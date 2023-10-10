የጠፋው አህጉር ዚላንድያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ካርታ ተዘጋጅቷል።

የሳይንስ ሊቃውንት ኒውዚላንድ እና የፈረንሳይ የኒው ካሌዶኒያ ደሴቶችን የሚያጠቃልለው በውሃ ውስጥ የተዘፈቀችውን አህጉር ዚላዲያን ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ የካርታ ስራ አጠናቅቀዋል። ዚላንድ በ2017 እንደ አህጉር በይፋ እውቅና ያገኘች ሲሆን ይህ የቅርብ ጊዜ የካርታ ስራ በሚሊዮን ከሚቆጠሩ አመታት በፊት ስለመፈጠሩ ተመራማሪዎች አዲስ ግንዛቤን ሰጥቷል።
በአብዛኛው በውሃ ውስጥ ብትሆንም፣ የመሬቱ ስፋት ከባህር ጠለል በላይ 5% ብቻ ያላት፣ ዚላንድያ 1.9 ሚሊዮን ስኩዌር ማይል አካባቢ ይገመታል። በቅርቡ የተደረገው ካርታ በኒው ዚላንድ፣ በኒው ካሌዶኒያ እና በአውስትራሊያ መካከል በሚገኘው በዚላንድ ሰሜናዊ ክልል ላይ ያተኮረ ነበር።
ጥናቱ ዚላንድያ ከ 60 እና 100 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ከሱፐር አህጉር ጎንድዋና መገንጠሏን አረጋግጧል። መለያየትን ያመቻቹት በሁለቱ የመሬት ይዞታዎች መካከል ባለው ድንበር ላይ መግነጢሳዊ ላቫ አለቶች በሚያሳይ ግዙፍ የእሳተ ገሞራ ክልል ነው። ዚላንድያ ስትዘረጋ እና ስትቀንስ ማግማ ከስንጥቆች እና ስንጥቆች ወጣ፣ በመጨረሻም ከጎንድዋና እንድትገለል አድርጓል።
የካርታ ስራው በኒው ካሌዶኒያ አቅራቢያ ከባህር ወለል የተወሰዱ የሮክ ናሙናዎች በዚላንድ መሃል የሚያልፍ የግራናይት የጀርባ አጥንትም አግኝቷል። እነዚህ ናሙናዎች ሳይንቲስቶች ከ 100 ሚሊዮን እስከ 250 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለውን የግራናይት አሠራር ሙሉ በሙሉ እንዲከታተሉ አስችሏቸዋል.
የዚላንድ አጠቃላይ ካርታ የኒውዚላንድን ሀብቶች፣ አካባቢ እና የተፈጥሮ አደጋዎች ለመረዳት ከፍተኛ አንድምታ አለው። የተሰበሰበው መረጃ በአህጉሪቱ የጂኦሎጂካል ስብጥር፣ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ እና ደለል ባህሪያት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ይህ በአህጉራዊ የካርታ ስራ ሂደት ውስጥ ለሳይንቲስቶች የዚላንድ ምስረታ እና የዝግመተ ለውጥ አጠቃላይ ግንዛቤን ይሰጣል። በጎንድዋና መበታተን እና የዚላንድ የመጨረሻ መለያየት ማግማ የተጫወተውን ወሳኝ ሚና አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
- Tectonics ጆርናል፣ ሴፕቴምበር 2020፡ https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020TC006085
- የጂኤንኤስ ሳይንስ መግለጫ፡ https://www.gns.cri.nz/Home/News-and-Events/Media-Releases/Lost-continent-Zealandia-ful-mapped