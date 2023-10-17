የፓርከር ሶላር መርማሪ የፀሐይን ሚስጥሮች መፈታቱን ቀጥሏል።

የፓርከር ሶላር ፕሮቢ በቅርቡ 17ኛውን ለፀሀይ የቀረበ አቀራረብን ያጠናቀቀ ሲሆን ከፀሀይ ፎቶግራፍ በ7.26 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ደርሷል። በ13ኛው አቀራረቡ፣ ክሮናል ጅምላ ማስወጣትን (CME)ን በማቋረጥ የመጀመርያው የጠፈር መንኮራኩር ሆናለች፣ ይህ ሀይለኛ ክስተት ግዙፍ የፕላዝማን በህዋ ላይ የሚወረውር ነው። እስከ 2025 ድረስ ለመቀጠል የታቀደው የፍተሻ ተልእኮ የፀሃይን ሚስጥሮች ለመፍታት እና በፀሀይ ክስተቶች ላይ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ያለመ ነው።
ፓርከር ሶላር ፕሮብ፣ ብዙ ጊዜ “የሚቀጥል እና የሚቀጥል ትንሽ ሞተር” እየተባለ የሚጠራው በሴፕቴምበር 27 ቀን በ7.26 ሚሊዮን ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ከፀሀይ ወለል ንጣፍ ከፍ ብሎ ፎተፌር እየተባለ የሚጠራውን ቅርብ አቀራረብ አድርጓል። ይህ አስደናቂ ስኬት በሴፕቴምበር 13፣ 5 በተደረገው 2022ኛው አቀራረብ ወቅት ቀደም ሲል ያስመዘገበውን የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት ሂደትን ተከትሎ ነው።
የተልዕኮው ስኬት የጠፈር መንኮራኩሩ ጥንካሬ እና ከባድ ሁኔታዎችን የመቋቋም ችሎታ ነው. ምንም እንኳን እስከ 1400 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ የሙቀት መጠን ቢኖረውም, የመርማሪው ዋና መሳሪያዎች በመከላከያ የተጠበቁ ናቸው, ይህም ለመደበኛ ክፍል-ሙቀት ባለው አካባቢ ውስጥ እንዲሰሩ ያስችላቸዋል.
የፓርከር ሶላር መርማሪ ዋና ዓላማ የፀሐይ ከባቢ አየር የላይኛው ክፍል የሆነውን የፀሐይ ኮሮናን ማጥናት ነው። የሳይንስ ሊቃውንት ኮሮናን ምን እንደሚያሞቁ እና በውስጡ ያለውን የኃይል ፍሰት ለመከታተል ዓላማ አላቸው. በተጨማሪም፣ ከፀሐይ በሚወጣበት ጊዜ የፀሃይ ንፋስ መፋጠን፣ እንዲሁም የፀሃይን አወቃቀር እና መግነጢሳዊ መስኮችን ለመመርመር ይፈልጋሉ።
ኮሮናል የጅምላ ማስወጣት በተለይ ለፀሃይ ፊዚክስ ሊቃውንት ትኩረት ይሰጣል። እነዚህ ኃይለኛ ክስተቶች በመሬት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ, የመገናኛ ስርዓቶችን ከማስተጓጎል ጀምሮ የኃይል መቆራረጥ ሊያስከትል ይችላል. የሳይንስ ሊቃውንት እነዚህን የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በማጥናት ስለሚያንቀሳቅሷቸው ኃይሎች የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት እና የትንበያ ችሎታዎችን ለማዳበር ተስፋ ያደርጋሉ።
በቅርብ ጊዜ በፓርከር ሶላር ፕሮቢ የተገኘዉ ምእራፍ በሲኤምኢ በኩል ለፀሐይ ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ በማለፍ ስለ ድንጋጤ ሞገድ ፍጥነት እና ጥንካሬ ጠቃሚ መረጃዎችን ሰጥቷል። ምንም እንኳን ይህ ልዩ CME ለምድር ስጋት ባይፈጥርም, እነዚህን ክስተቶች እና ሊከሰቱ የሚችሉ መዘዞችን ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል.
የፓርከር ሶላር ፕሮቢ ፕሮጀክት የሚተዳደረው እና የሚንቀሳቀሰው በሎሬል፣ ሜሪላንድ በሚገኘው በጆንስ ሆፕኪንስ አፕሊይድ ፊዚክስ ላብራቶሪ ነው። በናሳ የጊዜ መስመር እና በጀት ውስጥ የተሰራው የጠፈር መንኮራኩር ስለ ቅርብ ኮከብ ስለ ፀሀይ አዳዲስ ግኝቶች መንገድ መክፈቱን ቀጥሏል።
ምንጮች:
– የናሳ ፓርከር የፀሐይ ምርመራ ፕሮጀክት፡ ጆንስ ሆፕኪንስ አፕላይድ ፊዚክስ ላብራቶሪ
- ናሳ - ብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር