዊ የውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር (NOAA) የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ማዕከል፣ በዲሴምበር 1 ላይ “ጠንካራ” አውሎ ንፋስ ሊከሰት ይችላል፣ ይህም እይታውን ወደ ጂ3 ጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ ያሻሽላል።
ትንበያው እንደሚያመለክተው ሶስት ኮሮናል ማስስ ኤጀክሽን (ሲኤምኢ) ወደ ምድር እያመሩ ሲሆን አራተኛው ሙሉ ሃሎ ሲኤምኢ ሲጨመሩ ትንበያዎች ሰዓቱን ወደ G3 ደረጃ እንዲያሳድጉ ገፋፍቷቸዋል። ይህ በፍጥነት የሚሄደው CME በዲሴምበር 1 ላይ ወደ ፕላኔታችን ይደርሳል ተብሎ የሚጠበቀው ከላይኛው ሲኤምኢዎች ጋር ይዋሃዳል።በዚህም ምክንያት፣በዚያን ቀን ማለዳ ላይ የድምፅ እንቅስቃሴው ከፍተኛ እንደሚሆን ተንብየዋል፣በሚዛን ላይ ከአስር ስድስት ስድስቱን ያስመዘገበ ነው። በአላስካ የፌርባንክስ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚካል ኢንስቲትዩት በአውሮራ ትንበያ ጥቅም ላይ ውሏል።
የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ከፈቀዱ፣ በጣም ንቁ የሆኑ የድምፅ ማሳያዎች ከኢኑቪክ፣ ቢጫ ክኒፍ፣ ራንኪን፣ ኢቃሉት፣ ቫንኮቨር፣ ሄለና፣ ሚኒያፖሊስ፣ ሚልዋውኪ፣ ቤይ ሲቲ፣ ቶሮንቶ፣ ሞንትፔሊየር እና ቻርሎትታውን ይታያሉ። በተጨማሪም እንደ ሳሌም፣ ቦይስ፣ ቼየን፣ ሊንከን፣ ኢንዲያናፖሊስ እና አናፖሊስ ያሉ ከተሞች በአድማስ ላይ ያሉትን መብራቶች በጨረፍታ ማየት ይችላሉ። ሆኖም ትክክለኛውን የእይታ ቦታ ለማግኘት ከመሄድዎ በፊት የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። እንደ Clear Sky Charts እና Environment ካናዳ ድህረ ገጽ ያሉ መርጃዎች ጥርት ያለ ሰማይን ለማረጋገጥ ወቅታዊ የአየር ሁኔታ መረጃን ይሰጣሉ።
ለኮስሚክ ትዕይንት አስደሳች ነገር ቢኖርም፣ ቫንኮቨር፣ ካልጋሪ እና ቶሮንቶ ጨምሮ አንዳንድ ከተሞች ከሐሙስ ምሽት እስከ አርብ ጥዋት ድረስ አነስተኛ ምቹ የአየር ሁኔታ ሊያጋጥማቸው ይችላል። በሌላ በኩል ኤድመንተን የጠራ ሰማይ የመሆን እድሉ የተሻለ ይመስላል። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 27 ከፍተኛ ጥንካሬ ላይ የደረሰችውን በቅርቡ ሙሉ ጨረቃን በማሰብ የሰሜናዊውን መብራቶች ታይነት በትንሹ ሊቀንስ የሚችለውን ሁሉም ሰው ተስማሚ የአየር ሁኔታዎችን እንደሚጠብቅ ሁሉ ከጊዜ ጋር የሚደረግ ውድድር ነው።
የሰሜን መብራቶችን አስማት ለመመስከር ይህን አስደናቂ እድል እንዳያመልጥዎት። የቀን መቁጠሪያዎ ላይ ምልክት ያድርጉ፣ የአየር ሁኔታን ይከታተሉ እና በሰማይ ላለው አስደናቂ ማሳያ ይዘጋጁ።
በየጥ
ጥ: የሰሜኑ መብራቶች ምንድ ናቸው?
መ፡ የሰሜኑ መብራቶች፣ አውሮራ ቦሪያሊስ በመባልም የሚታወቁት፣ ከፀሀይ በተሞሉ ቅንጣቶች እና በመሬት መግነጢሳዊ መስክ መካከል ባለው መስተጋብር በዋልታ አካባቢዎች የሚከሰቱ የተፈጥሮ ብርሃን ማሳያዎች ናቸው።
ጥ፡ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ መንስኤው ምንድን ነው?
መ: የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች የፕላኔቷ ማግኔቶስፌር ከፀሀይ ንፋስ ወይም ከፀሐይ በሚወጡ ጅምላ መውጣቶች ምክንያት በመሬት መግነጢሳዊ መስክ መስተጓጎል ምክንያት የሚከሰቱ ናቸው።
ጥ: በካናዳ ውስጥ የሰሜናዊ መብራቶችን የት ማየት እችላለሁ?
መ፡ የሰሜኑ መብራቶች በተለያዩ ካናዳ ካሉ ቦታዎች ማየት ይቻላል፡ኢኑቪክ፣ ቢጫውክኒፍ፣ ራንኪን፣ ኢቃሉይት፣ ቫንኮቨር፣ ሄሌና፣ ሚኒያፖሊስ፣ ሚልዋውኪ፣ ቤይ ሲቲ፣ ቶሮንቶ፣ ሞንትፔሊየር እና ቻርሎትታውን። እንደ ሳሌም፣ ቦይስ፣ ቼየን፣ ሊንከን፣ ኢንዲያናፖሊስ እና አናፖሊስ ያሉ ቦታዎች በአድማስ ላይ ያሉት መብራቶች ዝቅተኛ ታይነት ሊኖራቸው ይችላል።
ጥ: ጥሩ የእይታ ሁኔታዎችን ለማግኘት የአየር ሁኔታን እንዴት ማረጋገጥ እችላለሁ?
መ: የጠራ ሰማይ ገበታዎችን መመልከት ወይም የአካባቢን ካናዳ ድህረ ገጽን መጎብኘት ይችላሉ ወቅታዊ የአየር ትንበያ ትንበያ የሰሜናዊ መብራቶችን ለጥሩ እይታ ጥርት ያለ ሰማይ።