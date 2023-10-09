የዚላንድ ጂኦሎጂካል ታሪክ፡ የምድር ስውር አህጉር

ከአውስትራሊያ በስተደቡብ ምስራቅ የምትገኝ የዚላንድ የውሃ ውስጥ አህጉር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጥልቅ ምርምር የተደረገባት ሲሆን ይህም ስለ ጂኦሎጂካል ታሪኳ ብርሃን የሚፈጥር እጅግ በጣም ዝርዝር የሆኑ ካርታዎች ተገኝቷል። ዚላንድ በ2017 የምድር ስምንተኛ አህጉር እንደሆነች ታውቋል፣ ነገር ግን ሕልውናዋ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1642 በኔዘርላንድ መርከበኛ አቤል ታስማን ተመዝግቧል። ይህ የውሃ ውስጥ የመሬት ስፋት ከ 83 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተፈጠረው በኋለኛው ክሪቴስ ጊዜ ውስጥ ትልቁ አህጉር ጎንድዋና መለያየት በጀመረበት ጊዜ ነው።
ጎንድዋና እራሱ የተፈጠረችው ጥንታዊው ሱፐር አህጉር ፓንጋያ ወደ ሁለት ቁርጥራጮች ሲከፈል ነው። በሰሜን የምትገኘው ላውራሺያ አውሮፓ፣ እስያ እና ሰሜን አሜሪካ ሆነች፣ በደቡብ በኩል ጎንድዋና ተበታትኖ የዛሬዋን አፍሪካ፣ ህንድ፣ አንታርክቲካ፣ ደቡብ አሜሪካ እና አውስትራሊያን ፈጠረች። ዚላሊያ በመጀመሪያ የጎንድዋና አካል ነበረች ግን በመጨረሻ ተገንጥላ የራሷ አህጉር ሆነች።
የዚላንድ ምስረታ ተከታታይ የጂኦሎጂካል ሂደቶችን ያካትታል. ከጎንድዋና መለያየት ሲጀምር፣ ትልቅ የእሳተ ገሞራ ክልል ተፈጠረ፣ ማግማ ከስንጥቆች ወጥቷል። በሚሊዮን በሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ ዚላንድያ እየሰፋ እና እየቀነሰች ሄዳለች ፣ ይህም በኋላ ላይ የውቅያኖስ ንጣፍን የፈጠሩ ስብርባሪዎችን ፈጠረ። በግምት ከ25 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ዚላንድያ በአብዛኛው ከውቅያኖስ በታች ሰጥማለች፣ አሁን የምናውቃት የውሃ ውስጥ አህጉር ሆናለች።
ዚላንድን እንደ አህጉር የሚደግፉ አሳማኝ ማስረጃዎች አሉ። የቤቲሜትሪ መረጃ እንደሚያሳየው የዚላንድ የባህር ወለል ከአካባቢው የውቅያኖስ ሳህኖች ጋር ሲነፃፀር ጥልቀት የሌለው ሲሆን ይህም አህጉራዊ ቅርፊትን ያሳያል። ከዚላንድ የመጡ አለቶች እና ደለል ትንተና አህጉራዊ ባህሪያትንም ያሳያል። በተጨማሪም፣ የዚላንድ ጂኦሎጂካል ገፅታዎች ከምእራብ አንታርክቲካ ጋር ይጣጣማሉ፣ ይህም በእነዚህ ክልሎች መካከል ያለውን የቀድሞ ግንኙነት ይጠቁማል። በውቅያኖስ ወለል ውስጥ ያሉ መግነጢሳዊ እክሎች ዚዚሊያ ስላደረገችው የመለጠጥ እና የማቅለጥ ሂደቶች ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። በመጨረሻ፣ ወደ አምስት ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው የዚላንድ ስፋት፣ ለአህጉር ደረጃ መስፈርትን ያሟላል።
ኮንቲኔንታል ምስረታ በፕላት ቴክቶኒክስ የሚመራ ተለዋዋጭ ሂደት ነው። አህጉራት መጀመሪያ ላይ ሱፐር አህጉራት ተብለው የሚጠሩ ትላልቅ የመሬት ይዞታዎች አካል ሆነው ይመሰረታሉ። ከጊዜ በኋላ የቴክቶኒክ ኃይሎች ሱፐር አህጉር እንዲገነጠል ያደርጉታል, በዚህም ምክንያት አህጉራዊ ቁርጥራጮች ይለያሉ. እነዚህ ቁርጥራጮች በቴክቶኒክ ሳህኖች እንቅስቃሴ ተንቀሳቅሰው በምድር ላይ ይንቀሳቀሳሉ እና ይንቀሳቀሳሉ። በአህጉራዊ ስብርባሪዎች እና በሌሎች የመሬት መሬቶች መካከል ግጭቶች ብዙውን ጊዜ የተራራ ሰንሰለቶች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። የተራራ ህንጻ፣ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ እና የውቅያኖስ ተፋሰሶች መከፈት እና መዝጋትን ጨምሮ አህጉራት በሰሌዳ ቴክቶኒክስ ምክንያት መቀየሩን ቀጥለዋል።
Plate tectonics፣ የምድርን የሊቶስፌር እንቅስቃሴ የሚያብራራ ሳይንሳዊ ንድፈ ሃሳብ፣ በአህጉሮች አፈጣጠር እና ለውጥ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በምድር ገጽ ላይ ተለዋዋጭ ለውጦችን የሚቀርጽ ቀጣይ ሂደት ነው።
ምንጮች:
– ቢቢሲ (ምንጭ መጣጥፍ)