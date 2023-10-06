የPulsar PSR J1023 ሚስጥራዊ ባህሪን መረዳት

ፑልሳርስ ሱፐርኖቫ የሄዱ የግዙፍ ኮከቦች ቅሪቶች ናቸው። እነዚህ የሚሽከረከሩ የኒውትሮን ኮከቦች ከመግነጢሳዊ ምሰሶቻቸው የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮችን ያመነጫሉ፣ ይህም ከምድር ሲታዩ እንደ ብልጭ ድርግም የሚሉ መብራቶች እንዲታዩ ያደርጋቸዋል። አንድ የተለየ ፑልሳር PSR J1023+0038 የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን በተዛባ ባህሪው ግራ ሲያጋባ ቆይቷል።
PSR J1023 ሚሊሰከንድ ፑልሳር ነው፣ በሰከንድ በመቶዎች የሚቆጠሩ ጊዜ ይሽከረከራል። እንዲሁም ከሌላ ኮከብ ጋር ቅርብ በሆነ ሁለትዮሽ ስርዓት ውስጥ ነው። ምልከታዎች እንደሚያሳዩት ፑልሳር በጠንካራ ብሩህ "ከፍተኛ ሁነታ" መካከል ይቀያየራል እና ቁሳቁሱን ከአጃቢው ኮከብ ሲነቅል "ዝቅተኛ ሁነታ".
ከተጓዳኙ ኮከብ የተራቆተው ቁሳቁስ በ pulsar ዙሪያ የማጠራቀሚያ ዲስክ ይሠራል። ይህ ዲስክ በ pulsar's ስበት ወደ ውስጥ የሚጎተቱ በጣም ሃይል የተሞሉ ቅንጣቶችን ይዟል። ከፍተኛ መጠን ያለው የቁስ ጠመዝማዛ ወደ pulsar ሲጠጋ፣ በተሞሉ የ pulsar ንፋሶች እና በተጓዳኝ ኮከብ በሆኑት መካከል ግጭቶች ይከሰታሉ። ይህ የሚመጣውን ነገር ያሞቀዋል እና ወደ ውጭ ይገፋፋዋል, ይህም በከፍተኛ ሁነታ ላይ በሚፈነዳ የኤክስሬይ, የአልትራቫዮሌት ብልጭታ እና የሚታይ ብርሃን ይፈጥራል.
በቂ መጠን ያለው ቁሳቁስ በከፍተኛ ሁነታ ከተነፈሰ በኋላ, ከ pulsar የሚወጣው ልቀት ይቀንሳል. እሱን ለመመገብ ትንሽ ቁሳቁስ ባለመኖሩ የ pulsar ንፋስም ይዳከማል። ከኮምፓክት ጄት የሚወጣው ፍሰት እና ልቀቶች እንዲሁ ለጊዜው ይቆማሉ። ፑልሳር አሁንም የራዲዮ ሞገዶችን በሚያመነጭበት ዝቅተኛ ሁነታ ውስጥ ይገባል, ከከፍተኛ ሁነታ አንዳንድ የተረፈ ልቀቶች.
ዑደቱ እንደገና የሚጀምረው አዲስ የቁስ ፍሰት ወደ ፑልሳር ሲቃረብ፣ ከዚህ ቀደም በተለቀቀው ፕላዝማ የተተዉትን ክፍተቶች በመሙላት እና የታመቀውን ጄት ኃይል የሚሰጠውን የሲንክሮሮን ልቀትን እንደገና በማስጀመር ነው።
ይህንን ባህሪ ለመረዳት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች PSR J12ን ለመመልከት 1023 መሬት ላይ የተመሰረቱ እና የጠፈር ቴሌስኮፖችን ተጠቅመዋል። ይህ በpulsar ላይ የተደረገው ትልቁ የባለብዙ ሞገድ ጥናት ሲሆን ይህም ወደ ውስጥ የሚገቡ ነገሮች በነፋስ እና በአጠቃላይ የልብ ምት ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ያሳያል።
በሽግግር ሚሊሰከንድ ፑልሳርስ እና በሌሎች ፑልሳርስ መካከል ሊኖር የሚችለውን ተመሳሳይነት ለመዳሰስ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። የእነዚህን ፑልሳርስ ባህሪ መረዳቱ ስለ ግዙፍ ኮከቦች ቅሪቶች እና በዝግመተ ለውጥ ውስጥ ስላላቸው ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ
- የናሳ Goddard ጠፈር የበረራ ማእከል