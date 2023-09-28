በሲንጋስ ለውጥ ውስጥ የዜኦላይት አስፈላጊነት

ሳይንቲስቶች በፍላጎት መጨመር ምክንያት በፔትሮሊየም ላይ የማይመሰረቱ ነዳጆችን ለማምረት አማራጭ መንገዶችን ይፈልጋሉ። በካርቦን ፊውቸር በተሰኘው መጽሔት ላይ በቅርቡ በወጣ ግምገማ፣ የተመራማሪዎች ቡድን ሰው ሰራሽ ጋዝ (ሲንጋስ) ወደ ነዳጅ በመቀየር ረገድ የዚዮላይትስ ሚናን መርምሯል። ሲንጋስ የካርቦን ሞኖክሳይድ እና ሃይድሮጂን ጋዝ ከድንጋይ ከሰል፣ የተፈጥሮ ጋዝ እና ባዮማስ ሊፈጠር የሚችል ድብልቅ ነው። የ Fischer-Tropsch synthesis (FTS) ሲንጋስን ወደ ሃይድሮካርቦን ለመለወጥ የሚያገለግል የታወቀ ዘዴ ነው።
ተመራማሪዎቹ የአንደርሰን-ሹልዝ-ፍሎሪ (ASF) ሞዴልን ጨምሮ የተለያዩ ሞዴሎችን በመጠቀም የ FTS ሂደትን መራጭነት መርምረዋል. ይሁን እንጂ መደበኛ የኤፍቲኤስ አቀራረብ ብዙውን ጊዜ ከኤኤስኤፍ ሞዴል ጋር የሚጣጣሙ ውሱን ምርቶችን ያመርታል. የምርቶችን ስርጭት ለማመቻቸት ሳይንቲስቶች ልዩ የሆነ ክሪስታል መዋቅር ወደ ዜኦላይትስ ፣ እርጥበት ያለው የአልሙኖሲሊኬት ማዕድናት ተለውጠዋል።
ዜሎላይቶች ከባህላዊው የኤፍቲኤስ አካሄድ ባሻገር የግብረ-መልስ መንገዶችን በብቃት የሚቆጣጠሩ ሆነው ተገኝተዋል። በኤኤስኤፍ ሞዴል የተገኘውን ውጤት በልጠው የቤንዚን፣ የጄት ነዳጅ እና የናፍታ ምርጫን ለማሻሻል ጥቅም ላይ ውለዋል። በተጨማሪም የዚዮላይት ማነቃቂያዎች ጥሩ መዓዛ ያላቸው ውህዶችን በማምረት ረገድ ስኬታማ ሆነዋል።
ተመራማሪዎቹ ተጨማሪ የዚዮላይት ባህሪያትን ከግምት ውስጥ በማስገባት እና በአነቃቂ መዋቅር እና እንቅስቃሴ መካከል ያለውን ግንኙነት በመመርመር ላይ ተጨማሪ ጥናት ማተኮር እንዳለበት ይጠቁማሉ. በሲንጋስ ልወጣ ውስጥ የተካተቱትን መሰረታዊ ሂደቶችን ለመረዳት ትልቅ መረጃን ከአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር የማዋሃድ አስፈላጊነትንም ያጎላሉ።
ከዚጂያንግ ዩኒቨርሲቲ ሊያንግ ዋንግ፣ ሀንግጂ ሊ እና ፌንግ-ሾው ዢያኦን ያቀፈው የምርምር ቡድኑ ለቻይና ብሔራዊ ቁልፍ ምርምር እና ልማት ፕሮግራም እና የቻይና ብሄራዊ የተፈጥሮ ሳይንስ ፋውንዴሽን ድጋፍ እውቅና ሰጥቷል።
በማጠቃለያው, ዜኦላይቶች የሲንጋስን ወደ ነዳጅ ለመለወጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ. አዳዲስ የምላሽ መንገዶችን በመክፈት እና በምርት ስርጭቶች ላይ የተሻለ ቁጥጥር በመስጠት፣ zeolite catalysts የበለጠ ቀልጣፋ እና ዘላቂ የነዳጅ አመራረት ሂደቶችን ለማዳበር ተስፋ ሰጪ እድሎችን ይሰጣሉ።
ትርጓሜዎች
- ሰው ሰራሽ ጋዝ (ሲንጋስ)፡- ከድንጋይ ከሰል፣ ከተፈጥሮ ጋዝ እና ባዮማስ የሚመረተው የካርቦን ሞኖክሳይድ እና ሃይድሮጂን ጋዝ ጥምረት።
- Fischer-Tropsch synthesis (FTS)፡- ሲንጋስን ወደ ሃይድሮካርቦን ለመቀየር የሚያገለግል ዘዴ።
– ዜሎላይትስ፡ ፈሳሽን በብቃት ለመምጠጥ እና ለማስወጣት የሚያስችል ልዩ የሆነ ክሪስታል መዋቅር ያለው የሃይድሪድ አልሙኖሲሊኬት ማዕድኖች።
ምንጮች:
ሊ, ኤች., እና ሌሎች. (2023) ለ syngas ልወጣ በ multifunctional catalysts ውስጥ zeolite አስፈላጊነት. የካርቦን የወደፊት. doi:10.26599/CF.2023.9200003
የምስል ክሬዲት፡ የካርቦን ወደፊት፣ Tsinghua University Press