የጥንት የጠፈር ተጽእኖ በምድር ላይ የህይወት መንገድን ሊጠርግ ይችላል።

ማጠቃለያ፡ ከ2 ቢሊየን አመታት በፊት የተከሰተው ኤስ3.26 በመባል የሚታወቀው አስከፊ የአጽናፈ ሰማይ ተፅእኖ በምድር ላይ ህይወት እንዲኖር የሚያስችል ደረጃ አዘጋጅቶ ሊሆን ይችላል ይላሉ ሳይንቲስቶች። ምንም እንኳን ይህ የተፅዕኖ ክስተት በጊዜው ለሚኖረው ማንኛውም ህይወት አስከፊ ቢሆንም፣ ለዘለቄታው ለህይወት እድገት እድሎችን አቅርቧል። ተፅዕኖው የላይኛውን የውቅያኖስ ውሀን ተን አድርጎ የቀለጠ ድንጋይ ወደ ሰማይ በመምታት ከፍተኛ ሱናሚ አስከተለ። ይሁን እንጂ እነዚህ አጥፊ ውጤቶች ለሕይወት ምቹ ሁኔታዎችን አስከትለዋል. ሱናሚው የውሃውን ዓምድ በማደባለቅ እንደ ብረት ያሉ ወሳኝ ንጥረ ነገሮችን ወደ ጥልቀት ዝቅተኛ ውሃ ያመጣ ሲሆን ከመሬት ወደ ኋላ የሚፈሰው ውሃ ደግሞ ተጨማሪ ንጥረ ነገሮችን ወደ ውቅያኖስ ውስጥ ያስገባል።
ከ S2 ተጽእኖ በኋላ ያለው አዲስ እይታ እንደሚያመለክተው ነጠላ ሴል ያላቸው ፍጥረታት በቀላል ተፈጥሮ እና በብዛት በብዛት የመራባት ችሎታቸው በቁልፍ ሞለኪውሎች ህልውና እና ስርጭት ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውተው ሊሆን ይችላል። ከደቡብ ምዕራብ የምርምር ኢንስቲትዩት ባልደረባ የሆኑት ሲሞን ማርቺ በነጠላ-ሕዋስ ህዋሶች የመቋቋም አቅም ላይ አፅንዖት ይሰጣሉ።
በምድር ላይ ያለውን የህይወት አመጣጥ መረዳቱ ከምድራዊ ህይወት ፍለጋ ላይ ትልቅ አንድምታ አለው። እንደ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ያሉ የላቀ መሳሪያዎች ከፕላኔታችን በላይ ያለውን ህይወት የመለየት እድል ይሰጣሉ። ሳይንቲስቶች ሕይወት በምድር ላይ እንዴት እንደተፈጠረ በመረዳት፣ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለውን ሕይወት ፍለጋ ለመምራት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን አግኝተዋል። በራሳችን ፕላኔት ላይ ወደ ሕይወት እንዲመሩ ምክንያት የሆኑትን ሁኔታዎች እና ዘዴዎች ማወቅ የቴሌስኮፕ እይታን የት እንደሚያተኩር ለመወሰን ይረዳል, የውጭ ህይወት ቅርጾችን የማግኘት እድሎችን ይጨምራል.