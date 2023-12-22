የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት በጉጃራት በተካሄደው ዝግጅት ስለ Aditya L1 ተልዕኮ አስደሳች ዝመናዎችን ገልጿል። መንኮራኩሩ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እየተቃረበ ሲሆን ጥር 1 ቀን ወደ L6 ነጥብ ፣ ለፀሐይ ቅርብ ወደሆነው ወደ ላግራንጊን ነጥብ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል ።
የ Aditya L1 ተልእኮ በህንድ ለመጀመሪያ ጊዜ በህዋ ላይ የተመሰረተ ፀሀይን ለማጥናት የተሰጠ ተልዕኮ ነው። እ.ኤ.አ ሴፕቴምበር 2 በተሳካ ሁኔታ ከተመጠቀች በኋላ መንኮራኩሯ በ1.5 ቀናት ውስጥ 125 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ተጉዛለች። የፀሐይን ሳይንሳዊ ምስሎችን በመያዝ እና በማስተላለፍ በ L1 ነጥብ ዙሪያ በ Halo ምህዋር ውስጥ በቅርቡ ይቀመጣል።
የISRO ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት በተልእኮው ሂደት ላይ ያላቸውን እምነት ገልፀው፣ “አዲቲያ በመንገድ ላይ ነች፣ እና የመጨረሻው ደረጃ ላይ ከሞላ ጎደል ላይ የደረሰ ይመስለኛል” ብለዋል። በተጨማሪም የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ L1 ነጥብ ለመግባት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጿል። የመግቢያ የመጨረሻዎቹ እንቅስቃሴዎች በጃንዋሪ 7 ይጠናቀቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የ Aditya L1 ተልእኮ ከፍተኛ ትኩረትን ሰብስቧል እና ለISRO ወሳኝ ስኬት ተደርጎ ይወሰዳል። የጠፈር መንኮራኩሩ የፀሐይ ምስሎችን ከመቅረጽ እና ከማስተላለፍ በተጨማሪ የተለያዩ ሳይንሳዊ ሙከራዎችን ያደርጋል። እነዚህ ሙከራዎች ስለ ቅርብ ኮከባችን ያለንን ግንዛቤ እና በተለያዩ ምድራዊ ክስተቶች ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማሳደግ ያለመ ነው።
ወደ L1 ነጥብ በሚመጣው መግቢያ፣ ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች የ Aditya L1 ተልዕኮ የሚያቀርበውን መረጃ እና ግንዛቤ በጉጉት ይጠባበቃሉ። ተልእኮው ህንድ በህዋ ምርምር ላይ ያላትን ችሎታ እና ሳይንሳዊ እውቀትን ለማሳደግ ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው።